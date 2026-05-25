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लालकिला से गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान, UCC लागू होने से जनजातीय समाज पर नहीं पड़ेगा कोई असर

नई दिल्ली: लाल किले पर आयोजित जनजातीय समागम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने UCC को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू होने से जनजातीय समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यू.सी.सी. की कोई भी पाबंदी वनवासी समाज या वनवासी व्यक्ति पर पड़ने वाली नहीं है. यू.सी.सी. से किसी भी वनवासी अधिकारों का अतिक्रमन नहीं होने वाला है. दो राज्यों गुजरात और उत्तराखंड में हमने UCC लागू किया है और यू.सी.सी. से सारे जन जातियों को बाहर रखने का काम हमने किया है. हम किसी भी परंपरा के साथ खिलवाड नहीं करने वाले हैं. शाह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के नेतृत्व में पांच दशक पुरानी नक्सल समस्या का संपूर्ण खात्मा हुआ है.

अटल बिहारी वाजपेई ने बनाया जनजातीय मंत्रालय, पीएम मोदी ने उसे आगे बढ़ाया- अमित शाह

इसके अलावा गृह मंत्री ने ये भी कहा कि एक जमाने में नक्सल से लड़ने के लिए सुरक्षा बलो के कैंप लगे थे, हमने उनमें से 70 कैंपो को शहीद वीर जनसुविधा केंद्र में बदल दिया है. यह नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और समय शुरू हो रहा है जनजातीय समाज के वनों में विकास का और भाजपा सरकार शुरुआत से जनजातीय समाज के कल्याण के लिए तत्पर रही है. गृह मंत्री ने आगे कहा कि जब तक भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक जनजातीय कल्याण मंत्रालय नहीं था लेकिन अटल जी ने इसकी शुरुआत की और पीएम मोदी ने इसको आगे बढ़ाया. आज जब बंगाल चुनाव हुआ तो उसमें ट्राईबल 16 की 16 सीटें भाजपा ने जीती है. नरेंद्र मोदी ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया था.

गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि कांग्रेस के समय में जनजातीय समाज का कुल बजट 28000 करोड़ था और पीएम मोदी ने उसको 1.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. जो बताता है कि हम जनजातीय समाज को समर्पित सरकार हैं.