SIR और 10 हजार से सिर्फ NDA ही नहीं, इन पार्टियों को भी हुआ फायदा, देखें EC की रिपोर्ट
चुनाव आयोग के आंकड़े से स्पष्ट हो गया कि SIR और 10 हजार रुपया का फायदा सिर्फ NDA को नहीं हुआ है.
Published : November 21, 2025 at 6:52 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 7:27 PM IST
पटना: बिहार में NDA की जीत के बाद विपक्ष SIR और महिला रोजगार योजना के तहत वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं. विपक्ष का आरोप कितना सच और कितना झूठ है, इसका खुलासा खुद चुनाव आयोग ने कर दिया है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि SIR और 10 हजार रुपया एनडीए की जीत का कारण सच साबित नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी कई सीट है, जहां एनडीए कम मार्जिन से जीत हासिल की है. कई सीटों पर विपक्षी पार्टी की भी जीत हुई है.
वोट चोरी केवल राजनीति: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि महिलाओं पर अगर 10 हजार रुपये का प्रभाव पड़ता तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को तीन सीटों पर महिला वोटों का समर्थन अधिक नहीं मिलता. वोट चोरी की बात हो तो कई सीट, जहां कम मार्जिन से जदयू की जीत हुई. हालांकि अधिक मार्जिन से भी एनडीए ने बाजी मारी. जितना मत विपक्षी को मिला है, उसको देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वोट चोरी का मामला केवल राजनीतिक है.
"निर्वाचन आयोग के आंकड़े में यह साफ दिख रहा है कि भले ही तेजस्वी यादव युवाओं को फोकस किया हो, लेकिन जिन विधानसभा क्षेत्र में नए वोटर सबसे अधिक जुड़े वहां पर एनडीए प्रत्याशी की जीत हुई है. कई सीटों पर SIR और 10 हजार रुपये का फायदा एनडीए को नहीं हुआ. उस सीट पर विपक्षी पार्टी की जीत हुई." -सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
आयोग के आकड़े से खुलासा: निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के बाद आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले हैं. जिसमें SIR और महिला के खाते में रोजगार योजना के तहत भेजे गए 10 हजार रुपये भी शामिल हैं. आयोग के आकड़े से साफ हो गया कि किस राजनीतिक दल को फायदा और किसको नुकसान हुआ है.
सरकारी योजना का लाभ: बिहार सरकार ने चुनाव से एक करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे थे. विपक्ष का आरोप हैं कि महिलाओं की वोटो को आकर्षित करने के लिए सरकार ने यह योजना लाई थी. इसका राजनीतिक लाभ उन्हें मिला, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़ों में महिलाओं ने जिन विधानसभा क्षेत्र में बढ़ चढ़कर मतदान किया है, उसमें न केवल एनडीए को बल्कि अन्य दलों को भी फायदा पहुंचा.
पांच सीटों पर सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया, इसमें ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर 90% महिलाओं ने वोट डाले. यहां पर जदयू प्रत्याशी की जीत हुई. प्राणपुर में 89% महिलाओं ने मतदान का प्रयोग किया, यहां पर भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कोचाधामन, वायसी और अमौर सीट पर जीत दर्ज की, जहां ज्यादा संख्या में महिलाओं ने वोट डाले.
"आयोग के आंकड़े से स्पष्ट दिखता है कि 10 हजार का लाभ न केवल एनडीए को मिला बल्कि विपक्षी दलों को भी इसका लाभ मिला है. निर्वाचन आयोग का यह आंकड़ा दिखता है कि महिला टर्न आउट का चुनावी नतीजे से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है, इसका परिणाम मिश्रित रहा है." -सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
SIR का असर: चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ. निर्वाचन आयोग ने बिहार के 65 लाख से अधिक गलत मतदाताओं का नाम हटाया. इसको लेकर सियासत भी हुई. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली. रिजल्ट के बाद आरोप भी लगे कि मतदाओं के नाम हटने के कारण NDA को फायदा हुआ. लेकिन निर्वाचन आयोग का आंकड़ा इसे गलत साबित कर रहा है.
