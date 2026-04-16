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सूरत में मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 हजार किलो नकली घी जब्त...दो आरोपी गिरफ्तार

सूरत में मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, ( ETV Bharat )

सूरत: गुजरात के सूरत शहर में एक बार फिर नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस की विशेष अभियान समूह विभाग (SOG) ने जीआईडीसी इलाके में स्थित इस मिलावटी घी की फैक्ट्री पर छापा मारा और बाजार में पहुंचने से पहले ही 2 हजार किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी घी जब्त कर लिया. मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक, एसओजी टीम ने मिली सूचना के आधार पर सूरत के सचिन GIDC में स्थित फैक्ट्री और चोर्यासी के तलंगपुर में स्थित गोदाम पर छापेमारी की. यहां से पुलिस को 2029 किलोग्राम मिलावटी घी बरामद हुआ. इसके साथ ही, पुलिस ने 36 लाख रुपये का सामान भी जब्त किया. फैक्ट्री से भरत पोलरा और अमीन वधवानिया नाम के दो लोगों को भी गिरफ्ता किया गया. सूरत में मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 हजार किलो नकली घी जब्त (ETV Bharat) पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी बहुत ही चालाकी से मिलावट का एक नेटवर्क चला रहा था. सिर्फ 1 किलोग्राम शुद्ध घी में, बड़ी मात्रा में वनस्पति घी, पाम ऑयल, विशेष केमिकल एसेंस (खुशबू के लिए), सिंथेटिक रंग (गाय के पीले घी जैसा रंग देने के लिए) इतनी सफाई से मिलाया जाता था कि कोई भी आम नागरिक सिर्फ गंध या रंग-रूप देखकर असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता था. ग्राहकों को धोखा देने के लिए, आरोपी डॉक्टरों की तरह सिरिंज का इस्तेमाल करके केमिकल की माप करते थे.