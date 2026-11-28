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गुजरात के वडोदरा में रैगिंग विवाद: पांच मेडिकल छात्रों को छह महीने के लिए हॉस्टल से निकाला गया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

वडोदरा: गुजरात में वडोदरा के गोत्री स्थित GMERS मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का विवाद बढ़ने के बाद कॉलेज प्रशासन ने पांच छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है. तीसरे वर्ष के इन पांच छात्रों को हॉस्टल से छह महीने के लिए निकाल दिया गया है. इन पर आरोप है कि इन्होंने जूनियर छात्रों को मानसिक रूप से परेशान किया और उनके साथ मारपीट की.

कॉलेज की डीन विशाला पांड्या ने माना कि छात्रों को मानसिक रूप से परेशान करना रैगिंग के दायरे में आता है. हालांकि इन पांच छात्रों को कॉलेज में अपनी कक्षाएं जारी रखने की अनुमति होगी. वहीं शिकायत करने वाले तीन छात्रों ने इस मामले को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) तक भी पहुंचा दिया है.

कॉलेज प्रशासन ने एंटी-रैगिंग कमेटी की एक आपात बैठक बुलाई (ETV Bharat) NMC तक पहुंची शिकायत, बुलाई गई आपात बैठक

तीसरे वर्ष के सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग और मारपीट किए जाने की शिकायत मिलने के बाद पीड़ित तीन छात्रों ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. शिकायत मिलने के बाद, कॉलेज प्रशासन ने 'एंटी-रैगिंग कमेटी' की एक आपात बैठक बुलाई. 27 नवंबर को मेडिकल कॉलेज के प्रमुख ने शिकायतकर्ताओं और आरोपी छात्रों, दोनों पक्षों की बातें सुनीं. दोनों पक्षों के बयानों, अभिभावकों के पक्ष और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया. यह भी पता चला है कि शिकायत के बाद संबंधित तीन छात्रों को फिलहाल घर भेज दिया गया है. तीसरे वर्ष के पांच छात्रों को छह महीने के लिए हॉस्टल से निकाला गया

पूरी घटना की जांच और सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद, कॉलेज की 'एंटी-रैगिंग कमेटी' ने तीसरे वर्ष के पांच छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है. इन पांच छात्रों को छह महीने के लिए हॉस्टल से निकाल दिया गया है. इसका मतलब है कि वे अगले छह महीने तक कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रह सकेंगे. हालांकि, उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज आने की अनुमति रहेगी. चिकित्सा शिक्षा इकाई हॉल (ETV Bharat)