घने कोहरे का असर: दिल्ली आने-जाने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, यात्री परेशान

दिल्ली आने-जाने वाली दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 21, 2026 at 9:15 AM IST

नई दिल्ली: लोगों को ठंड से राहत मिल गई है लेकिन अभी भी ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है. देश के तमाम राज्यों से राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर आने वाली ट्रेनें देरी से पहुंच रही हैं. इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आज एक दर्जन से अधिक ट्रेनें 1 घंटे से अधिक समय तक लेट रहीं. वहीं, बड़ी संख्या में ऐसी भी ट्रेन हैं जो 1 घंटे से कम समय की देरी से चल रही है.

दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति देखें तो आज 21 जनवरी 2026 को ट्रेन नंबर 14211 इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 घंटे लेट, ट्रेन नंबर 12189 महाकौशल एक्सप्रेस 1 घंटे 27 मिनट लेट, लेट नंबर 12715 सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक घंटा लेट और ट्रेन नंबर 20807 हीराकुंड एक्सप्रेस 2 घंटे 4 मिनट लेट रही.


आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति देखे तो आज ट्रेन नंबर 22405 भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ कर घंटे 16 मिनट लेट रही. यह आज सबसे अधिक लेट चलने वाली ट्रेन है. बता दे कि पिछले कई दिनों से यह ट्रेन कई घंटे की देरी से चल रही है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की स्थिति देखे तो ट्रेन नंबर 12627 कर्नाटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 घंटे लेट, ट्रेन नंबर 14086 सिरसा एक्सप्रेस 1 घंटे लेट, ट्रेन नंबर 22709 हजूर साहिब नांदेड़ अंबांदौरा एक्सप्रेस 1 घंटे लेट, ट्रेन नंबर 22581 बलिया नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे 12 मिनट लेट और नंबर 12419 गोमती एक्सप्रेस 1 घंटे 26 मिनट लेट रही. वहीं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेन नंबर 14029 श्री गंगानगर पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे की देरी से गंतव्य पर पहुंची.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक कोहरे के कारण ट्रेन के लोको पायलट को सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं. ऐसे में ट्रेन की रफ्तार को धीमी रखनी पड़ती है, जिससे कोई हादसा ना हो इस वजह से ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट हो जाती है. यात्रियों से अपील की गई है कि वह ट्रेन की स्थिति जचने के बाद ही घर से निकले जिससे अनावश्यक सुविधा से बच सकें.

संपादक की पसंद

