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सिर्फ दस मिनट में इमिग्रेशन हुआ पूरा हुआ, शमशाबाद एयरपोर्ट पर 'फास्ट ट्रैक' सिस्टम शुरू

शमशाबाद एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक सिस्टम ( ETV Bharat )

हैदराबाद: शमशाबाद एयरपोर्ट से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन' सिस्टम बहुत अच्छे नतीजे दे रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल जनवरी में इस सिस्टम को वर्चुअली लॉन्च किया था. इस साल 30 जून तक 78,547 यात्रियों ने इन सेवाओं का इस्तेमाल किया था. यह सिस्टम क्या है? शमशाबाद से विदेश जाने वाले यात्री एक महीने पहले तक अपनी डिटेल्स ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, उन्हें https://ftittp.mha.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने पासपोर्ट और टिकट की डिटेल्स अपलोड करनी होंगी. फिंगरप्रिंट शमशाबाद एयरपोर्ट या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) में जमा करने होंगे. यात्रा के दिन, चेक-इन पूरा करने के बाद, पैसेंजर खास तौर पर लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक गेट के पास जाते हैं. अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन करने पर, उनकी डिटेल्स तुरंत दिखाई देती हैं, और ई-गेट अपने आप खुल जाता है.