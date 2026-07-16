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70 साल की मां ने IAS बेटे-बहू पर लगाए धोखाधड़ी और धमकी के आरोप, मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

मां ने IAS बेटे-बहू पर संपत्ति के लालच में धोखाधड़ी और धमकी का आरोप लगाया.

IAS बेटे-बहू पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप
सदर थाना, चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 9:28 PM IST

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चित्तौड़गढ़: शहर के सदर थाना क्षेत्र में जमीन-जायदाद के विवाद को लेकर मां-बेटे के रिश्तों में टकराव का मामला सामने आया है. 70 वर्षीय मां रेखा सिंह ने अपने बड़े बेटे उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी अभय सिंह, बहू माधवी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी रजिस्ट्री और धमकी देने का आरोप लगाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह ने बताया कि रेखा सिंह पत्नी स्व. अमरेन्द्र बहादुर सिंह ने शिकायत दी है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जबरन वसूली और षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. थानाधिकारी के अनुसार शिकायतकर्ता रेखा सिंह ने अपनी FIR में बताया कि पति के निधन के बाद बेटा अभय सिंह और बहू माधवी संपत्ति बंटवारे को लेकर उन पर दबाव बना रहे थे. आरोप है कि 2019 में अभय सिंह चित्तौड़गढ़ आए और कहा कि 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनके नाम से नहीं खरीद सकते, इसलिए मां के नाम से खरीदेंगे.

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झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी: FIR में आरोप लगाया कि उनके बेटे ने अशोक कुमार जैन के साथ मिलकर मधुबन स्थित प्लॉट नंबर 29 की रजिस्ट्री मां के नाम कराई. आरोप है कि 9 लाख 90 हजार रुपये का चेक उनसे ले लिया गया, लेकिन विक्रेता को भुगतान नहीं किया गया. बाद में जब उन्हें पता चला कि विक्रेता फर्जी है तो उन्होंने विरोध किया. इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर दस्तावेज छीन लिए और जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. थानाधिकारी प्रेम सिंह ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है. सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और दस्तावेजों की जांच की जाएगी.

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