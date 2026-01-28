ETV Bharat / bharat

UGC के नए नियम के खिलाफ सड़कों पर हल्लाबोल! प्रदर्शनकारी कफन ओढ़, बेड़ियां पहनकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

ग़ाज़ियाबाद में विश्व ब्रह्मर्षि ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में UGC के नए नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बोले- देश के लिए घातक है कानून

गाजियाबाद में UGC के नए कानून का विरोध
गाजियाबाद में UGC के नए कानून का विरोध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 28, 2026 at 1:32 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : पूरे देश में चल रहे UGC क़ानून को लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीर यूपी के ग़ाज़ियाबाद में भी देखने को मिला. यहां विश्व ब्रह्मर्षि ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में UGC के ख़िलाफ़ हाथों- गले में बेड़ियां डालकर और कफ़न ओढ़ कर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने जमकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की और जल्द UGC क़ानून को वापस लेने की मांग की है. प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है यदि UGC क़ानून को जल्द वापस नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

यूजीसी के नए नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन :

गाजियाबाद विश्व ब्रह्मऋषि 'ब्राह्मण महासभा' के पीठाधीश्वर बी.के. शर्मा हनुमान ने कहा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी के नए नियम ना सिर्फ सामान्य वर्ग को दबाने और कुचलने का प्रयास है, बल्कि इससे समाज में भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा. नए नियमों के बाद सामान्य वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए तो शिक्षा ग्रहण करना ही असंभव हो जाएगा. अगर सरकार ने इन नियमों को वापस नहीं लिया तो यह समाज और देश के लिए बहुत घातक साबित होगा.

प्रदर्शनकारी कफन ओढ़, बेड़ियां पहनकर पहुंचे कलेक्ट्रेट (ETV Bharat)

सामान्य वर्ग के खिलाफ झूठी शिकायतें की जाएंगी-बी.के. शर्मा हनुमान
बी.के. शर्मा 'हनुमान' ने कहा कि नए नियमों के मुताबिक हर कॉलेज-यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनेगी. इस कमेटी में एस.सी, एस.टी., ओ.बी.सी., महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है. ऐसे में इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं होने से जांच निष्पक्ष नहीं हो सकेगी. इतना ही नहीं इन नियमों का दुरूपयोग सामान्य वर्ग के शिक्षार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों के खिलाफ किया जााएगा और उनके खिलाफ झूठी शिकायतें की जाएंगी.झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान हटा दिए जाने से झूठी शिकायत करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और सामान्य वर्ग के शिक्षार्थियों शिक्षकों और कर्मचारियों का उत्पीड़न और दमन शुरू हो जाएगा. हम मांग करते हैं कि सरकार जल्द UGC क़ानून को वापस ले.

सामान्य वर्ग के खिलाफ झूठी शिकायतें की जाएंगी-बी.के. शर्मा हनुमान (ETV Bharat)

नियम बनाते समय सामाजिक संतुलन का ध्यान नहीं रखने का आरोप :
प्रदर्शन में वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे वी के अग्रवाल ने कहा कि यह सभी चाहते हैं कि दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिनं नियम बनाते समय सामाजिक संतुलन का ध्यान रखा जाना चाहिए था. हमारा संविधान भी समाज के सभी वर्गो को समान अधिकार और सम्मान देता है. यह नया नियम संविधान के विरूद्ध तो है ही, साथ ही सामान्य वर्ग के उत्पीड़न का माध्यम भी बनेगा.

यूजीसी को भेदभाव रोकने वाले नियम बनाने चाहिए :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यू.जी.सी. को भेदभाव रोकने वाले नियम बनाने चाहिए, न कि किसी वर्ग को असुरक्षित बनाकर उसके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देने वाले नियम बनाने चाहिए. भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही भेदभाव से जुड़े मामलों के लिए प्रावधान मौजूद हैं, तो अलग से समिति बनाने की क्या आवश्यकता है? भेदभाव से जुड़े मामलों के लिए बने प्रावधान को ठीक प्रकार से लागू कर भेदभाव को खत्म किया जा सकता है.

सामाजिक संतुलन के लिए नुकसानदेह होने का आरोप :
वी के अग्रवाल ने आगे कहा कि नए नियमों को सामाजिक संतुलन के लिए नुकसानदेह बताते हुए सरकार से उन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की और कहा कि ऐसा ना करना समाज और देश के लिए घातक साबित होगा और देश में अराजकता का माहौल पैदा होगा, जिसका फायदा देश-विरोधी ताकतें उठा सकती हैं. हमें पूर्ण विश्वास है कि महामहिम इस ओर ध्यान देकर नियमों को पूर्ववत रखने के आदेश जारी करने की कृपा करेंगी.

