गुजरात के वडोदरा में रैगिंग विवाद: पांच मेडिकल छात्रों को छह महीने के लिए हॉस्टल से निकाला गया
गोत्री स्थित GMERS मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग के गंभीर आरोप सामने आए हैं.
Published : November 28, 2026 at 10:05 PM IST
वडोदरा: गुजरात में वडोदरा के गोत्री स्थित GMERS मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का विवाद बढ़ने के बाद कॉलेज प्रशासन ने पांच छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है. तीसरे वर्ष के इन पांच छात्रों को हॉस्टल से छह महीने के लिए निकाल दिया गया है. इन पर आरोप है कि इन्होंने जूनियर छात्रों को मानसिक रूप से परेशान किया और उनके साथ मारपीट की.
कॉलेज की डीन विशाला पांड्या ने माना कि छात्रों को मानसिक रूप से परेशान करना रैगिंग के दायरे में आता है. हालांकि इन पांच छात्रों को कॉलेज में अपनी कक्षाएं जारी रखने की अनुमति होगी. वहीं शिकायत करने वाले तीन छात्रों ने इस मामले को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) तक भी पहुंचा दिया है.
NMC तक पहुंची शिकायत, बुलाई गई आपात बैठक
तीसरे वर्ष के सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग और मारपीट किए जाने की शिकायत मिलने के बाद पीड़ित तीन छात्रों ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. शिकायत मिलने के बाद, कॉलेज प्रशासन ने 'एंटी-रैगिंग कमेटी' की एक आपात बैठक बुलाई.
27 नवंबर को मेडिकल कॉलेज के प्रमुख ने शिकायतकर्ताओं और आरोपी छात्रों, दोनों पक्षों की बातें सुनीं. दोनों पक्षों के बयानों, अभिभावकों के पक्ष और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया. यह भी पता चला है कि शिकायत के बाद संबंधित तीन छात्रों को फिलहाल घर भेज दिया गया है.
तीसरे वर्ष के पांच छात्रों को छह महीने के लिए हॉस्टल से निकाला गया
पूरी घटना की जांच और सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद, कॉलेज की 'एंटी-रैगिंग कमेटी' ने तीसरे वर्ष के पांच छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की है. इन पांच छात्रों को छह महीने के लिए हॉस्टल से निकाल दिया गया है. इसका मतलब है कि वे अगले छह महीने तक कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रह सकेंगे. हालांकि, उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए कॉलेज आने की अनुमति रहेगी.
इस फैसले के बारे में डीन विशाला पांड्या ने बताया कि छात्रों और उनके अभिभावकों की बातें सुनने के बाद ही कमेटी ने यह कार्रवाई की है. "कमेटी ने छात्रों और उनके अभिभावकों की बातें सुनने के बाद कार्रवाई की है. छात्रों को मानसिक रूप से परेशान करना भी रैगिंग ही माना जाता है." इस प्रकार, रैगिंग की परिभाषा में न केवल शारीरिक हमला, बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी शामिल है.
CCTV कवरेज का दायरा बढ़ाया जाएगा, सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी
डीन ने आगे बताया कि, "हॉस्टल में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी. पूरी घटना पर एक अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी. जिन छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई है उनके पास कॉलेज की आंतरिक समिति की कार्यवाही के साथ-साथ कानूनी रास्ता अपनाने का विकल्प भी मौजूद है.
स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया की सख्त प्रतिक्रिया: 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट दें, तुरंत सजा दें
वडोदरा की इस घटना के बाद गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "वडोदरा के गोटरी स्थित GMERS मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के साथ रैगिंग की शिकायत मिलने पर, हमारे निदेशक को तुरंत निर्देश दिए गए. एक 'रैगिंग समिति' का गठन किया गया और 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी गई, ताकि दोषियों को सजा दी जा सके.
विशेषज्ञ डॉक्टरों और पूरी टीम वाली इस समिति ने मामले के सभी पहलुओं की जांच की. यह स्पष्ट हुआ कि छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था. नतीजतन उनके बयानों के आधार पर तीसरे वर्ष के पांच छात्रों को हॉस्टल से छह महीने के लिए निकाल दिया गया.
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