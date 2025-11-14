दिनदहाड़े काट दिया पत्नी का गला, बेरहम हसबैंड का आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दिखा वहशीपन
आंध्र प्रदेश में दर्जनों लोगों के बेबस देखते रहे, एक आदमी ने सड़क पर अपनी वाइफ का गला रेतकर हत्या कर दी.
Published : November 14, 2025 at 1:03 PM IST
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): विजयवाड़ा में एक भयावह घटना घटी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। गुरुवार दोपहर एक आदमी ने सरेआम अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दिनदहाड़े, दर्जनों लोगों के देखते हुए, उसने चाकू से उसका गला रेत दिया और बीच-बचाव करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस के अनुसार, दुर्गा अग्रहारम निवासी दीपाला विजय (40) को नुज्विद निवासी मट्टाकोय्या सरस्वती (30) से प्यार हो गया और दोनों ने 2022 में शादी कर ली. वहीं विजय भवानीपुरम के एक निजी अस्पताल में तकनीशियन के रूप में काम करता था, जबकि सरस्वती सूर्यरावपेट के एक अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थी. दंपति का एक दो साल का बेटा है. पिछले डेढ़ साल से वे वैवाहिक विवादों के कारण अलग रह रहे थे.
सरस्वती हर दिन नुज्विद से विजयवाड़ा अपनी ड्यूटी के लिए आती-जाती थीं. गुरुवार को उनकी शिफ्ट सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी. दोपहर 2.15 बजे जैसे ही वह अपने बेटे के साथ अस्पताल से बाहर निकलीं, विजय, जो कथित तौर पर पास में छिपा हुआ था, ने अचानक उन पर हमला कर दिया.
उसने उनकी गर्दन और गले पर कई बार चाकू से वार किया. सरस्वती गंभीर रूप से खून बहने से वहीं गिर पड़ीं. जब आसपास खड़े लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो विजय ने उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया और चेतावनी दी कि जो भी उनके पास आएगा, वह उसे मार डालेगा.
सरस्वती खून से लथपथ पड़ी मदद के लिए चिल्ला रही थी, जिसे देखकर दर्शक डरकर पीछे हट गए. विजय चाकू पकड़े वहीं खड़ा रहा, जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं.
सूर्यारावपेट के पुलिस आयुक्त अहमद अली और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने चतुराई से विजय को पकड़ लिया. स्थानीय लोगों की मदद से, वे उसे काबू में करने और चाकू छीनने में कामयाब रहे. आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया. सरस्वती के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.
पुलिस ने बताया कि शादी के बाद शक की वजह से विजय अक्सर सरस्वती से झगड़ता था और सरस्वती ने पहले नुजविद पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.
