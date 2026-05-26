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गिर के जंगलों में क्यों मर रहे हैं शेर? क्या यह 'बेबसिया' महामारी का खतरा है

गिर के जंगल में 'बेबसिया' महामारी का खतरा मंडराने लगा है. यहां 8 शेरों की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है.

Deadly Babesia Epidemic Claims Lives Of 8 Asiatic Lions in Gir Forest
गिर वन के शेर (ANI and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 1:50 PM IST

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अमरेली: एशियाई शेरों के एकमात्र रहने की जगह गुजरात में गिर के जंगलों में 'बेबसिया' नाम की जानलेवा महामारी के खतरे को लेकर वन विभाग और वन्यजीव प्रेमी परेशान हैं. पिछले कुछ दिनों में गिर ईस्ट और गिर वेस्ट डिवीजन के इलाकों में 3 शेर के बच्चों और 5 बड़े शेरों समेत 8 से ज्यादा शेरों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है.

गिर के जंगलों में 'बेबसिया' नाम की जानलेवा महामारी चिंता का विषय है. यहां शेरों की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट पर है और जानवरों के डॉक्टरों की देखरेख में स्क्रीनिंग और इलाज का काम किया गया है.

आठ से ज्यादा शेरों की मौत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलर्ट पर
मिली जानकारी के मुताबिक, धारी गिर ईस्ट के जसाधार रेंज के गिर गढ़ा बॉर्डर इलाके में एक ही दिन में दो शेरों की रहस्यमयी बीमारी से मौत के बाद वन विभाग ने जांच की थी. इसके बाद गिर वेस्ट के बाबरिया और जामवाला रेंज में दो से ज़्यादा शेरों की मौत हो गई, जिससे महामारी को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं.

वन विभाग (फॉरेस्ट डिपार्टमेंट) के सूत्रों के मुताबिक, लक्षणों के आधार पर बेबसिया बीमारी की संभावना पर विचार किया जा रहा है, जिसके बाद गिर के अलग-अलग इलाकों में शेरों के समूह को आइसोलेट करके उन पर नजर रखी जा रही है. धारी के सरसिया रेंज से 8 शेरों के एक समूह को रेस्क्यू करके खास निगरानी में रखा गया है. इसके अलावा, कमजोर और बीमार शेरों को भी पकड़कर इलाज और जांच के लिए निगरानी कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है.

वन विभाग शेरों के ब्लड सैंपल समेत कई तरह के सैंपल ले रहा है और जानवरों के डॉक्टरों की एक टीम लगातार हेल्थ चेक कर रही है. पता चला है कि कुछ इलाकों में, पूरे शेर समूह को पिंजरे में बंद करके जानवरों के एक्सपर्ट्स की एक टीम उनकी देखभाल और इलाज कर रही है.

इस महामारी में, लिलिया रेंज में एक, सावरकुंडला रेंज में एक और सरसिया रेंज में एक शेर के बच्चे की मौत हो गई है. शेरों की लगातार हो रही मौत को लेकर गिर पंथक में चिंता और डर का माहौल है.

इस मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपाल सिंह ने कहा, "शेरों को बेबसिया जैसी बीमारियों से बचाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें फील्ड में तैनात हैं और हर संदिग्ध मामले पर नजर रखी जा रही है. शेरों की हेल्थ के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं."

गौरतलब है कि साल 2020-21 के दौरान धारी और खंभा गिर के आस-पास के इलाकों में बबेसिया महामारी फैली थी. उस समय भी 10 से ज्यादा शेरों की मौत हो गई थी. उस समय वन विभाग ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और ट्रीटमेंट कैंपेन चलाया था. एक बार फिर ऐसी ही स्थिति ने वन विभाग के लिए शेरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

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