वर्ल्ड रेडियो डे: अहमदाबाद में अनोखा रेडियो हेरिटेज म्यूजियम, जहां है दुर्लभ रेडियो का कलेक्शन

अहमदाबाद में अनोखा रेडियो हेरिटेज म्यूजियम है, जहां देश-विदेश के 120 से ज्यादा दुर्लभ रेडियो का कलेक्शन है.

सिद्धार्थ पटेल, रेडियो प्रेमी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 5:52 PM IST

3 Min Read
अहमदाबाद: विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है. आज जब दुनिया मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में आगे बढ़ गई है, ऐसे में अहमदाबाद में एक ऐसा भी इंसान है जिसकी सुबह आज भी रेडियो की आवाज से शुरू होती है और रात रेडियो सुनते-सुनते खत्म होती है. अहमदाबाद के एक आदमी ने देश-विदेश के 120 से ज़्यादा दुर्लभ रेडियो का एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया है.

अहमदाबाद में अनोखा रेडियो हेरिटेज म्यूजियम
अहमदाबाद अब सिर्फ अपनी आर्किटेक्चरल विरासत के लिए जाना जाने वाला शहर नहीं रहा, बल्कि अब यह आवाज और तरंगों के इतिहास को भी सहेज रहा है. 13 फरवरी, 'वर्ल्ड रेडियो डे' के मौके पर शहर में देश-विदेश के 120 से ज्यादा दुर्लभ रेडियो का एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम शुरू किया गया है.

अहमदाबाद में अनोखा रेडियो हेरिटेज म्यूजियम (ETV Bharat)

रेडियो प्रेमी सिद्धार्थ पटेल के लिए यह सिर्फ कलेक्शन नहीं, बल्कि जिंदगी भर का जुनून है. उन्हें बचपन से ही रेडियो सुनने का शौक था. साल 1980-81 के दौरान उन्होंने रेडियो बनाने की यूनिट शुरू करने का भी सपना देखा था. उस समय उनके पास 400-500 डॉलर का इंपोर्टेड रेडियो खरीदने की सुविधा नहीं थी, इसलिए सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसी पल देश-विदेश से रेडियो इकट्ठा करने का सफर शुरू हुआ. आज उनके पास करीब 150 वाल्व रेडियो हैं, जिनमें से ज्यादा ओरिजिनल हैं और चालू हालत में हैं. अहमदाबाद के अलावा मुंबई, जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों के स्क्रैप डीलरों को मिले कई दुर्लभ मॉडल इस कलेक्शन का हिस्सा बन गए हैं.

सिद्धार्थ पटेल के पास रेडियो का एक अनोखा म्यूजियम

  • 1920 से 2026: टेक्नोलॉजी का जीता-जागता इतिहास
  • यह कलेक्शन इतिहास और मॉडर्निटी का एक अनोखा संगम है. 1920-30 के दशक के बड़े वाल्व वाले रेडियो
  • 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए PCR रिसीवर
  • मेटल और लकड़ी की बॉडी वाले क्लासिक मॉडल
  • तीन फीट के बड़े सेट से लेकर हथेली में फिट होने वाले पोर्टेबल रेडियो तक
  • जीईसी, पीवाईई, मार्कोनी, फिलिप्स, मर्फी, टेलीफंकेन, बुश, ग्रुंडिग जैसी इंटरनेशनल कंपनियों के मॉडल भी इस कलेक्शन में शामिल हैं.

विश्व युद्ध के दौरान अफवाहों को रोकने के लिए रेडियो ही एकमात्र असरदार जरिया था. आज डिजिटल जमाने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से हर महीने 'मन की बात' के जरिए देशवासियों से बात कर रहे हैं, जो रेडियो की कभी न खत्म होने वाली ताकत को दिखाता है.

सिद्धार्थ पटेल, रेडियो प्रेमी
सिद्धार्थ पटेल, रेडियो प्रेमी (ETV Bharat)

जब अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर पहचान मिली, तभी इस साउंड हेरिटेज को एक छत के नीचे लाने का संकल्प लिया गया था. यह म्यूजियम सिर्फ रेडियो का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सेंटर है जो नई पीढ़ी को 100 साल की टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन क्रांति को जिंदा महसूस करने का मौका देता है, जहां सिर्फ आवाज ही नहीं सुनाई देती, बल्कि इतिहास भी गूंजता है.

संपादक की पसंद

