कोहरे की मार से दिल्ली की रेल रफ्तार थमी, कई सुपरफास्ट व राजधानी ट्रेनें घंटों लेट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में खराब मौसम और कई राज्यों में घने कोहरे का असर रेल यातायात पर साफ दिखाई देने लगा है. दृश्यता कम होने के कारण राजधानी दिल्ली की ओर आने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली, आनंद विहार व पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर दर्जनों ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं.

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली एक घंटे से अधिक देरी वाली ट्रेनों में ट्रेन नंबर 22917 मुंबई बांद्रा टर्मिनस–हरिद्वार सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगभग 1 घंटा 56 मिनट लेट रही. 14309 उज्जैन एक्सप्रेस करीब 1 घंटा 5 मिनट की देरी से चल रही. 2221 मुंबई सेंट्रल–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे लेट, दक्षिण भारत से आने वाली 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे 38 मिनट लेट है, जबकि 12189 महाकौशल एक्सप्रेस करीब 2 घंटे 44 मिनट लेट चल रही है. 1249 गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस लगभग 2 घंटे 5 मिनट की देरी व 18477 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस करीब 3 घंटे 13 मिनट लेट चल रही है.



नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी स्थिति चिंताजनक है. ट्रेन नंबर 12951 मुंबई सेंट्रल–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस लगभग 1 घंटा लेट है. 12559 शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटा 38 मिनट देरी से चल रही है. 14727 श्रीगंगानगर–तिलक ब्रिज एक्सप्रेस 2 घंटे 2 मिनट लेट है. 11841 गीता जयंती एक्सप्रेस करीब 2 घंटे 50 मिनट देरी सेचल रही है. यहां भी 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट लेट दर्ज की गई, जबकि 20801 मगध एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट लेट रही.



आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 13257 जनसाधारण एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे की देरी से चल रही है. वहीं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 12915 आश्रम एक्सप्रेस करीब 1 घंटे लेट है. 14049 गोड्डा–दिल्ली एक्सप्रेस 2 घंटे 16 मिनट देरी से चल रही है, जबकि 14088 रुचिरा एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे लेट बताई गई है.

