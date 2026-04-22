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पत्नी नाइट ड्रेस पहनना चाहती थी लेकिन पति को था एतराज, गुस्से में आकर उठा लिया खौफनाक कदम

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

बेलगावी: कर्नाटक में एक पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर जिंदा जला दिया. खबर के मुताबिक, पति को अपनी पत्नी के नाइटी पहनने पर एतराज था. इस बात को लेकर दोनों में रोज झगड़ा होता था. यह घटना 19 अप्रैल को खानपुर तालुक के नंदगढ़ गांव में हुई. आरोपी शख्स की उम्र 29 साल है. आरोपी पति कथित तौर पर अपनी 27 साल की पत्नी के घर पर नाइट ड्रेस पहनने पर एतराज करता था और इस बात पर अक्सर उससे बहस करता था. एक दिन इस बात पर दंपती के बीच फिर से तीखी बहस हुई. पति ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसने नाइट ड्रेस की जगह साड़ी नहीं पहनी तो वह उसकी ड्रेस जला देगा. जब उसने मना कर दिया, तो उसने कथित तौर पर दो बार कोशिश की और तीसरी कोशिश में ड्रेस में आग लगा दी. ड्रेस के साथ-साथ महिला भी बुरी तरह से जल गई. इस घटना के तुरंत बाद पीड़िता को तुरंत बेलगावी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, महिला 80 प्रतिशत तक जल चुकी है. उन्होंने कहा कि बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए गोवा के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया.