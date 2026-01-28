ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद की प्रियंका गर्ग का अनोखा बुक बैंक, जहां UPSC से नर्सरी तक की सारी किताबें फ्री

महंगाई के दौर में मुफ्त में जरूरत किताबें उपलब्ध करा कर पेशे से सीए प्रियंका गर्ग फरीदाबाद में अनूठी मिशाल पेश कर रही हैं.

Book Bank In Faridabad
फरीदाबाद बुक बैंक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 28, 2026 at 3:19 PM IST

Updated : January 28, 2026 at 3:25 PM IST

फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद में एक ऐसा बुक बैंक हैं. जहां पर कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से फ्री में किताबें ले जा सकता है. यहां नर्सरी से लेकर यूपीएससी की तैयारी तक के लिए लाखों किताबें हैं. इसे चल रही हैं फरीदाबाद की रहने वाली पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रियंका गर्ग. इनका मकसद है शिक्षा पर सबका अधिकार हो और कोई भी छात्र किताबों के अभाव में पढ़ाई ना छोड़ दे या पढ़ाई से वंचित ना रह जाए. इसलिए इन्होंने इस बुक बैंक को खोला है.

2018 में नौकरानी की डिमांड से मिला आइडियाः ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान प्रियंका गर्ग ने बताया कि "बुक बैंक की शुरुआत मैंने 2018 में की और एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करवाया. जिसका नाम वे ऑफ लाइफ है. उस समय मेरे घर में एक मेड काम करती थी. उसे अपने बच्चों के लिए किताबें चाहिए थी. मेड ने मेरे से किताब मांगी. फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और आपके बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो किताबें मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अरेंज करती हूं. उसके बाद मैं अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वायरमेंट डाल दी. मैसेज के बाद उसे ग्रुप में और मैसेज आने लगे कि मेरे मेड के बच्चों के लिए ये किताबें चाहिए. मेरे मेड के बच्चों के लिए किताबें चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना किताबें अरेंज की जाए. मैंने अपनी सोसाइटी से ही किताबें अरेंज करनी शुरू कर दी."

फरीदाबाद में फ्री बुक बैंक में 2 लाख किताबें मुफ्त में पढ़ाई के लिए ले जा सकते हैं मुफ्त में घर (Etv Bharat)

शुरुआती दौर में कठिनाई भी आईः प्रियंका ने बताया कि "इस दौरान लोगों ने मुझे किताबें दी, जिसके बाद और लोग मेरे पास किताब मांगने आने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए. जिससे जरूरतमंद बच्चों को किताब मिल सके, कोई भी जरूरतमंद छात्र किताबों के अभाव में पढ़ाई ना छोड़े. उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा. शुरुआती दौर में कठिनाई भी आई. हमारे पास जगह नहीं थी, जहां पर हम किताबें रख सकें, तो मैंने कम्युनिटी सेंटर वालों से संपर्क साधा तो उन्होंने हमें किताब रखने के लिए जगह दी."

अचानक से कम्युनिटी सेंटर वाले ने किताबें हटाने को कहाः प्रियंका ने कहा कि "एक दिन अचानक से कम्युनिटी सेंटर वालों का फोन आया कि हमें इस कमरे की जरूरत है. अपनी किताबें हटा लीजिए. उसके बाद हमने अपने किरदार को जाने के लिए कहा और वो चले गए. उसके बाद घर को हमने बुक बैंक में तब्दील कर दिया. बाद मैंने अपने साथ कुछ महिलाओं को जोड़ा और हमने अलग-अलग जगह से बुक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया."

Free Books In Faridabad
फ्री बुक बैंक में पड़ी किताबें (Etv Bharat)

दिल्ली एनसीआर से किताबें लोग करते हैं डोनेटः प्रियंका गर्ग बताती है कि "हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की, जो भी पुरानी किताबें या फिर जो किताबें आप पढ़ चुके हैं या आपके घर में बेकार पड़ी है. कृपया उसे बेच नहीं, फेंके नहीं, वो हमें डोनेट कर दें. उसके बाद हमारे पास कॉल्स आते गए और जगह-जगह से हमने फिर बुक कलेक्ट करना शुरू कर दिया. आज हमें पूरी दिल्ली एनसीआर से लोग किताबें डोनेट करते हैं और हमारे पास नर्सरी क्लास से लेकर यूपीएससी जैसे कंपटीशन एग्जाम तक के किताबें हैं."

कैसी काम करती है यह संस्थाः प्रियंका गर्ग बताती हैं कि "सबसे पहले हम लोगों के पास फोन कॉल्स के जरिए, फिर सोशल मीडिया के जरिए, अलग-अलग जगह पर जाकर कैंप लगाकर संपर्क करते हैं और उनसे कहते हैं आपके घर में जो किताबें आपके बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें हमें डोनेट कर दीजिए ताकि कोई दूसरा बच्चा इस किताब को पढ़ सकें और इसका मकसद सिर्फ यह जरूर बच्चों को किताबें उपलब्ध करवाना."

