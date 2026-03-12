ETV Bharat / bharat

तलाक मामला : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्यस्थता प्रक्रिया में हिस्सा लेने की इजाजत

अहमदाबाद फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह बिना सोचे-समझे, बिना सोचे-समझे दिया गया था, जिससे न्याय की गलती हुई.

GUJARAT HIGH COURT
गुजरात हाई कोर्ट (ETV bharat)
अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि न्याय पाने की प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा एक्टिवली इस्तेमाल किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने आपसी सहमति से हुए तलाक के एक मामले में अमेरिका में रह रहे पति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्यस्थता प्रक्रिया में हिस्सा लेने की इजाजत दी है.

इस मामले में, अहमदाबाद में अहमदाबाद फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. फैमिली कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मध्यस्थता प्रक्रिया में हिस्सा लेने की पति की अनुरोध को खारिज कर दिया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि इस अनुरोध को मामले के फैक्ट्स पर ठीक से विचार किए बिना ‘आंख बंद करके’ खारिज कर दिया गया था.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना सोचे-समझे और आंखें मूंदकर फैसला सुनाया, जिससे न्याय में “गलती” हुई है. इसलिए, ऐसे फैसले को कानून के हिसाब से कायम नहीं रखा जा सकता और इसमें दखल की जरूरत है.

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अगर न्यायिक प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए, तो कार्रवाई ज़्यादा आसान और तेज हो सकती है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक सस्ता और कुशल ऑप्शन है, जो अलग-अलग जगहों पर लोगों को हाइब्रिड तरीके से जोड़ने में मदद करता है. इस टेक्नोलॉजी का पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और यह कानूनी प्रक्रिया को बेवजह की देरी से बचा सकता है.

साल 2024 में अहमदाबाद में एक पति-पत्नी की शादी हुई. लेकिन पति विदेश में रहता है, इसलिए शादी के पांच-छह दिन बाद ही दोनों अलग रहने लगे. इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी. पत्नी ने मेंटेनेंस का दावा भी छोड़ दिया, लेकिन सुलह की कोशिशें सफल नहीं हुईं.

चूंकि पति विदेश में रहता है, इसलिए उसने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कानूनी कार्रवाई की और कहा कि वह सुलह प्रक्रिया में खुद मौजूद नहीं हो पाएगा. उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की भी इजाजत मांगी. फैमिली कोर्ट ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसे चुनौती देते हुए मामला हाई कोर्ट पहुंचा.

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ऋत्विज ओझा ने कहा कि आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाना जरूरी है. सिर्फ़ मीडिएशन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए किसी महिला को विदेश से भारत आने के लिए मजबूर करना गलत है. इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया है और पति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मध्यस्थता प्रक्रिया में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है.

