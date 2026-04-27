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भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए झील में नहाने गए चार किशोर डूबे, राजकोट का मामला...जांच में जुटी पुलिस

भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए झील में नहाने गए चार किशोर डूबे, आईपीएस अधिकारी विजयसिंह गुर्जर ने दी जानकारी ( ETV Bharat and ANI )

राजकोट: गुजरात के राजकोट जिले के जसदन इलाके में रविवार को बाखलवाड गांव के पास स्थित आलन सागर झील में नहाने गए चार किशोर डूब गए. एक साथ चार बच्चों की मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. मिली जानकारी के मुताबिक, ये चारों किशोर दोस्त अपनी साइकिलों के साथ अपने घरों से निकले. गर्मी से राहत पाने और रविवार की छुट्टी का आनंद लेने के लिए, वे बाखलवाड के पास आलन सागर झील में नहाने के लिए पानी में उतर गए. चारों दोस्तों ने अपनी साइकिलें और कपड़े किनारे पर रखे और पानी में उतर गए, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें पानी की गहराई का कोई अंदाजा नहीं था. एक-एक करके, चारों किशोर पानी के बहाव में डूब गए. जब ​​बच्चे काफी देर तक घर नहीं लौटे और झील के किनारे केवल उनकी साइकिलें और कपड़े लावारिस पड़े मिले, तो स्थानीय लोगों को शक हुआ. मृत बच्चों की उम्र 11 से 16 वर्ष के बीच थी. झील से बच्चों के शव बरामद

जैसे ही घटना की सूचना मिली, झील के किनारे ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. स्थानीय तैराकों और जसदन अग्निशमन दल को तुरंत सूचित किया गया. घंटों की कड़ी मेहनत के बाद, अग्निशमन कर्मियों और तैराकों ने चारों किशोरों के शव एक-एक करके बाहर निकाले. घटना की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय पुलिस बल और प्रशासनिक टीम भी तुरंत मौके पर पहुंचे. जैसे ही बच्चों की मौत की खबर मिली, उनके परिवारों में कोहराम मच गया. अस्पताल और घटनास्थल का माहौल इतना गमगीन था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए.