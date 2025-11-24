ETV Bharat / bharat

फर्जी ट्रैवल एजेंट के जाल में फंसे नौजवान ने मौत को गले लगाया; सुसाइड नोट में ट्रैवल एजेंट और डीएसपी की प्रताड़ना को ठहराया जिम्मेदार

कपूरथला: पंजाब के कपूरथला के करमजीतपुर गांव के 22‑वर्षीय गुरप्रीत सिंह ने 2024 में कनाडा जाने के लिए डडवंडी के एक ट्रैवल एजेंट से 25 लाख रुपये का सौदा किया था. पेशगी के तौर पर परिवार ने अपनी जमीन बेचकर 10 लाख से अधिक की रकम एजेंट को दी. एजेंट का वादा: एजेंट ने डीएसपी के सामने पहले पैसे वापस करने का वादा किया, पर बाद में वह इस वचन से मुकर गया. न तो गुरप्रीत को कनाडा भेजा गया और न ही जमा राशि वापस की गई. फर्जी ट्रैवल एजेंट के जाल में फंसे नौजवान ने मौत को गले लगाया. सुसाइड नोट. (ETV Bharat) धोखाधड़ी की शिकायत: गुरप्रीत के परिजनों ने कपूरथला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस जांच: मामला डीएसपी स्तर पर चल रहा था, पर परिवार का आरोप है कि एजेंट ने जांच में भी अपना प्रभाव दिखाया और डीएसपी ने कोई कार्यवाही नहीं की.