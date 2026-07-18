सिर्फ दस मिनट में इमिग्रेशन हुआ पूरा हुआ, शमशाबाद एयरपोर्ट पर 'फास्ट ट्रैक' सिस्टम शुरू
शमशाबाद एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक सिस्टम शुरू किया गया है, इससे विदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सहुलियत मिल रही है.
Published : July 18, 2026 at 10:28 AM IST
हैदराबाद: शमशाबाद एयरपोर्ट से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन' सिस्टम बहुत अच्छे नतीजे दे रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल जनवरी में इस सिस्टम को वर्चुअली लॉन्च किया था. इस साल 30 जून तक 78,547 यात्रियों ने इन सेवाओं का इस्तेमाल किया था.
यह सिस्टम क्या है?
शमशाबाद से विदेश जाने वाले यात्री एक महीने पहले तक अपनी डिटेल्स ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, उन्हें https://ftittp.mha.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने पासपोर्ट और टिकट की डिटेल्स अपलोड करनी होंगी. फिंगरप्रिंट शमशाबाद एयरपोर्ट या फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) में जमा करने होंगे.
यात्रा के दिन, चेक-इन पूरा करने के बाद, पैसेंजर खास तौर पर लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक गेट के पास जाते हैं. अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन करने पर, उनकी डिटेल्स तुरंत दिखाई देती हैं, और ई-गेट अपने आप खुल जाता है.
हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कुल आठ ई-गेट लगाए हैं, जिससे जाने और आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को लंबी लाइनों में लगने की जरूरत खत्म हो गई है. पहले इमिग्रेशन प्रक्रिया में 60 से 90 मिनट लगते थे, लेकिन अब यह सिर्फ दस मिनट में पूरा हो जाता है.
विदेश जाने वाले कई यात्री, खासकर सऊदी अरब, दुबई, मस्कट और अबू धाबी जैसी जगहों पर अपने इंतजाम के लिए एजेंट्स पर निर्भर रहते हैं. हालांकि वे अपने पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट साथ रखते हैं, लेकिन कभी-कभी वे कुछ दूसरे दस्तावेजों को नजरअंदाज कर देते हैं. 'फास्ट ट्रैक' इमिग्रेशन सुविधा का इस्तेमाल करके, सिस्टम उन्हें रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कहता है.
अगर सेल्फी या डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं हैं, तो वेबसाइट यूजर को उन्हें दोबारा अपलोड करने की सलाह देती है. प्रक्रिया पूरी तरह से पूरा होने के बाद ही यात्री का पूरा विवरण संबंधित एयरलाइन और हवाई अड्डा प्राधिकरण को भेजी जाती हैं.
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