NDA को 4 सीटों पर जीत: NDA ने उन 5 सीटों में 4 सीटों पर जीत हासिल की, जिन सीटों पर SIR में सबसे ज्यादा और सबसे कम मतदाताओं के नाम हटाए गए थे. बीजेपी ने सबसे ज्यादा नाम हटने वालों में 5 सीटों में तीन सीट पर जीत दर्ज की. इसमें गोपालगंज पूर्णिया और मोतिहारी शामिल है. जेडीयू ने कुचायकोट सीट पर कब्जा किया.
कांग्रेस का कितना फायदा: SIR के दौरान बिहार के 5 सीटों में सबसे अधिक वोटर का नाम काटने में किशनगंज का स्थान पांचवा था, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई. दूसरी तरफ सबसे कम वोटर का नाम काटने में चनपटिया का स्थान था, वहां भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई.
नए मतदाताओं का झुकाव: जिन विधानसभा क्षेत्र में नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया, वहां पर एनडीए का पलड़ा भारी रहा. 30 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच जिन विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा नए मतदाताओं का नाम जोड़े गए, उसमें से 5 सीटों में चार सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा.
कम युवा मतदाता वाले सीट का असर: बीजेपी ने नौतन और तरारी सीट जदयू ने ठाकुरगंज सेट कांग्रेस ने अररिया सीट और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में चेनारी सीट पर जीत दर्ज की. विधानसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों में सबसे कम नए मतदाताओं का नाम शामिल किया गया उसमें भी जेडीयू-बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार की जीत हुई.
सबसे अधिक और कम अंतर की जीत: चुनाव आयोग के अनुसार जिन टॉप 5 विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की जीत हुई है, उसमें एनडीए के उम्मीदवारों का बोलबाला रहा. जदयू ने रुपौली और गोपालपुर बीजेपी ने दीघा और औराई और जनशक्ति पार्टी रामविलास सुगौली सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज. जिन 5 सीटों पर जीत और हार का अंतर कम वोटो का रहा, उसमें जेडीयू ने संदेश और नवीनगर, बहुजन समाज पार्टी ने रामगढ़ बीजेपी ने अगियाव और राजद ने ढाका सीट रहा.
पुरुष वोटरों का NDA की तरफ झुकाव: जिन 5 विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं ने ज्यादा संख्या में मतदान किया, उन विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई. सबसे ज्यादा पुरुष टर्नओवर वाली 5 सीटों में बीजेपी ने दो जेडीयू और लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक-एक सीट और कांग्रेस ने एक सीट पर सफलता हासिल की.
पुरुष मतदाताओं से किसे कितना फायदा: सबसे ज्यादा कस्बा विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं ने 81.9% मतदान किया, जहां पर LJPR के प्रत्याशी की जीत हुई. बरारी मैं 81.7% और ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में 81.6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया दोनों जगह पर जदयू की जीत हुई. किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में 80.2% पुरुष मतदाताओं ने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई.
कम मार्जिन वाले 5 सीट: बिहार विधानसभा चुनाव में जिन 5 सीटों पर सबसे कम मतदाताओं ने मतदान किया, उन पांच विधानसभा क्षेत्र में चार सीटों पर बीजेपी की जीत हुई. एक सीट जदयू के खाते में गयी. बीजेपी के उम्मीदवार कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की, वहीं जदयू के खाते में नवादा सीट गई.
किसे कितनी सीटों पर जीत मिली?: बिहार में एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिली. इसमें बीजेपी 89, जदयू 85, लोजपा रामविलास को 19, हम पार्टी को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटों पर जीत मिली. वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गयी. राजद को 25 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, सीपीआई एमएल को 2 सीट, सीपीआई एम और आईआईपी को 1-1 सीटों पर जीत मिली. वहीं एक सीट पर बसपा प्रत्याशी को सफलता मिली.
