PM Modi की अपील का असर: दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने मेट्रो और ई-रिक्शा से किया सफर, यात्रियों से की बातचीत
मंत्री आशीष सूद आईएनए मेट्रो स्टेशन से दिल्ली मेट्रो के जरिए कड़कड़डूमा कोर्ट स्टेशन पहुंचे. इसके बाद उन्होंने ई-रिक्शा से सफर किया.
Published : May 12, 2026 at 3:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मंगलवार को उस समय चर्चा में आ गए, जब उन्होंने लग्जरी गाड़ियों का काफिला छोड़ आम लोगों की तरह मेट्रो और ई-रिक्शा से सफर कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने का फैसला किया. उनकी इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल की बात कही थी.
मंत्री आशीष सूद आईएनए मेट्रो स्टेशन से दिल्ली मेट्रो के जरिए कड़कड़डूमा कोर्ट स्टेशन पहुंचे. इसके बाद उन्होंने वहां से सूरजमल विहार स्थित सीएम श्री स्कूल तक ई-रिक्शा से सफर किया. शिक्षा मंत्री यहां ज़ोन-1 और ज़ोन-2 के स्कूल प्रमुखों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.
Delhi: Minister Ashish Sood travelled from INA to Karkardooma Court via Delhi Metro to attend an interaction with the heads of schools of Zone 1 and 2 at CM Shri School— IANS (@ians_india) May 12, 2026
(Source: Ashish Sood Office) pic.twitter.com/5HSTBwlH6o
यात्रियों ने की मंत्री से बातचीत
सार्वजनिक परिवहन से सफर के दौरान कई यात्रियों ने उन्हें अपने बीच पाकर आश्चर्य जताया. कुछ यात्रियों ने उनसे बातचीत भी की. मेट्रो और ई-रिक्शा से यात्रा के दौरान मंत्री बिना किसी विशेष प्रोटोकॉल के सामान्य यात्रियों की तरह नजर आए. उनकी यह सादगी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही.
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस कदम को सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के संदेश को भी मजबूती मिलेगी. सूरजमल विहार स्थित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रमुखों के साथ शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की सुविधाओं और विद्यार्थियों की गुणवत्ता पूर्ण पढ़ाई को लेकर चर्चा की. उन्होंने स्कूल प्रमुखों से फीडबैक लेते हुए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया.
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