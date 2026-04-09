अहमदाबाद: धार्मिक कार्यक्रम में फूड पॉइजनिंग का आरोप, 60 लोग पड़े बीमार
डॉक्टरों के अनुसार पीड़ितों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण पाए गए. सभी मरीज सुरक्षित हैं. घटना की जांच की जा रही है.
Published : April 9, 2026 at 1:08 PM IST
मेहसाणा: गुजरात के अहमदाबाद जिले के देत्रोज तालुका के राजपुरा गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथित फूड पॉइजनिंग की एक गंभीर घटना सामने आई है. गांव में आयोजित एक पारिवारिक और धार्मिक कार्यक्रम में नाश्ता करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. 60 से ज़्यादा लोग कथित फूड पॉइजनिंग से प्रभावित हुए जिससे पूरे इलाके में भारी अफरा-तफरी मच गई. सभी प्रभावित लोगों को तत्काल इलाज के लिए पास के कड़ी शहर के भाग्योदय अस्पताल और अन्य निजी अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा.
धार्मिक कार्यक्रम में नाश्ते में गड़बड़ी का आरोप
जानकारी के अनुसार राजपुरा गांव में एक परिवार द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसमें बड़ी संख्या में गांव वालों और रिश्तेदारों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में आए मेहमानों के लिए नाश्ते में की व्यवस्था की गई. नाश्ते के कुछ ही देर बाद एक-एक करके लोगों ने पेट दर्द, जी मिचलाना, उल्टी और दस्त की शिकायत करने लगे.
मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया
देखते ही देखते 60 से ज्यादा लोग तबियत बिगड़ने की शिकायत की. चूंकि ये लक्षण बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सभी में देखे गए, इसलिए गाँव में भारी दहशत फैल गई. तत्काल, सभी मरीज़ों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. मरीजों को कड़ी के भाग्योदय अस्पताल और आस-पास के अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.
डॉक्टर का बयान
आरएमओ डॉ. केविन नाई ने घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि देत्रोज तालुका के राजपुरा गाँव से हमारे अस्पताल में फूड पॉइजनिंग के लगभग 40 से 50 मामले आए हैं. इन सभी लोगों को तत्काल इलाज मुहैया कराया गया है और अब सभी मरीज़ों को भर्ती कर लिया गया है. सभी मरीजों की हालत पूरी तरह से काबू में है.
डेट्रोज स्वास्थ्य व्यवस्था हरकत में
जैसे ही राजपुरा गांव में कथित फूड पॉइजनिंग की घटना की खबर मिली, देत्रोज तालुका की स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था भी हरकत में आ गई. स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव का दौरा कर रही है और हालात का जायजा ले रही है.