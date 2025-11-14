ETV Bharat / bharat

दिनदहाड़े काट दिया पत्नी का गला, बेरहम हसबैंड का आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दिखा वहशीपन

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): विजयवाड़ा में एक भयावह घटना घटी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। गुरुवार दोपहर एक आदमी ने सरेआम अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दिनदहाड़े, दर्जनों लोगों के देखते हुए, उसने चाकू से उसका गला रेत दिया और बीच-बचाव करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस के अनुसार, दुर्गा अग्रहारम निवासी दीपाला विजय (40) को नुज्विद निवासी मट्टाकोय्या सरस्वती (30) से प्यार हो गया और दोनों ने 2022 में शादी कर ली. वहीं विजय भवानीपुरम के एक निजी अस्पताल में तकनीशियन के रूप में काम करता था, जबकि सरस्वती सूर्यरावपेट के एक अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी. दंपति का एक दो साल का बेटा है. पिछले डेढ़ साल से वे वैवाहिक विवादों के कारण अलग रह रहे थे.

सरस्वती हर दिन नुज्विद से विजयवाड़ा अपनी ड्यूटी के लिए आती-जाती थीं. गुरुवार को उनकी शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी. दोपहर 2.15 बजे जैसे ही वह अपने बेटे के साथ अस्पताल से बाहर निकलीं, विजय, जो कथित तौर पर पास में छिपा हुआ था, ने अचानक उन पर हमला कर दिया.

उसने उनकी गर्दन और गले पर कई बार चाकू से वार किया. सरस्वती गंभीर रूप से खून बहने से वहीं गिर पड़ीं. जब आसपास खड़े लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो विजय ने उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया और चेतावनी दी कि जो भी उनके पास आएगा, वह उसे मार डालेगा.