Free Books In Faridabad
अपनी पसंद की किताबें खोजते युवा (Etv Bharat)

पर्यावरण संरक्षण में मददगार है फ्री बुक बैंकः प्रियंका बताती है कि "हमारे धरती पर पेड़ कटते जा रहे हैं. ऐसे में नई किताब छपेंगे तो और पेड़ काटेंगे. तो ऐसे में प्रकृति को बचाना भी हमारा एक मकसद है. उसके बाद पूरे दिल्ली-एनसीआर से हम किताबें इकट्ठा करते हैं, किताबें लाने का खर्च हम खुद उठाते हैं. उसके बाद वह किताबें हम अपने यहां पर लेकर आते हैं और उसे अलग-अलग करते हैं. जैसे फर्स्ट क्लास के लिए अलग किताबें, सेकंड क्लास के लिए अलग किताब, कंपटीशन के लिए किताबें. इस तरह से हम किताबों को अलग-अलग डिवाइड करते हैं. उनकी वाइंडिंग करते हैं और उसके बाद उसको हम बुकशेल्फ में रखते हैं, जिसमें काफी टाइम लग जाता है."

कैसे मिलती है किताबेंः जो भी छात्र हमारे पास आते हैं, उसका हम आधार कार्ड, स्कूल आई कार्ड, उसका रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं. फिर उन्हें हम किताबें देते हैं. हालांकि इस काम में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि जो बच्चे हमारे पास किताबें लेकर जाते हैं या फिर कोई एनजीओ है जिनको हम किताबें देतें है वह लोग भी हमारे काम में साथ देते हैं. और इसी तरह से हमारे पास 100 से ज्यादा वॉलिंटियर्स की टीम है, जो इस काम को करते हैं."

Free Books In Faridabad
किताबें खोजते जरूरतमंद (Etv Bharat)

देश-विदेश से किताबों के लिए आते हैं फोनः आगे प्रियंका कहती है कि "हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक इन सब जगह से लोगों ने हमसे किताबी मंगाई जिन किताबों को हमने उन तक पहुंचाया. इसके अलावा वेस्ट अफ्रीका में घाना एक जगह है जहां से हमारे पास कॉल आई और उन्होंने अपनी कुछ किताबों की डिमांड बताई. इसके बाद हमने 20,000 किताबों की फोटो उनको भेजा जिसमें मैथ्स, जीके, इंग्लिश राइटिंग, कंप्यूटर नॉलेज इत्यादि शामिल है जो हमें भेजना है."

विदेशों से हैं फ्री किताबों का ऑर्डर: प्रियंका ने बताया कि उनके पास विदेशों से भी किताबों के ऑर्डर आते हैं. "किताबें भेजने में सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि हम भेजें कैसे. जिसके लिए हम स्पॉन्सर भी ढूंढ रहे हैं और हमने सरकार को भी पत्र लिखा है, ताकि इसकी ड्यूटी फ्री की जाए और जो देश-विदेश में कंटेनर लेकर जाते हैं, वैसे डोनर भी ढूंढ रही हूं. जो हमारी किताब है, वो पूरा कंटेनर में नहीं बल्कि कंटेनर के एक छोटे से हिस्से में आ जाएगा तो उसमें भी समस्या आ रही है वहां भी किताब भेजनी है तो हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों मैं भी हमारी किताबें जाएंगी."

Free Books In Faridabad
किताबों के पहुंच छात्रों और अभिभावकों की भीड़ (Etv Bharat)

हर वर्ग के लोग किताबों के लिए आते हैं यहांः प्रियंका बताती है कि "जब हमने इसकी शुरुआत की तो हमें लगा जरूरतमंद बच्चों को किताबों की जरूरत होती है और वही लोग आएंगे. लेकिन आज के दिन जो बड़े-बड़े स्कूल हैं. इंटरनेशनल स्कूल हैं. नेशनल स्कूल हैं. उनके बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे पास आकर बुक ले जाते हैं. हाल ही में एक आईबी के अधिकारी अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाया है वह भी हमारे पास आए थे और अपने बच्चों के लिए किताबें लेकर गए."

सरकार से मदद की गुहारः प्रियंका गर्ग बताती है कि "मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और समाज सेवा के लिए मैंने यह काम शुरू किया है. एक तरफ से मैं कमाती गई और दूसरी तरफ इस काम में लगाती गई. जितना मेरे से हो चुका मैं कर रही हूं. आगे भी करती रहूंगी. लेकिन मुझे और ज्यादा बड़े लेवल पर इसको फैलाना है. ताकि कोई भी छात्र किताबों की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं रहे. इसलिए मैं चाहती हूं कि सरकार/प्रशासन हमें मदद करें ताकि हम और बड़े स्तर पर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें."

Free Books In Faridabad
फ्री बुक बैंक की संस्थापक प्रियंका गर्ग (Etv Bharat)

कैसा है अनुभवः वहीं बुक लेने आई विभा अग्रवाल ने बताया कि "मुझे इस बुक बैंक के बारे में 6 महीने पहले पता चला, जब मेरे एक दोस्त ने बताया. तब से मैं अपने बच्चों के लिए यहीं से किताबें ले जाती हूं. चाहे एकेडमिक किताबें हो या फिर स्टोरी बुक. मैं यहीं से हमेशा किताबें ले जाती हूं. मेरे अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो यहां से किताबें ले जाते हैं. यहां किताबें हमें फ्री में मिलती है. इसके लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है."

Last Updated : January 28, 2026 at 3:25 PM IST

फ्री बुक बैंक फरीदाबाद
FARIDABAD BOOK BANK
FREE BOOKS IN FARIDABAD
PRIYANKA GARG
BOOK BANK IN FARIDABAD

