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पत्नी नाइट ड्रेस पहनना चाहती थी लेकिन पति को था एतराज, गुस्से में आकर उठा लिया खौफनाक कदम

नाइटी पहनने को लेकर हुई तीखी बहस के बाद पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर जिंदा जला दिया.

Man objects to wife wearing nighty, sets her ablaze
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 10:58 PM IST

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बेलगावी: कर्नाटक में एक पति ने अपनी पत्नी को कथित तौर पर जिंदा जला दिया. खबर के मुताबिक, पति को अपनी पत्नी के नाइटी पहनने पर एतराज था. इस बात को लेकर दोनों में रोज झगड़ा होता था. यह घटना 19 अप्रैल को खानपुर तालुक के नंदगढ़ गांव में हुई. आरोपी शख्स की उम्र 29 साल है.

आरोपी पति कथित तौर पर अपनी 27 साल की पत्नी के घर पर नाइट ड्रेस पहनने पर एतराज करता था और इस बात पर अक्सर उससे बहस करता था. एक दिन इस बात पर दंपती के बीच फिर से तीखी बहस हुई.

पति ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसने नाइट ड्रेस की जगह साड़ी नहीं पहनी तो वह उसकी ड्रेस जला देगा. जब उसने मना कर दिया, तो उसने कथित तौर पर दो बार कोशिश की और तीसरी कोशिश में ड्रेस में आग लगा दी. ड्रेस के साथ-साथ महिला भी बुरी तरह से जल गई.

इस घटना के तुरंत बाद पीड़िता को तुरंत बेलगावी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, महिला 80 प्रतिशत तक जल चुकी है. उन्होंने कहा कि बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए गोवा के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया.

इधर, पुलिस ने बताया कि महिला के परिवार का आरोप है कि पति-पत्नी के बीच पहले भी झगड़ा हुआ था, लेकिन इस बार आरोपी गुस्से में था और उसने ड्रेस में आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

दंपती की शादी को आठ साल हो गए थे और उनके दो बच्चे भी हैं. एक पांच साल की बेटी और एक तीन साल का बेटा है. महिला के परिवार का आरोप है कि कृष्णजी ने हत्या के इरादे से मंजुला को आग लगाई. इस बारे में, घायल महिला की मां ने नंदगड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पीड़िता का पति, उसके ससुर और सास के साथ-साथ देवर शादी के बाद से ही उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.

शिकायत के मुताबिक, 19 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे, जब महिला नंदगढ़ा गांव के दुर्गानगर में किराए के घर पर थी, तो उसके पति का उससे नाइटी पहनने को लेकर झगड़ा हुआ और उसने आग लगा दी. नंदगढ़ पुलिस ने केस दर्ज करके 20 अप्रैल को आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने पर उसने जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने कहा कि आरोपी का मेडिकल चेकअप कराया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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