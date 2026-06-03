गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन, 300 से ज्यादा लोग हिरासत में...166 बांग्लादेशी निकले
अहमदाबाद में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां गैर-कानूनी तरीके से रह रहे 166 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए.
Published : June 3, 2026 at 2:58 PM IST
अहमदाबाद: अहमदाबाद में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे 166 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं. शहर की पुलिस ने शहर में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है.
'ऑपरेशन डेल्टा' के तहत अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस और अलग-अलग सिक्योरिटी एजेंसियों की 30 से ज्यादा टीमों ने शहर के सेंसिटिव इलाकों में छापेमारी कर 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से शुरुआती जांच में 166 लोग बांग्लादेशी नागरिक निकले.
अहमदाबाद में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे 166 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए
राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस, SOW और साइबर क्राइम टीमों ने मिलकर शहर के अलग-अलग इलाकों में गहन जांच की. डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के निर्देश पर चलाए गए इस ऑपरेशन में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 30 से ज्यादा टीमें बनाकर बीती रात पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चलाया. नारोल, वटवा, ओधव, इसनपुर, दानिलिमडा, सरखेज और नरोदा समेत कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई.
पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि 166 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं, जिनमें 41 पुरुष, 95 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं. बाकी लोगों से पूछताछ और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन अभी भी जारी है.
संयुक्त पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच शरद सिंघल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अलग-अलग टीमें बनाकर शहर के अलग-अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया. उन्होंने कहा कि, अब तक करीब 300 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से शुरुआती जांच में 166 लोग बांग्लादेशी होने का पता चला है.
उन्होंने बताया कि इनमें से कई महिलाएं स्पा और देह व्यापार से जुड़े कामों में शामिल थीं, जबकि ज़्यादातर पुरुष टेलरिंग, कचरा उठाने और मजदूरी के काम में शामिल थे. उन्होंने कहा कि, मामले में लोकल एजेंट्स के शामिल होने और नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने के रैकेट की भी जांच चल रही है.
अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर जी एस मलिक ने कहा कि पूरे राज्य में चलाए जा रहे कैंपेन के तहत अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है. गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के आधार और पहचान के दस्तावेजों की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में पता चला है कि बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
जांच के दौरान, कुछ संदिग्धों के पास से आधार कार्ड समेत भारतीय दस्तावेज भी मिले हैं. पुलिस कमिश्नर जी एस मलिक के मुताबिक, किन एजेंटों ने ये दस्तावेज बनाए, किसने उनकी मदद की और गैर-कानूनी तरीके से पहचान के दस्तावेज हासिल करने में किसने भूमिका निभाई, इन सभी मामलों की गहराई से जांच की जाएगी.
पुलिस के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन की जानकारी मिलने पर, कुछ संदिग्ध अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ बस और सड़क मार्ग से शहर छोड़कर चले गए. हालांकि, पुलिस ने समय पर कार्रवाई की और बड़ी संख्या में लोगों को ढूंढ निकाला. जेसीपी क्राइम ब्रांच शरद सिंघल ने आगे कहा कि कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के अहमदाबाद आने की बात सामने आई है. महीनों पहले वे यहां से कमाए गए पैसे अपने देश बांग्लादेश भेज रहे थे. इस मामले में लोकल एजेंट और अंगड़िया फर्म की संभावित भूमिका की भी जांच शुरू की गई है.
पुलिस कमिश्नर जी एस मलिक ने कहा कि भारत में गैर-कानूनी तरीके से घुसकर अहमदाबाद में बसने वाले सभी बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ मिलकर उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाएगी.
यह ध्यान रखना जरूरी है कि पिछले साल अहमदाबाद से 465 गैर-कानूनी बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे. इस साल चलाया गया 'ऑपरेशन डेल्टा' अहमदाबाद पुलिस के इतिहास में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है. यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और गैर-कानूनी तरीके से रह रहे और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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