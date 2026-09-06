गुजरात के राजकोट में चेक डैम में नहाने गए 4 लड़कों की डूबने से मौत
चारों लड़के एक ही गली में रहते थे, रोज साथ में खेलते थे. सभी साथ में नहाने गए जिसके बाद ये हादसा हुआ.
Published : September 6, 2026 at 2:21 PM IST
राजकोट: गुजरात के राजकोट के दहिसरडा गांव में त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई. राजकोट के पडधरी तालुका के दहिसरडा गांव में पट हनुमान मंदिर के पीछे बने चेक डैम में डूबने से 4 लड़कों की दुखद मौत हो गई. चेक डैम के पास लड़कों के कपड़े मिलने के बाद ग्रामीणों ने छानबीन की तो उन्हें दो लड़कों के शव मिले. बाद में फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को सूचना दी गई और देर रात तक कुल 4 शव बरामद किए गए.
दहिसरडा गांव के ही स्कूल में पढ़ने वाले तीन दोस्त और जामनगर के ध्रोल से जन्माष्टमी मनाने अपने मामा के घर आया भांजा गांव में पट हनुमान मंदिर के पीछे बने चेक डैम में शनिवार, 5 सितंबर की दोपहर को नहाने गए. गर्मी थी इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा नहा करके वापस आ जाएँगे लेकिन वे चेक डैम के गहरे पानी में डूब गए. मरने वाले लड़कों की उम्र 12 से 15 साल के बीच है.
शाम होने के बाद भी जब लड़के घर नहीं लौटे, तो परिवार वालों ने उन्हें खोजना शुरू किया. चेक डैम के पास चारों के कपड़े और चप्पलें पड़ी देखकर परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई. ग्रामीणों ने पानी में तलाशी ली और दो लड़कों के शव मिले. तुरंत राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. फायर टीम फायरफाइटर्स के साथ मौके पर पहुँची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया.
अंधेरा था और पानी गहरा था. फायरमैन ने लगातार 8 घंटे तक काम किया. जब रात 11:30 बजे चौथे लड़के का शव बाहर निकाला गया, तो वहाँ मौजूद हर कोई रो पड़ा. चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. आज सुबह, जब दहिसरडा गाँव में एक साथ तीन बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया, तो पूरा गाँव सदमे में था.
एक ही गली से तीन अर्थियां एक साथ निकलते देख पत्थर दिल भी पिघल गए. माताओं का दुख, पिताओं की आंखों में आँसू और ग्रामीणों की जुबान पर बस एक ही बात थी, 'बहुत बुरा हुआ.' उस मासूम बच्चे का अंतिम संस्कार उसके अपने गांव ध्रांगडा में होगा, जो अपने मामा के घर घूमने आया था.
इस घटना के बारे में ईटीवी भारत से बात करते हुए मेटोडा पुलिस स्टेशन के पीआई महावीर सिंह परमार ने कहा, 'कल शाम हमें पता चला कि पडधरी तालुका के दहिसरदा अजी गांव में चेक डैम में 4 बच्चे डूब गए हैं. हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच से पता चला है कि एक ही गली में रहने वाले 3 बच्चे और ध्रोल, जामनगर से अपने चाचा के घर घूमने आया उनका भतीजा दोपहर में नहाने गए थे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई.
8 घंटे की कोशिश के बाद फायर डिपार्टमेंट की मदद से रात 11.30 बजे चारों शव बरामद किए गए. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ (दुर्घटना से मौत) का केस दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.'