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गिर के जंगलों में क्यों मर रहे हैं शेर? क्या यह 'बेबसिया' महामारी का खतरा है

अमरेली: एशियाई शेरों के एकमात्र रहने की जगह गुजरात में गिर के जंगलों में 'बेबसिया' नाम की जानलेवा महामारी के खतरे को लेकर वन विभाग और वन्यजीव प्रेमी परेशान हैं. पिछले कुछ दिनों में गिर ईस्ट और गिर वेस्ट डिवीजन के इलाकों में 3 शेर के बच्चों और 5 बड़े शेरों समेत 8 से ज्यादा शेरों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है.

गिर के जंगलों में 'बेबसिया' नाम की जानलेवा महामारी चिंता का विषय है. यहां शेरों की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट पर है और जानवरों के डॉक्टरों की देखरेख में स्क्रीनिंग और इलाज का काम किया गया है.

आठ से ज्यादा शेरों की मौत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलर्ट पर

मिली जानकारी के मुताबिक, धारी गिर ईस्ट के जसाधार रेंज के गिर गढ़ा बॉर्डर इलाके में एक ही दिन में दो शेरों की रहस्यमयी बीमारी से मौत के बाद वन विभाग ने जांच की थी. इसके बाद गिर वेस्ट के बाबरिया और जामवाला रेंज में दो से ज़्यादा शेरों की मौत हो गई, जिससे महामारी को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं.

वन विभाग (फॉरेस्ट डिपार्टमेंट) के सूत्रों के मुताबिक, लक्षणों के आधार पर बेबसिया बीमारी की संभावना पर विचार किया जा रहा है, जिसके बाद गिर के अलग-अलग इलाकों में शेरों के समूह को आइसोलेट करके उन पर नजर रखी जा रही है. धारी के सरसिया रेंज से 8 शेरों के एक समूह को रेस्क्यू करके खास निगरानी में रखा गया है. इसके अलावा, कमजोर और बीमार शेरों को भी पकड़कर इलाज और जांच के लिए निगरानी कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है.

वन विभाग शेरों के ब्लड सैंपल समेत कई तरह के सैंपल ले रहा है और जानवरों के डॉक्टरों की एक टीम लगातार हेल्थ चेक कर रही है. पता चला है कि कुछ इलाकों में, पूरे शेर समूह को पिंजरे में बंद करके जानवरों के एक्सपर्ट्स की एक टीम उनकी देखभाल और इलाज कर रही है.