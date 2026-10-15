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मणिपुर से बड़ी खबर: अचानक बीमार पड़े सीमा सुरक्षा बल के 75 जवान, अस्पताल में भर्ती

बीएसएफ जवान. (फाइल फोटो) ( ANI )

इंफाल: मणिपुर के इंफाल में गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल के 75 जवानों और तीन नागरिकों को संदिग्ध फूड पॉइजनिंग (खाद्य विषाक्तता) के कारण एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि सुबह का नाश्ता करने के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों और तीन नागरिकों को उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत हुई. इसके तुरंत बाद, दोपहर करीब 1 बजे उन्हें क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) अस्पताल लाया गया.

रिम्स (RIMS) के एक अधिकारी ने स्थिति की जानकारी देते हुए कहा, "सीमा सुरक्षा बल के जवानों और तीन नागरिकों को इमरजेंसी वार्ड में तुरंत इलाज मुहैया कराया गया है. राहत की बात यह है कि अब उन सभी की हालत पूरी तरह स्थिर है. वे संदिग्ध फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार पड़े थे."