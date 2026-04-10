ETV Bharat / bharat

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- संगठित रूप से हो रही है गौ हत्या, इसमें सरकारें भी शामिल

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ( ETV Bharat Jaipur )