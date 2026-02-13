ETV Bharat / bharat

वर्ल्ड रेडियो डे: अहमदाबाद में अनोखा रेडियो हेरिटेज म्यूजियम, जहां है दुर्लभ रेडियो का कलेक्शन

अहमदाबाद: विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है. आज जब दुनिया मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में आगे बढ़ गई है, ऐसे में अहमदाबाद में एक ऐसा भी इंसान है जिसकी सुबह आज भी रेडियो की आवाज से शुरू होती है और रात रेडियो सुनते-सुनते खत्म होती है. अहमदाबाद के एक आदमी ने देश-विदेश के 120 से ज़्यादा दुर्लभ रेडियो का एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया है.

अहमदाबाद अब सिर्फ अपनी आर्किटेक्चरल विरासत के लिए जाना जाने वाला शहर नहीं रहा, बल्कि अब यह आवाज और तरंगों के इतिहास को भी सहेज रहा है. 13 फरवरी, 'वर्ल्ड रेडियो डे' के मौके पर शहर में देश-विदेश के 120 से ज्यादा दुर्लभ रेडियो का एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम शुरू किया गया है.

अहमदाबाद में अनोखा रेडियो हेरिटेज म्यूजियम (ETV Bharat)

रेडियो प्रेमी सिद्धार्थ पटेल के लिए यह सिर्फ कलेक्शन नहीं, बल्कि जिंदगी भर का जुनून है. उन्हें बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक था. साल 1980-81 के दौरान उन्होंने रेडियो बनाने की यूनिट शुरू करने का भी सपना देखा था. उस समय उनके पास 400-500 डॉलर का इंपोर्टेड रेडियो खरीदने की सुविधा नहीं थी, इसलिए सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसी पल देश-विदेश से रेडियो इकट्ठा करने का सफर शुरू हुआ. आज उनके पास करीब 150 वाल्व रेडियो हैं, जिनमें से ज्यादा ओरिजिनल हैं और चालू हालत में हैं. अहमदाबाद के अलावा मुंबई, जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों के स्क्रैप डीलरों को मिले कई दुर्लभ मॉडल इस कलेक्शन का हिस्सा बन गए हैं.