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डुबारे एलीफेंट कैंप में दो हाथियों के बीच अचानक हुई थी लड़ाई, मार्तंड ने आज दम तोड़ा

डुबारे एलीफेंट कैंप में दो हाथियों के बीच अचानक हुई थी लड़ाई, मार्तंड ने आज दम तोड़ा ( ETV Bharat )

कोडागु: कर्नाटक के कोडागु जिले के डुबारे एलीफेंट कैंप (हाथ कैंप) में दो हाथियों के बीच अचानक हुई लड़ाई में 33 साल की महिला पर्यटक की मौत के एक दिन बाद, एक हाथी ने भी दम तोड़ दिया.

सोमवार को 34 साल का मार्तंड नाम का एक हाथी कंजन नाम के हाथी के साथ लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था. आज मंगलवार को उसकी मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब हाथी डुबारे में कावेरी नदी में नहा रहे थे.

घटना के बाद, मार्तंड का इलाज शुरू किया गया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और आज उसकी मौत हो गई. वन विभाग के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी. घटना के तुरंत बाद सीनियर वन अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया. घटना के बाद, एहतियात के तौर पर दुबारे एलिफेंट कैंप को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है. यहां पर्यटकों के आने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है.

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, हाथियों को सोमवारपेट झील पर इसलिए लाया गया था ताकि वे पानी पी सकें और नहा सकें. अचानक, नहाने के दौरान कंचन और मार्तंड में लड़ाई हो गई. महावत के कंट्रोल में होने के बावजूद कंचन ने मार्तंड पर हमला कर दिया और मार्तंड नीचे गिर गया.