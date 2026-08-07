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असम में 15 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में, बाढ़ से मरने वालों की संख्या 97 हुई

असम में एक डेटा के मुताबिक राज्य भर में बाढ़ से 1,68,701 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 14,382.26 हेक्टेयर फसल डूब गई.

ASSAM FLOOD UPDATES
असम में 15 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में है (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 2:28 PM IST

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गुवाहाटी: असम अभी भी बाढ़ की चपेट में है. असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक राज्य के 15 जिले, 39 रेवेन्यू सर्कल और 481 गांव अभी भी बाढ़ में डूबे हुए हैं. प्रभावित जिलों में गोलाघाट, सिबसागर, उदलगुरी, कामरूप (मेट्रो), कामरूप, नागांव, दारंग, सोनितपुर, होजई, लखीमपुर, विश्वनाथ, जोरहाट, चराईदेव, कार्बी आंगलोंग और धेमाजी शामिल हैं.

असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से गुरुवार 6 अगस्त को जारी ताजा बाढ़ बुलेटिन के मुताबिक बाढ़ की कुल स्थिति में सुधार के संकेत दिख रहे हैं. हालांकि, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है.

डेटा के मुताबिक राज्य भर में बाढ़ से 1,68,701 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 14,382.26 हेक्टेयर फसल डूब गई है. बाढ़ से सबसे ज़्यादा 49,515 मामले शिवसागर में उसके बाद 27,842 मामले जोरहाट और 21,486 मामले चराईदेव में प्रभावित हुए हैं.

नुमालीगढ़ में धनसिरी (दक्षिण) नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. कोई दूसरी नदी बाढ़ के सबसे ज़्यादा लेवल से ऊपर नहीं गई है. राज्य प्रशासन ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए 50 राहत कैंप और 83 राहत बांटने वाले सेंटर समेत 133 राहत सेंटर शुरू किए हैं. अभी कुल 10,111 लोग राहत कैंप में पनाह ले रहे हैं, जबकि 35,596 लोग कैंप के बाहर राहत बांटने वाले सेंटर से मदद ले रहे हैं.

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