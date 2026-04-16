सूरत में मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 हजार किलो नकली घी जब्त...दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की एसओजी टीम ने 2 हजार किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी घी जब्त कर लिया. 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : April 16, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 4:35 PM IST
सूरत: गुजरात के सूरत शहर में एक बार फिर नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस की विशेष अभियान समूह विभाग (SOG) ने जीआईडीसी इलाके में स्थित इस मिलावटी घी की फैक्ट्री पर छापा मारा और बाजार में पहुंचने से पहले ही 2 हजार किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी घी जब्त कर लिया. मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.
जानकारी के मुताबिक, एसओजी टीम ने मिली सूचना के आधार पर सूरत के सचिन GIDC में स्थित फैक्ट्री और चोर्यासी के तलंगपुर में स्थित गोदाम पर छापेमारी की. यहां से पुलिस को 2029 किलोग्राम मिलावटी घी बरामद हुआ. इसके साथ ही, पुलिस ने 36 लाख रुपये का सामान भी जब्त किया. फैक्ट्री से भरत पोलरा और अमीन वधवानिया नाम के दो लोगों को भी गिरफ्ता किया गया.
पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी बहुत ही चालाकी से मिलावट का एक नेटवर्क चला रहा था. सिर्फ 1 किलोग्राम शुद्ध घी में, बड़ी मात्रा में वनस्पति घी, पाम ऑयल, विशेष केमिकल एसेंस (खुशबू के लिए), सिंथेटिक रंग (गाय के पीले घी जैसा रंग देने के लिए) इतनी सफाई से मिलाया जाता था कि कोई भी आम नागरिक सिर्फ गंध या रंग-रूप देखकर असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता था. ग्राहकों को धोखा देने के लिए, आरोपी डॉक्टरों की तरह सिरिंज का इस्तेमाल करके केमिकल की माप करते थे.
आरोपियों से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि अपने फायदे के लिए, वे झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों की किराना दुकानों, हाईवे पर बने होटलों, ढाबों और आस-पास के जिलों में बाजार भाव से कम कीमत पर घी बेचते थे.
इस मामले में सूरत शहर के एसओजी डीसीपी राजदीप सिंह नकुम ने बताया कि SOG ने नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी है और मामले में दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि, पुलिस ने इस दौरान 2000 किलोग्राम से ज़्यादा नकली घी जब्त किया है. जब्त सामान की कुल क़ीमत 15 लाख रुपये है और ये लोग दक्षिण गुजरात में खुदरा में घी बेच रहे थे.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी दुकानदार की मांग के अनुसार घी बनाते थे, उसमें मिलावट करते थे और फिर उसे बेच देते थे. ये गोरखधंधा पिछले दो साल से चल रहा था. मिलावटखोर इसे थोक में 600 से 650 रुपये में बेचते थे, जबकि बाहर यह घी 1000 रुपये तक में बिकता था. इस सारे घी में पाम ऑयल, वनस्पति घी और वनस्पति मक्खन की मिलावट होती थी, और वे इसे 'गाय का घी' बताकर बेचते थे.
इस पूरे मामले में, पुलिस ने सचिन GIDC पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने 14 लाख रुपये का 2029 किलोग्राम नकली घी और इस घी को बनाने में इस्तेमाल होने वाली 21 लाख रुपये की मशीन, साथ ही 36 लाख रुपये का कैश जब्त किया है.
ये भी पढ़ें: गुजरात में नकली घी बनाने वाली 3 फैक्ट्रियां पकड़ायी, भोपाल से आता कच्चा माल, महाराष्ट्र में होती बिक्री