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डुबारे एलीफेंट कैंप में दो हाथियों के बीच अचानक हुई थी लड़ाई, मार्तंड ने आज दम तोड़ा

डुबारे हाथी कैंप में हुई घटना के बाद यहां पर्यटकों के आने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है.

Martanda elephant injured in fight at Dubare elephant camp dies
डुबारे एलीफेंट कैंप में दो हाथियों के बीच अचानक हुई थी लड़ाई, मार्तंड ने आज दम तोड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 19, 2026 at 6:08 PM IST

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कोडागु: कर्नाटक के कोडागु जिले के डुबारे एलीफेंट कैंप (हाथ कैंप) में दो हाथियों के बीच अचानक हुई लड़ाई में 33 साल की महिला पर्यटक की मौत के एक दिन बाद, एक हाथी ने भी दम तोड़ दिया.

सोमवार को 34 साल का मार्तंड नाम का एक हाथी कंजन नाम के हाथी के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था. आज मंगलवार को उसकी मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब हाथी डुबारे में कावेरी नदी में नहा रहे थे.

घटना के बाद, मार्तंड का इलाज शुरू किया गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और आज उसकी मौत हो गई. वन विभाग के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी. घटना के तुरंत बाद सीनियर वन अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया. घटना के बाद, एहतियात के तौर पर दुबारे एलिफेंट कैंप को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. यहां पर्यटकों के आने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है.

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, हाथियों को सोमवारपेट झील पर इसलिए लाया गया था ताकि वे पानी पी सकें और नहा सकें. अचानक, नहाने के दौरान कंचन और मार्तंड में लड़ाई हो गई. महावत के कंट्रोल में होने के बावजूद कंचन ने मार्तंड पर हमला कर दिया और मार्तंड नीचे गिर गया.

उस समय तमिलनाडु की एक 33 साल की पर्यटक जनिसी की गलती से मार्तंड के नीचे गिरने और फंसने से मौत हो गई. बहुत कोशिश के बाद भी, उसका पति उसे बचा नहीं सका. जनिसी अपने पति और बेटी के साथ दो दिन के ट्रिप पर कोडागु आई थी.

वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने सभी कैंप में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने यह पक्का किया है कि पर्यटक हाथियों को 100 फीट की दूरी से नहाते हुए देखें.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक- हाथियों की लड़ाई के बीच महिला पर्यटक की मौत

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