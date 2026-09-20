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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनें होंगी शिफ्ट!, आनंद विहार में बन रहा 7 हजार यात्री क्षमता का होल्डिंग एरिया

नई दिल्ली स्टेशन के री-डेवलपमेंट का असर, आनंद विहार संभालेगा दीपावली और छठ की भारी भीड़.

आनंद विहार में बन रहा 7 हजार यात्री क्षमता का होल्डिंग एरिया
आनंद विहार में बन रहा 7 हजार यात्री क्षमता का होल्डिंग एरिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 7:23 PM IST

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नई दिल्ली: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) के पुनर्विकास (री-डेवलपमेंट) कार्य के बीच इस साल दीपावली और छठ पूजा पर घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है. दीपावली व छठ पूजा के दौरान पूर्वांचल और बिहार जाने वाली ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को संभालने के लिए आनंद विहार टर्मिनल (ANVT) पर यात्री सुविधाओं को युद्ध स्तर पर मजबूत किया जा रहा है.

दरअसल, नई दिल्ली स्टेशन पर निर्माण कार्य के चलते यहां से संचालित होने वाली पूर्वांचल व पूर्व दिशा की कुछ ट्रेनों को आनंद विहार टर्मिनल पर शिफ्ट करने की योजना पर भी काम चल रहा है. ऐसे में आनंद विहार में बनाया जा रहा यात्री सुविधा केंद्र यानी होल्डिंग एरिया त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन में अहम भूमिका निभा सकता है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस सुविधा को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है.

पहले चरण में करीब 4,000 यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से ठहराने की क्षमता होगी, जबकि दूसरे चरण के बाद यहां करीब 7,000 यात्रियों को एक साथ संभाला जा सकेगा. इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले सुरक्षित व व्यवस्थित प्रतीक्षा सुविधा उपलब्ध कराना है.

आनंद विहार में बन रहा 7 हजार यात्री क्षमता का होल्डिंग एरिया, देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

नई दिल्ली स्टेशन के पुनर्विकास के बीच बढ़ेगा आनंद विहार का महत्व

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बड़े स्तर पर पुनर्विकास किया जा रहा है. निर्माण के अलग-अलग चरणों के दौरान ट्रेनों के संचालन व यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ ट्रेनों को दिल्ली के दूसरे टर्मिनलों पर स्थानांतरित करने की योजना है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पूर्व दिशा में जाने वाली, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार व पूर्वांचल की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनों को आनंद विहार टर्मिनल से संचालित किए जाने की संभावना है.

आनंद विहार रेलवे स्टेशन
आनंद विहार रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

इसका महत्व दीपावली व छठ के दौरान और बढ़ जाता है. इन त्योहारों पर दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले पूर्वांचल के बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश व बिहार के विभिन्न जिलों की ओर जाते हैं. इस दौरान नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों का दबाव अचानक कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में ट्रेनों को दूसरे टर्मिनल पर शिफ्ट करने के साथ यात्रियों को स्टेशन के बाहर ही व्यवस्थित रखने की व्यवस्था भी जरूरी हो जाती है. इसी जरूरत को देखते हुए आनंद विहार टर्मिनल पर यात्री होल्डिंग एरिया तैयार किया जा रहा है.

आनंद विहार रेलवे स्टेशन यात्री सुविधा केंद्र
आनंद विहार रेलवे स्टेशन यात्री सुविधा केंद्र (सांकेतिक फोटो)

होल्डिंग एरिया में सात हजार यात्रियों की होगी क्षमता

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, आनंद विहार टर्मिनल पर यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है. पहले चरण में करीब 4,000 यात्रियों के लिए व्यवस्थित जगह तैयार की जा रही है. इसके लिए नींव, प्लिंथ बीम, स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन और अन्य संबंधित कार्य तेजी से चल रहे हैं. दूसरे चरण में इस सुविधा की यात्री क्षमता को और बढ़ाकर करीब 7,000 यात्रियों तक किया जाएगा. रेलवे ने अगस्त में भी इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की थी और लगातार उच्च अधिकारी काम की निगरानी कर रहे हैं, जिससे दीपावली और छठ महापर्व से पहले होल्डिंग एरिया को यात्रियों की सुविधा के लिए तैयार कर दिया जाएगा.

