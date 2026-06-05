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दिल्ली हाईकोर्ट का कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून के प्रदर्शन पर रोक की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 6 जून को दिल्ली में प्रदर्शन करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है. जस्टिस सौरभ बनर्जी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विकास शर्मा ने मेंशन करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के 6 जून को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की. याचिका में दिल्ली पुलिस से लोगों की लामबंदी को नियंत्रित करने के लिए तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी समन्वित आनलाइन अभियान चलाकर लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान कर रही है. इस अभियान में लोगों से विरोध करने का आह्वान करते हुए भड़काऊ मैसेज पोस्ट किए जा रहे हैं. इस अभियान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. ऐसे में ज्यादा भीड़ जुटने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान होने की संभावना है. ऐसे में अगर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निरोधात्मक तरीके नहीं अपनाए गए तो इससे आम लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक पर काफी बुरा असर पड़ सकता है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 4 जून को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में प्रतिवेदन दिया था लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.