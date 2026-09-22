ETV Bharat / bharat

इस शहर में अब इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, जारी हुआ सख्त आदेश

डीसीपी सिटी अमृतसर आकर्षि जैन ने बताया किन वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन ( ETV Bharat )

अमृतसर: अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से एक अहम और सख्त आदेश जारी किया है. खास बात यह है कि अब अमृतसर में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी.

पुलिस प्रशासन ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया है. यह आदेश अमृतसर सिटी कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में लागू होगा.

डीसीपी सिटी अमृतसर आकर्षि जैन (आईपीएस) ने बताया कि शहर की सीमाओं के भीतर कई गाड़ियां बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) या टूटी-फूटी और बदली हुई नंबर प्लेट के साथ चल रही थीं.

उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ियां न केवल मोटर व्हीकल एक्ट का खुलेआम उल्लंघन करती हैं, बल्कि अक्सर झपटमारी, दुर्घटनाओं और अन्य गंभीर अपराधों में भी इस्तेमाल होती हैं. ऐसे मेंअपराधियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है. डीसीपी आकर्षी जैन ने बताया कि इन गंभीर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने मजिस्ट्रेट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बीएनएसएस की धारा 163 के तहत नए आदेश जारी किए हैं,

जारी आदेशों में क्या कहा गया है?

इस आदेश के तहत शहर के सभी पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी ऐसी गाड़ी को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी न दें जिसमें हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) न हो या जिसकी नंबर प्लेट क्षतिग्रस्त या उससे छेड़छाड़ की गई हो. यह निर्देश दो-पहिया, तीन-पहिया, चार-पहिया और कमर्शियल वाहनों पर समान रूप से लागू होता है.

छूट प्राप्त गाड़ियां

हालांकि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियों और अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ियों को इस नियम से छूट दी गई है. इसके अलावा, प्लास्टिक या कांच की बोतलों और कंटेनरों में खुला पेट्रोल देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पेट्रोल पंप मैनेजरों ने पुलिस प्रशासन के इस कदम का पूरा समर्थन किया है.