अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर की 'अमर' वास्तुकला, जानिए बिना सीमेंट-लोहे के कैसे खड़ा हुआ यह महा-ढांचा

मंदिर निर्माण में मुख्य रूप से भारतीय मूल की तीन तरह की चट्टानों का किया गया उपयोग ग्रेनाइट (Granite): इसका उपयोग राम मंदिर में मुख्य रूप से नींव में किया गया है. सैंडस्टोन (Sandstone): यह बाहरी सौंदर्यकरण के लिए राम मंदिर में प्रयोग किया गया है. ये राजस्थान के पिंडवाड़ा और बंसी पहाड़ों से लाए गए.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या के भव्य राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लगाने के साथ ही आस्था का यह केंद्र पूर्ण हो जाएगा. प्रभु श्री राम की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से ही 5.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस मंदिर की भव्यता और अलौकिक दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं. हर किसी के मन में यह उत्सुकता होती है कि आखिर किस अत्याधुनिक तकनीक और प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के मिश्रण से इस विशाल मंदिर को बिना लोहे और सीमेंट के खड़ा किया गया है. देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में यह रहस्य उजागर किया जा रहा है. खान मंत्रालय के राष्ट्रीय शीला यांत्रिकी संस्थान ने अपनी प्रदर्शनी में राम मंदिर के मॉडल के साथ ही इसमें प्रयुक्त पत्थरों को भी प्रदर्शित किया है, जिसने इस भव्य निर्माण के पीछे के विज्ञान को स्पष्ट किया है. हजारों साल की आयु वाले पत्थरों का चयन : नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक के वरिष्ठ वैज्ञानिक योगेंद्र सिंह ने विस्तार से बताया कि इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसमें प्रयोग किए गए पत्थरों की 'अमरता' है. मंदिर के निर्माण में ऐसी शिलाओं का प्रयोग किया गया है, जिनकी आयु हजारों साल होती है. उन्होंने बताया कि मंदिर में न तो लोहे का प्रयोग हुआ है और न ही सीमेंट का इसलिए पूरा निर्माण शिला ब्लॉकों के प्रयोग से ही किया गया है.

हजारों साल की आयु वाले पत्थरों का चयन (ETV Bharat)

निर्माण में इंटरलॉकिंग और कॉपर क्लैंप तकनीक (ETV Bharat)

आधुनिक उपकरणों से हुई है हर शिला की जांच (ETV Bharat)

राम मंदिर के अंदर जितना भी सफेद भाग दिखता है, वह मकराना से लाए गए इस 'ग्रेड वन' फाइन क्वालिटी मार्बल से बना है. वरिष्ठ वैज्ञानिक योगेंद्र सिंह ने बताया किजो बनाई गई है, वह भी बहुत ही फाइन ग्रेड, हाई क्वालिटी औरसे बनी है.यह जिज्ञासा कि बिना सीमेंट और लोहे के इतना बड़ा ढांचा कैसे टिका, इसका जवाब प्राचीन भारतीय निर्माण पद्धति में निहित है. मंदिर की संरचना पत्थरों को एक दूसरे से 'इंटर लॉक' करके तैयार की गई है.योगेंद्र सिंह ने बताया कि पत्थरों को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वे एक-दूसरे में स्वाभाविक रूप से समाहित हो जाए और जुड़ पाएं. इस 'ग्रूविंग' प्रक्रिया में पत्थरों को फिक्स करने के लिए कॉपर (तांबा) के क्लैंप का प्रयोग किया गया है. न कि लोहे का प्रयोग हुआ है. यह पूरी प्रक्रिया मंदिर के निर्माण के लिए प्रयोग हुई है.मंदिर की दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त शिलाखंडों की जीवन अवधि पर विशेष ध्यान दिया गया है. वरिष्ठ वैज्ञानिक योगेंद्र सिंह ने बताया कि मंदिर की नींव में उपयोग किए गए ग्रेनाइट की आयु बिलियन इयर्स (लगभग 2.4 बिलियन वर्ष) में है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इसकी सामर्थ्य (Strength) सबसे अधिक होती है और इस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है. यही कारण है कि मंदिर के बाहरी संरचना में इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मंदिर की संरचना सालों साल बनी रहे जबकि आज की आधुनिक इमारतें पिलर, सीमेंट और लोहे पर निर्भर हैं.मंदिर निर्माण में उपयोग किए गए हर एक बड़े पत्थर के ब्लॉक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी मानकों का उपयोग किया गया है. वरिष्ठ वैज्ञानिक योगेंद्र सिंह ने बताया कि हर ब्लॉक को काम में लेने से पहले यह सुनिश्चित किया गया कि उसकी सामर्थ्य (Strength) और टिकाऊपन (Durability) बनी रहे. सबसे महत्वपूर्ण जांच ये थी कि पत्थर के बड़े ब्लॉक के अंदर कोई आंतरिक दरार (Micro-crack) या डिफेक्ट तो नहीं है क्योंकि एक बार ब्लॉक लगने के बाद उसे बदलना बहुत मुश्किल काम होता है.



पत्थर की जांच प्रक्रिया:

फ्रैक्चर जांच: जिओ पैरामेडिकल पैरामीटर (Geo-medical parameters) का उपयोग किया गया था.

कोर्स सैंपल टेस्ट: रॉक के कोर सैंपल निकालकर यूसीएस के लिए टेस्ट किए गए थे.

पत्थरों की उम्र और स्थायित्व का रखा गया ध्यान (ETV Bharat)

अल्ट्रा सोनिक वेलोसिटीऔर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके ब्लॉक के बीच में क्रैक की जांच हुई है. हर पत्थर की भूविज्ञान अलग-अलग होती है, इसलिए जैसे ग्रेनाइट के लिए कोर सैंपल्स पर टेस्ट किए गए थे. वहीं सैंडस्टोन के लिए सोनिक वेलोसिटी भी उपयोग में लाई गई है.

यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर निर्माण में उपयोग किया गया हर पत्थर उच्चतम गुणवत्ता का हो. इस प्रकार, यह भव्य राम मंदिर ना सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला को आधुनिक रॉक मैकेनिक्स के साथ मिलाकर तैयार की गई इंजीनियरिंग का एक अनूठा व अमर उदाहरण भी है.

