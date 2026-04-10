शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- संगठित रूप से हो रही है गौ हत्या, इसमें सरकारें भी शामिल
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा और गाय को बचाने के लिए अगर उनकी जान चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं.
Published : April 10, 2026 at 3:23 PM IST
जयपुर: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य माने जाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बीते दिनों जान से मारने की धमकी मिली थी. एक ऑडियो मेसेज भेजकर उनका हाल अतीक अहमद जैसा करने की धमकी दी गई है. इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हिंदू धर्म की रक्षा और गाय को बचाने के लिए अगर उनकी जान चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी. वे बोले कि अगर हिन्दू मरने से डरेगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा.
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिस तरह की धमकी दी गई है, उन्हें इससे किसी तरह का डर नहीं लगता है. गाय की रक्षा करना और हिन्दू धर्म की रक्षा करने जैसे पवित्र काम में उनकी जान चली जाती है तो कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि देश में लोगों की रक्षा के लिए कानून स्थापित है और इसके बाद भी अगर किसी को मारने की धमकी मिलती है तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और कानून की होती है.
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यूपी में निकालेंगे यात्रा: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि आज भी गौ रक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है. हमारे देश को आजाद हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही है. हम इसे लेकर निरंतर लड़ाई लड़ रहे है. ऐसे में गौ रक्षा को लेकर हमारी हत्या होती है, तो हमें कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में होनी वाली उनकी यात्रा से कई लोग डरे हुए हैं और तभी उन्हें धमकियां मिल रही हैं.
अमस सीएम पर सादा निशाना: असम चुनाव के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वहां के मुख्यमंत्री को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि एक ओर देश पर शासन करने वाली सरकार बीफ खाने को लेकर बड़े बयान देती है और दावा करती है कि हम गौ हत्याएं रोक रहे हैं, जबकि उन्हीं की सरकार से संबंध रखने वाले असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीफ खाओ, लेकिन बाहर नहीं, घर के अंदर. उन्होंने कहा कि अब संगठित रूप से गोहत्या हो रही है और एक बड़ा नेटवर्क इसे लेकर काम कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस नेटवर्क की रक्षा पुलिस कर रही है.
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