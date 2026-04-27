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भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए झील में नहाने गए चार किशोर डूबे, राजकोट का मामला...जांच में जुटी पुलिस

झील में नहाने गए चार दोस्तों को पानी की गहराई का कोई अंदाजा नहीं था, जिसके कारण डूबने से उनकी मौत हो गई.

In Gujarat Rajkot 4 Children died after drowned in a Lake
भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए झील में नहाने गए चार किशोर डूबे, आईपीएस अधिकारी विजयसिंह गुर्जर ने दी जानकारी (ETV Bharat and ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 27, 2026 at 8:59 PM IST

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राजकोट: गुजरात के राजकोट जिले के जसदन इलाके में रविवार को बाखलवाड गांव के पास स्थित आलन सागर झील में नहाने गए चार किशोर डूब गए. एक साथ चार बच्चों की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, ये चारों किशोर दोस्त अपनी साइकिलों के साथ अपने घरों से निकले. गर्मी से राहत पाने और रविवार की छुट्टी का आनंद लेने के लिए, वे बाखलवाड के पास आलन सागर झील में नहाने के लिए पानी में उतर गए.

चारों दोस्तों ने अपनी साइकिलें और कपड़े किनारे पर रखे और पानी में उतर गए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें पानी की गहराई का कोई अंदाजा नहीं था. एक-एक करके, चारों किशोर पानी के बहाव में डूब गए. जब ​​बच्चे काफी देर तक घर नहीं लौटे और झील के किनारे केवल उनकी साइकिलें और कपड़े लावारिस पड़े मिले, तो स्थानीय लोगों को शक हुआ. मृत बच्चों की उम्र 11 से 16 वर्ष के बीच थी.

झील से बच्चों के शव बरामद
जैसे ही घटना की सूचना मिली, झील के किनारे ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय तैराकों और जसदन अग्निशमन दल को तुरंत सूचित किया गया. घंटों की कड़ी मेहनत के बाद, अग्निशमन कर्मियों और तैराकों ने चारों किशोरों के शव एक-एक करके बाहर निकाले. घटना की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय पुलिस बल और प्रशासनिक टीम भी तुरंत मौके पर पहुंचे.

जैसे ही बच्चों की मौत की खबर मिली, उनके परिवारों में कोहराम मच गया. अस्पताल और घटनास्थल का माहौल इतना गमगीन था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए.

कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावलिया मौके पर पहुंचे
जैसे ही इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की सूचना मिली, राज्य के कैबिनेट मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृत बच्चों के शोकाकुल परिवारों को सांत्वना दी और कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है. मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली और पोस्टमार्टम तथा अन्य जांच-पड़ताल को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए.

आईपीएस अधिकारी विजयसिंह गुर्जर ने बताया कि जसदन तालुका में आलन सागर झील है, जिसमें नर्मदा नदी का पानी आता है. इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता है. कल शाम चुनाव के दिन 3 से 4 बजे के बीच, जसदन के चार बच्चे, जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच थी,यहां तैरने आए थे. इसी दौरान झील में डूबने से उन चारों की मौत हो गई. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

इस दुखद घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी, एसडीएम, पुलिस इंस्पेक्टर और नगरपालिका की टीम सभी एक साथ मौके पर पहुंचे. बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया और जसदन सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. बाद में शवों को परिवार वालों को सौंप दिया गया है. आगे की जांच अभी जारी है.

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राजकोट में चार बच्चे झील में डूबे
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