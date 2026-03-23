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Special: सनातन संस्कृति का आधार 'यज्ञ', आखिर क्यों इसे कहा गया है सर्वश्रेष्ठ कर्म, कुंड की आकृति से तय होती है कामना सिद्धि

सनातन और वैदिक भारत सीरीज में आज हम हवन-यज्ञ के बारे में विस्तार से जानेंगे. आखिर क्यों जरूरी है यज्ञ? इसके आध्यात्मिक और पर्यावरणीय लाभ.

सनातन में यज्ञ का महत्व
सनातन में यज्ञ का महत्व (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 6:37 AM IST

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अंकुर जाकड़

जयपुर: हवन कुण्ड की प्रज्वलित अग्नि, मंत्रों की गूंज और आहुति के साथ गूंजता 'इदं न मम' का संकल्प. सनातन परंपरा में यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन का विज्ञान है. ऋषियों की इस प्राचीन विरासत को आज आधुनिक विज्ञान भी पर्यावरण शुद्धि और मानसिक शांति का अचूक मार्ग मान रहा है. सनातन धर्म में यज्ञ का स्थान सर्वोपरि है. जन्म से लेकर मृत्यु तक, सनातन परंपरा का हर शुभ कार्य यज्ञ के बिना अधूरा माना जाता है. आखिर क्या है यज्ञ का असली अर्थ? क्यों इसे पांच महायज्ञों के रूप में हर गृहस्थ के लिए अनिवार्य बताया गया है? आज के इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे यज्ञ के माध्यम से मनुष्य न केवल देवताओं को प्रसन्न करता है, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति अपने ऋणों से भी मुक्त होता है.

सनातन परंपरा में जब हवन-यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्ज्वलित होती है, तो वो सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम बन जाती है. वैदिक युग से चली आ रही हवन और यज्ञ की परंपरा को ऋग्वेद और यजुर्वेद जैसे ग्रंथों में देवताओं और मनुष्य के बीच एक सेतु के रूप में वर्णित किया गया है. हालांकि 'हवन कुंड' की आकृति, दिशा और माप तक निर्धारित होते हैं, और सबका अपना विशिष्ट उद्देश्य और प्रभाव माना गया है. 'यज्ञ' शब्द संस्कृत की 'यज्' धातु से बना है, जिसके तीन मुख्य अर्थ हैं. देव-पूजन, संगतिकरण (संगठन) और दान.

जानिए हवन-यज्ञ के बारे में (ETV Bharat Jaipur)

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अग्नि के आह्वान के साथ यज्ञ की शुरुआत: ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के पहले अग्नि सूक्त का आरंभिक मंत्र है 'ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥' जो सनातन परंपरा में अग्नि की सर्वोच्च भूमिका को स्थापित करता है. यज्ञाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि इस मंत्र में अग्नि को यज्ञ का पुरोहित, देवताओं तक आहुति पहुंचाने वाला और समस्त समृद्धियों का दाता बताया गया है. या यूं कहें अग्नि ही वो माध्यम है जो मनुष्य के संकल्पों को देवत्व तक पहुंचाकर उन्हें फलित करती है, इसलिए यज्ञ की शुरुआत अग्नि के आह्वान से ही की जाती है.

IMPORTANCE OF YAGYA
प्रमुख हवन कुंड के प्रकार (ETV Bharat GFX)

हवन यज्ञ वेदी का महत्व: योगेश पारीक का कहना है कि पंचतत्वों के संतुलन से लेकर वातावरण की शुद्धि तक, हवन कुंड की संरचना में वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा है. यही वजह है कि सनातन संस्कृति में हवन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान है, जो व्यक्ति, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच संतुलन स्थापित करता है. उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हवन-यज्ञ से करने की परंपरा रही है. गृह प्रवेश हो, विवाह हो, संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर ग्रह शांति, हर अवसर पर अग्नि के समक्ष आहुति दी जाती है.

IMPORTANCE OF YAGYA
यज्ञ के लाभ (ETV Bharat GFX)

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मनुष्य के ऊपर रहते हैं तीन ऋण: हालांकि, कम ही लोग जानते हैं कि हर मनोकामना के लिए अलग-अलग हवन कुंड और अलग-अलग अग्नि का विधान बताया गया है। यज्ञाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो तीन ऋणों- मातृ-पितृ ऋण, गुरु ऋण और ऋषि ऋण के साथ जन्म लेता है. इन ऋणों से मुक्ति का प्रमुख माध्यम यज्ञ कर्म को माना गया है. जब तक विधि-विधान से यज्ञ नहीं किए जाते, तब तक ये ऋण बने रहते हैं.

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16 संस्कार और अग्नि के प्रकार (ETV Bharat GFX)

हर कामना के लिए अलग हवन कुंड: यज्ञाचार्य के अनुसार हवन कुंड का आकार और संरचना ही यज्ञ के उद्देश्य को सिद्ध करती है. चूंकि सनातन संस्कृति में यज्ञ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और लोककल्याण का माध्यम है. ज्योतिष में बताए गए भावों के अनुसार अलग-अलग कामना और फल सिद्धि के लिए विशिष्ट यज्ञों का विधान है. हालांकि, वर्तमान समय में अधिकतर चतुष्कोणास्त्र यानी चौकोर कुंड का ही प्रयोग होता है, क्योंकि इसे सर्वसिद्धिदायक माना गया है, जबकि विवाह संस्कार में विशेष रूप से 84 आहुतियों का विधान है. इसमें बड़ी वेदी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक छोटी हवन वेदी बनाई जाती है.

