'डोनाल्ड ट्रंप के बाजे बजेंगे, ब्रिटेन के टुकड़े होंगे', योग गुरु बाबा रामदेव की भविष्यवाणी

"ट्रंप के बाजे बजेंगे" : रामदेव ने कहा कि "जो बोलता है, ट्रंप उसे ठोकता है. हमारा तो क्या ठोकेगा. हमको वो वेनेजुएला के मादुरो की तरह उठा भी नहीं सकता. इतना तो दमखम हमारे भीतर भी है. लेकिन देखना, थोड़े दिन बाद इस ट्रंप के भी बाजे बजेंगे. कुछ नहीं है दुनियादारी में. असली धन आदमी का ज्ञान है. उसकी भक्ति है.उसकी तपस्या है. ये असली धन है."

झज्जरः योग गुरु बाबा रामदेव रविवार को झज्जर के गांव डावला में रामचंद्र पहलवान की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के पतन पर बड़ा बयान दिया है.

पूरी दुनिया में तैयार हो रहा है एक नया पॉलिटिकल ऑर्डरः उन्होंने आगे कहा कि "ये सब जो टैरिफ है और दूसरी भी जितनी राजनीतिक हलचल पूरी दुनिया में हो रही है. ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है. पूरी दुनिया एक नये दौर से गुजरेगी. एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर पूरी दुनिया में तैयार हो रहा है. उसको लीड करेगा भारत, रूस और चीन. मिडिल ईस्ट के कुछ देश होंगे. यूरोप के भी कुछ देश होंगे. मुझे लगता है कि ये थोड़े दिन की उथल-पुथल है. फिर एक नया रास्ता निकलेगा."

ब्रिटेन के तीन टुकड़े होंगेः उन्होंने कहा कि "मुगलों का खानदान खत्म हो गया. पूरी दुनिया के 150 देशों में ईसाई लोग थे. चर्च का साम्राज्य था. जिस ब्रिटेन का शासन था आज वो ब्रिटेन खुद टूटने के कगार पर है. ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड. ये तीन देश बनने वाले हैं."

'बच्चों को मोबाइल की लत और नशे से दूर रखें': श्रद्धांजलि सभा के दौरान बाबा रामदेव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सामाजिक संदेश भी दिया. उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि "वे अपने बच्चों को मोबाइल की लत और नशे से दूर रखें." बाबा रामदेव ने कहा कि "आज का युवा मोबाइल और नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है, जिससे उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है. उन्होंने बच्चों और युवाओं को नियमित योग करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया."

बड़ी संख्या में लोग थे मौजूदः मौके पर बाबा रामदेव के साथ महंत बाबा बालक नाथ भी मौजूद रहे. श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर बाबा रामदेव ने स्वर्गीय रामचंद्र पहलवान की प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और हवन यज्ञ में आहुति डालकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया. बाबा रामदेव के कार्यक्रम को लेकर झज्जर पुलिस पूरी तरह सतर्क थी. उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर पुलिस द्वारा पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. श्रद्धांजलि सभा में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.