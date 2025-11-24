फर्जी ट्रैवल एजेंट के जाल में फंसे नौजवान ने मौत को गले लगाया; सुसाइड नोट में ट्रैवल एजेंट और डीएसपी की प्रताड़ना को ठहराया जिम्मेदार
ट्रैवल एजेंट से 25 लाख रुपये का सौदा किया था. परिवार ने अपनी जमीन बेचकर 10 लाख से अधिक की रकम एजेंट को दी.
Published : November 24, 2025 at 3:35 PM IST
कपूरथला: पंजाब के कपूरथला के करमजीतपुर गांव के 22‑वर्षीय गुरप्रीत सिंह ने 2024 में कनाडा जाने के लिए डडवंडी के एक ट्रैवल एजेंट से 25 लाख रुपये का सौदा किया था. पेशगी के तौर पर परिवार ने अपनी जमीन बेचकर 10 लाख से अधिक की रकम एजेंट को दी.
एजेंट का वादा: एजेंट ने डीएसपी के सामने पहले पैसे वापस करने का वादा किया, पर बाद में वह इस वचन से मुकर गया. न तो गुरप्रीत को कनाडा भेजा गया और न ही जमा राशि वापस की गई.
धोखाधड़ी की शिकायत: गुरप्रीत के परिजनों ने कपूरथला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस जांच: मामला डीएसपी स्तर पर चल रहा था, पर परिवार का आरोप है कि एजेंट ने जांच में भी अपना प्रभाव दिखाया और डीएसपी ने कोई कार्यवाही नहीं की.
आहत स्थिति: निराशा के चलते गुरप्रीत ने जहरीली दवा ले ली. पहले उसे सुल्तानपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया. स्थिति बिगड़ने पर उसे जालंधर के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.
सुसाइड नोट में खुलासा: मृत्यु के बाद बरामद सुसाइड नोट में गुरप्रीत ने लिखा कि वह एजेंट और डीएसपी की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर रहा है. नोट में दोनों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है.
परिवार की मांग: एजेंट और संबंधित पुलिस अधिकारी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग. इसके साथ ही न्यायिक जांच की भी अपील की है.
थाना सुल्तानपुर‑लोधी के मुखी सोनमदीप का बयान: थाना सुल्तानपुर‑लोधी के मुखी सोनम दीप ने कहा, “इस मामले में अभी तक परिवार की ओर से कोई बयान या सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है, जो भी परिवार द्वारा दिया जाएगा और जो तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारी पर लगाए गए आरोपों को टाल दिया.”
निष्कर्ष- कपूरथला में फर्जी ट्रैवल एजेंटों के बढ़ते प्रभाव और पुलिस जांच में पारदर्शिता की आवश्यकता इस मामले ने उजागर की है. आगे की कानूनी प्रक्रिया के परिणामों का इंतजार है.
ये भी पढ़ें - परिवार ने लगाया आरोप, 'SIR' के दबाव में बीएलओ ने की आत्महत्या