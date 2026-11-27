बेटे ने मां और बहन को मौत के घाट उतारा और कर ली जीवनलीला समाप्त, ऑटिज्म डिसॉर्डर के चलते उठाया खौफनाक कदम
जयपुर के कांवटिया सर्किल इलाके की घटना. बेटे के पिता ने भी कुछ साल पहले की थी खुदकुशी.
Published : November 27, 2026 at 11:56 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में शुक्रवार को ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. यहां कांवटिया सर्किल के पास रामनगर कॉलोनी में एक घर में तीन शव मिलने से सनसनी फैल गई. आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो घटना से जुड़ी हैरतभरी कहानी सामने आई. घर में मिले शव एक महिला, उसके बेटे और बेटी के हैं. ये तीनों आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर से पीड़ित बताए जा रहे हैं. इस बीमारी के चलते बेटे ने अपनी मां और बहन का कत्ल कर दिया और फिर खुद की जीवनलीला भी खत्म कर ली. यह घटना गुरुवार की बताई जा रही है, जबकि शुक्रवार सुबह इस बारे में जानकारी मिली.
अलग-अलग कमरों में मिले शव: एडिशनल डीसीपी (जयपुर उत्तर) बजरंग सिंह शेखावत ने बताया, भट्टा बस्ती थाना इलाके की रामनगर कॉलोनी में आज सुबह तिवारी परिवार के तीन सदस्यों के शव घर में मिलने की जानकारी मिली थी. भट्टा बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. सरोज तिवारी (50), लकी (27) और शिवांगी (25) के शव घर के अलग-अलग कमरों में मिले हैं. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर सबूत इकठ्ठा किए हैं. उनका कहना है कि सरोज के पिता दिल्ली रहते हैं. उन्हें घटना की जानकारी दी है. उनके आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.
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मोबाइल में घटना के कारणों का जिक्र: पुलिस जांच में सामने आया कि जिस कमरे में लड़के का शव मिला है, उसके पास कागज में एक नोट लिखा है. उसमें उसके मोबाइल का पिन मिला. मोबाइल में उसने घटना के कारणों का जिक्र किया है. लकी ने नोट में लिखा कि वह, उसकी मां और बहन तीनों आटिज्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर नाम की न्यूरो से संबंधित गंभीर बीमारी से ग्रसित थे. इस बात का जिक्र भी नोट में है कि उसकी मां और बहन गुरुवार को झगड़ा कर रहे थे. उसने बीच बचाव किया और वे नहीं मानी तो उसने दोनों को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद अपने कमरे में जाकर खुदकुशी कर ली.
डीसीपी और एडिशनल कमिश्नर पहुंचे मौके पर: घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी (उत्तर) करण शर्मा और एडिशनल कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने शवों का परीक्षण किया. इधर, एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और तीनों कमरों से सबूत इकठ्ठा किए हैं. अब पुलिस तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाएगी. जहां मृतकों के परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पुलिस का यह भी कहना है कि इस घटना को लेकर विस्तृत अनुसंधान जारी है. एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा.
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महिला के पति ने भी की थी खुदकुशी: पुलिस पड़ताल में सामने आया कि महिला के पति ने भी बीमारी से परेशान होकर कुछ साल पहले खुदकुशी कर ली थी. वहीं, लड़का लकी अपना ऑनलाइन काम करता था. इसके चलते उसका घर से बाहर जाना भी कम ही होता था. इस घटना के बाद कॉलोनी में सनसनी फैल गई. फिलहाल, मृतकों का जयपुर में कोई नजदीकी रिश्तेदार होने की जानकारी नहीं मिली है. सरोज के पिता दिल्ली रहते हैं. जिन्हें घटना की जानकारी दी गई है. उनके आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.
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