घने कोहरे का असर: दिल्ली आने-जाने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, कई फ्लाइट्स प्रभावित
कोहरे की वजह से ट्रेन की स्पीड में कमी, दिल्ली आने वाली सभी ट्रेन लेट
Published : January 4, 2026 at 9:31 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में जारी घने कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर दिखाई दे रहा है. देश के अलग-अलग राज्यों से दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार व नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की लेटलतीफी का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है.
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन
हजरत निजामुद्दीन आने वाली कई प्रमुख ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से पहुंचीं.
- 12649 कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस – 2 घंटे 40 मिनट लेट.
- 12953 अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस – 1 घंटा 18 मिनट लेट.
- 22221 मुंबई–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस – 1 घंटा 33 मिनट लेट.
- 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस – 3 घंटे 16 मिनट लेट.
- 12611 चेन्नई सेंट्रल–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस – 1 घंटा 5 मिनट लेट.
- 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 3 घंटे 6 मिनट लेट.
- 20657 हुबली–हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटा 43 मिनट लेट.
- 12192 श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटा 11 मिनट लेट.
- 12431 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस – 1 घंटा 37 मिनट लेट.
- 18477 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस – 1 घंटा 58 मिनट लेट रहीं.
आनंद विहार टर्मिनल
आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी कोहरे का असर दिखाई दिया.
12571 गोरखपुर–आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस – 1 घंटा 37 मिनट लेट.
15273 सत्याग्रह एक्सप्रेस – 1 घंटा 36 मिनट लेट.
20507 सारंग (आनंद विहार टर्मिनल) राजधानी एक्सप्रेस – 1 घंटा 56 मिनट लेट.
22405 भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस – 4 घंटे 16 मिनट लेट.
18427 पुरी–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस – 1 घंटा लेट रही.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
- 64567 बुलंदशहर–तिलक ब्रिज मेमू – 1 घंटा 55 मिनट लेट.
- 20817 भुवनेश्वर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस – 1 घंटा 2 मिनट लेट.
- 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस – 3 घंटे 16 मिनट लेट.
- 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 3 घंटे 10 मिनट लेट.
- 12058 जनशताब्दी एक्सप्रेस – 1 घंटा 22 मिनट लेट.
- 22125 नागपुर–अमृतसर एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 1 घंटा 13 मिनट लेट.
- 12423 डिब्रूगढ़–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस – 2 घंटे 39 मिनट लेट.
- 20801 मगध एक्सप्रेस – 1 घंटा 19 मिनट लेट.
- 12716 सचखंड एक्सप्रेस – 2 घंटे 25 मिनट लेट रहीं. कई ट्रेनें एक घंटे से कम की देरी से भी चल रही हैं.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक घने कोहरे के कारण फिलहाल करीब 74 ट्रेनें प्रभावित हैं. हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.
हवाई यातायात भी प्रभावित
कोहरा सिर्फ ट्रेनों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. स्पाइसजेट की कई उड़ानें देरी से चलीं या रद्द करनी पड़ीं.
- स्पाइसजेट फ्लाइट SG-664 (नई दिल्ली–मुंबई) – लेट
- SG-495 (नई दिल्ली–दरभंगा) – लेट
- SG-661 (नई दिल्ली–श्रीनगर) – लेट
- SG-9718 (नई दिल्ली–वाराणसी) – लेट
- SG-937 (नई दिल्ली–गोरखपुर) – रद्द
- SG-8718 (नई दिल्ली–वाराणसी) – रद्द
घने कोहरे के चलते यात्रियों को रेलवे स्टेशनों व एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. मौसम साफ होने तक ट्रेनों व फ्लाइट्स के संचालन पर असर बने रहने की आशंका जताई जा रही है.
ये भी पढ़ें: