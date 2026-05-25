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लालकिला से गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान, UCC लागू होने से जनजातीय समाज पर नहीं पड़ेगा कोई असर

मैं जनजातीय कुंभ में गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा देश नक्सल से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है-गृह मंत्री अमित शाह

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जनजातीय कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 12:18 PM IST

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नई दिल्ली: लाल किले पर आयोजित जनजातीय समागम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने UCC को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से जनजातीय समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यू.सी.सी. की कोई भी पाबंदी वनवासी समाज या वनवासी व्यक्ति पर पड़ने वाली नहीं है. यू.सी.सी. से किसी भी वनवासी अधिकारों का अतिक्रमन नहीं होने वाला है. दो राज्यों गुजरात और उत्तराखंड में हमने UCC लागू किया है और यू.सी.सी. से सारे जन जातियों को बाहर रखने का काम हमने किया है. हम किसी भी परंपरा के साथ खिलवाड नहीं करने वाले हैं. शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के नेतृत्व में पांच दशक पुरानी नक्सल समस्या का संपूर्ण खात्मा हुआ है.

अटल बिहारी वाजपेई ने बनाया जनजातीय मंत्रालय, पीएम मोदी ने उसे आगे बढ़ाया- अमित शाह

इसके अलावा गृह मंत्री ने ये भी कहा कि एक जमाने में नक्सल से लड़ने के लिए सुरक्षा बलो के कैंप लगे थे, हमने उनमें से 70 कैंपो को शहीद वीर जनसुविधा केंद्र में बदल दिया है. यह नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और समय शुरू हो रहा है जनजातीय समाज के वनों में विकास का और भाजपा सरकार शुरुआत से जनजातीय समाज के कल्याण के लिए तत्पर रही है. गृह मंत्री ने आगे कहा कि जब तक भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक जनजातीय कल्याण मंत्रालय नहीं था लेकिन अटल जी ने इसकी शुरुआत की और पीएम मोदी ने इसको आगे बढ़ाया. आज जब बंगाल चुनाव हुआ तो उसमें ट्राईबल 16 की 16 सीटें भाजपा ने जीती है. नरेंद्र मोदी ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया था.

गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि कांग्रेस के समय में जनजातीय समाज का कुल बजट 28000 करोड़ था और पीएम मोदी ने उसको 1.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. जो बताता है कि हम जनजातीय समाज को समर्पित सरकार हैं.

सोशल मीडिया पर लिखा

गृह मंत्री अमित शाह ने X अकाउंट पर लिखा- 'पूरा देश धरती माता, पिता और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर, मैं दिल्ली में आयोजित ‘आदिवासी सांस्कृतिक सम्मेलन’ में देश भर से आए आदिवासी भाई-बहनों के साथ संवाद कर रहा हूँ…

बिरसा मुंडा ने किया था अंग्रेजों को जमीन चटाने का काम: अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि यह वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जन्म जयंती का पर्व है, आज सिद्धू कानों, बाबा तिलका मांझी, वीरांगना रानी दुर्गावती, शहीद वीरनारायन सिंह, कोमा राम भील और नागालैंड की रानी मां सभी के सभी वंशज आज यहां उपस्थित हैं. इसलिए सभी को प्रणाम करता हूं. यह वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है जिन्होंने अंग्रेजों को जमीन चटाने का काम किया था. उस वक्त संचार की कोई सुविधा न होने के बावजूद झारखंड से लेकर गुजरात तक और पूरे भारत में जनजातीय को उनका यही संदेश था कि हमारा धर्म ही असली धर्म है जिस पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता. यह संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने पूरे देश को दिया था. यह जल जंगल और पहाड़ हमारे जनजातीय समाज के भाइयों के लिए आस्था का केंद्र हैं और उनकी अस्मिता और संस्कृति की सुरक्षा का अभेद किला भी है.

गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 'आज सबसे बड़ा मॉडल जनजातीय समाज द्वारा बनाया गया है जिसकी सुरक्षा के लिए हम आगे आये हैं. बिना किसी लिखित नियम के बगैर विविधता में एकता और एकता में विविधता के मंत्र को चरितार्थ करने का काम किया है'.

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