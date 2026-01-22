सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत मामले में एक और FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में दोनों बिल्डर्स के खिलाफ नॉलेज पार्क थाने में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई.
Published : January 22, 2026 at 1:34 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर-150 में टाटा यूरेका पार्क के पास एक निर्माणाधीन मॉल के गहरे गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी. अब नालेज पार्क थाने में पुलिस ने बिल्डर अभय कुमार समेत 5 लोगों के ख़िलाफ एक और एफ़आईआर दर्ज की है. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण समेत कई धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया है.
पुलिस के मुताबिक, बिल्डर अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल बोहरा और निर्मल कुमार के नाम एफ़आईआर दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि सेक्टर-150 में आवंटित कमर्शियल भूखंड में सभी आरोपी पार्टर्नर हैं. कमर्शियल भूखंड में ही लापरवाही से बेसमेंट खोदा गया था. वहीं, घटनास्थल सेक्टर-150 पर गुरुवार को भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं.
युवराज की मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ा
सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद जिस तरह से मामला तूल पकड़ा है, उसमें देखा जाए तो अब धीरे-धीरे कारवाइयां तेज की जा रही है. बिल्डरों के खिलाफ जहां एक और FIR नॉलेज पार्क थाना में हुई है. वहीं, अब उनकी गिरफ्तारी के लिए कमेटी बनाई गई है.
डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मिया ने बताया कि आरोपी सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई है, जो संभावित ठिकानों पर दबीस दे रही है. बता दें कि इस मामले में पहली FIR में गिरफ्तार बिल्डर अभय कुमार को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. यूपी के सीएम योगी के आदेश के बाद दागी बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है.
घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात
बता दें कि सेक्टर 150 के पास जहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत पानी में डूबने से हुई थी, वहां पर अब लगातार पुलिस बल की संख्या अधिकारियों द्वारा बढ़ाई जा रही है. संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी किसी भी समय पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जा सकते हैं. साथ ही घटनास्थल का भी वह दौरा कर सकते हैं. जिसके बाद से आज वहां पर सिविल पुलिस के साथ ही पीएसी के भी जवान तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है, ताकि पब्लिक का कोई व्यक्ति तालाब के आसपास ना जा सके.
क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि यह घटना 16-17 जनवरी 2026 की दरमियानी रात को हुई थी. 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम से अपने घर सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क लौट रहे थे. घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब थी. इसी दौरान उनकी कार सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन मॉल के लिए खोदे गए करीब 30 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई. यह गड्ढा बारिश और ड्रेनेज के पानी से लबालब भरा हुआ था. सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज करीब दो घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे. उन्होंने कार की छत पर चढ़कर अपने पिता को फोन किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों और रेस्क्यू उपकरणों की कमी के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका.
