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गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन, 300 से ज्यादा लोग हिरासत में...166 बांग्लादेशी निकले

फोटो ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: अहमदाबाद में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे 166 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं. शहर की पुलिस ने शहर में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है. 'ऑपरेशन डेल्टा' के तहत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस और अलग-अलग सिक्योरिटी एजेंसियों की 30 से ज्यादा टीमों ने शहर के सेंसिटिव इलाकों में छापेमारी कर 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से शुरुआती जांच में 166 लोग बांग्लादेशी नागरिक निकले. अहमदाबाद में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे 166 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए

राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस, SOW और साइबर क्राइम टीमों ने मिलकर शहर के अलग-अलग इलाकों में गहन जांच की. डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के निर्देश पर चलाए गए इस ऑपरेशन में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 30 से ज्यादा टीमें बनाकर बीती रात पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चलाया. नारोल, वटवा, ओधव, इसनपुर, दानिलिमडा, सरखेज और नरोदा समेत कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई. पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि 166 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिनमें 41 पुरुष, 95 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं. बाकी लोगों से पूछताछ और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अभी भी जारी है. संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच शरद सिंघल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अलग-अलग टीमें बनाकर शहर के अलग-अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया. उन्होंने कहा कि, अब तक करीब 300 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से शुरुआती जांच में 166 लोग बांग्लादेशी होने का पता चला है. उन्होंने बताया कि इनमें से कई महिलाएं स्पा और देह व्यापार से जुड़े कामों में शामिल थीं, जबकि ज़्यादातर पुरुष टेलरिंग, कचरा उठाने और मजदूरी के काम में शामिल थे. उन्होंने कहा कि, मामले में लोकल एजेंट्स के शामिल होने और नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के रैकेट की भी जांच चल रही है.