आनंद विहार में यात्री सुविधा केंद्र
आनंद विहार में यात्री सुविधा केंद्र (सांकेतिक फोटो)

टिकट से लेकर पेयजल और सुरक्षा तक की सुविधा

यह होल्डिंग एरिया सिर्फ यात्रियों को बैठाने के लिए नहीं होगा, बल्कि इसे एक व्यवस्थित यात्री सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां यात्रियों के लिए टिकट काउंटर, पुरुष व महिलाओं के लिए शौचालय, पेयजल और अन्य आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम, यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी सुविधाएं, डिस्प्ले बोर्ड, साइनेज और यात्रियों की व्यवस्थित आवाजाही की व्यवस्था भी होगी. इस व्यवस्था का एक बड़ा फायदा यह होगा कि बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म व स्टेशन के मुख्य हिस्से में भीड़ बढ़ाने के बजाय निर्धारित होल्डिंग एरिया में रखा जा सकेगा.

आनंद विहार में बन रहा 7 हजार यात्री क्षमता का होल्डिंग एरिया
आनंद विहार में बन रहा 7 हजार यात्री क्षमता का होल्डिंग एरिया (ETV Bharat)

''दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद अब आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा केंद्र (होल्डिंग एरिया) बनाने का काम तेजी से चल रहा है. आगामी दीपावली व छठ महापर्व से पहले यह स्थाई होल्डिंग एरिया बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे न सिर्फ सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण होगी बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है. ऐसे में भविष्य में यहां से कुछ ट्रेनें आनंद विहार व अन्य रेलवे स्टेशनों पर शिफ्ट करने की भी योजना है.''- हिमांशु शेखर उपाध्याय, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर रेलवे

त्योहारों में नई व्यवस्था की होगी परीक्षा

दीपावली और छठ के दौरान दिल्ली से पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ रहती है. यदि नई दिल्ली स्टेशन से कुछ ट्रेनों को आनंद विहार टर्मिनल पर शिफ्ट किया जाता है तो यात्रियों के दबाव का एक हिस्सा सीधे आनंद विहार की ओर जाएगा. ऐसे में वहां तैयार किया जा रहा होल्डिंग एरिया यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले नियंत्रित व सुरक्षित तरीके से रखने में मदद करेगा. रेलवे का लक्ष्य केवल भीड़ को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित करना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षित, व्यवस्थित व सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना है. इससे भविष्य में भी त्योहारों, विशेष ट्रेनों और अन्य पीक सीजन के दौरान बड़ी संख्या में यात्रियों को संभालने में मदद मिलने की उम्मीद है.

आनंद विहार रेलवे स्टेशन होल्डिंग एरिया कंस्ट्रक्शन
आनंद विहार रेलवे स्टेशन होल्डिंग एरिया कंस्ट्रक्शन (ETV Bharat)

आखिर क्यों पड़ी होल्डिंग एरिया की जरूरत

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर के अजमेरी गेट की तरफ अक्टूबर 2025 में एक अत्याधुनिक स्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया. फरवरी 2025 में स्टेशन पर हुई दुखद भगदड़ में यात्रियों की मौत के बाद, रेलवे ने त्योहारों (जैसे दिवाली और छठ पूजा) के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसे मात्र 4 महीनों में तैयार किया था. करीब 5,800 वर्ग मीटर में फैले इस केंद्र की क्षमता 7 से 8 हजार यात्रियों को एक साथ संभालने की है. इसे सीधे नई दिल्ली मेट्रो व फुट ओवर ब्रिज से जोड़ा गया है, जिससे मेट्रो से आने वाले यात्री सीधे प्लेटफॉर्म पर न जाकर यहीं रुकें. यहां पर टिकट काउंटर, ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, पर्याप्त बैठने की जगह व आधुनिक शौचालय बनाए गए हैं. सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, लगेज स्कैनर और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं. इसी तर्ज पर यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है.

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