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हवन के लिए पंच पात्र (ETV Bharat GFX)

यज्ञाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि इनके अलावा ग्रह शांति में वैश्वानर अग्नि, नवचंडी अनुष्ठान में मंगल अग्नि, मारण-मोहन-उच्चाटन में क्रोध अग्नि का आह्वान किया जाता है. उन्होंने बताया कि जब हवन सही दिशा, विधि और अग्नि के साथ किया जाता है तो फल की प्राप्ति सुनिश्चित होती है. उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आजकल जल्दबाजी और शॉर्टकट के कारण विधि-विधान लुप्त हो रहे हैं, जिससे यजमानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है.

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हवन कुंड की तीन परिधियां: हवन कुंड को दिव्य शक्ति का केंद्र माना गया है, इसलिए प्रत्येक कुंड की तीन परिधियां होती हैं. यज्ञाचार्य ने बताया कि हवन या यज्ञ की शुरुआत और समापन भगवान विष्णु के नाम के साथ किया जाता है. यज्ञ के प्रारंभ में संकल्प लेते समय विष्णु का स्मरण इसलिए किया जाता है क्योंकि वे सृष्टि के पालनकर्ता और समस्त जगत के धारक माने जाते हैं, जबकि अंत में पूर्णाहुति भी उनके नाम से अर्पित की जाती है, जिससे यज्ञ का फल सुरक्षित और स्थिर बना रहे. यज्ञ की पूरी प्रक्रिया उनके नाम से शुरू होकर उन्हीं के नाम पर पूर्ण होती है. हालांकि उनके साथ में ब्रह्मा और शिव भी मौजूद रहते हैं. यज्ञ का संकल्प और समापन भगवान विष्णु के नाम से किया जाता है, इसलिए उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया गया है.

  • पहली (सफेद) परिधि – भगवान विष्णु को समर्पित
  • दूसरी (लाल) परिधि – भगवान ब्रह्मा का स्थान
  • तीसरी (काली) परिधि – भगवान शिव का स्थान

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सनातन और वैदिक भारत सीरीज
सनातन में हर शुभ कार्य से पहले यज्ञ किया जाता है (ETV Bharat Jaipur)

अग्निदेव की दो पत्नियां: सनातन यज्ञ परंपरा में हव्य और कव्य दो महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं, जो आहुति के स्वरूप और उसके गंतव्य को स्पष्ट करते हैं. हव्य आहुति देवताओं को समर्पित की जाती है, जिसमें घी, अनाज, जड़ी-बूटियां शामिल हैं. वहीं, कव्य वो अर्पण है, जो पितरों के लिए किया जाता है. यज्ञाचार्य ने बताया कि अग्नि की दो पत्नी हैं. उनमें स्वाहा देवताओं तक हव्य पहुंचाती है, जबकि स्वधा पितरों तक कव्य का अर्पण पहुंचाने का माध्यम बनती हैं.

यज्ञ का महत्व
अलग-अलग कामना के लिए अलग-अलग हवन कुंड होते हैं (ETV Bharat Jaipur)

हवन यज्ञ वैज्ञानिक अनुष्ठान: हवन में घी, जड़ी-बूटियां, गूगल, कपूर और अन्य औषधीय सामग्री की आहुति दी जाती है. इनके दहन से निकलने वाले सूक्ष्म कण और गैसें वातावरण में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और विषैले तत्वों को कम करने में सहायक माने जाते हैं. कई शोधों में ये पाया गया है कि हवन के धुएं में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. चूंकि हवन मंत्रों के उच्चारण के साथ किया जाता है. ये ध्वनि तरंगें और अग्नि की ऊष्मा मिलकर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं, जो मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है. ये सिद्धांत आज के साउंड थेरेपी और वाइब्रेशनल साइंस से भी मेल खाता है.

सनातन में यज्ञ का महत्व
यज्ञ में इस्तेमाल होने वाले पंच पात्र (ETV Bharat Jaipur)

परंपरा को समझने की जरूरत: यज्ञाचार्य योगेश पारीक ने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म में हर कर्म के पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है. यदि सही कुंड, सही अग्नि और सही विधि का पालन किया जाए तो यज्ञ न केवल कामना पूर्ति करता है, बल्कि मानसिक शांति, ऊर्जा संतुलन और पारिवारिक सुख-समृद्धि भी प्रदान करता है. बहरहाल, आज आवश्यकता है कि लोग केवल कर्मकांड न देखें, बल्कि उसके पीछे छिपे सिद्धांत और विधि को समझें. क्योंकि यज्ञ केवल आहुति नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और पवित्र बनाने की प्रक्रिया है.

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हवन कुंड की आकृतियां और उनका मतलब
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