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अक्टूबर की शुरुआत गर्माहट से हुई, देश में 69 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: अक्टूबर की शुरुआत सूखी और गर्म रही. वहीं देश में बारिश में 69 फीसदी की कमी दर्ज की गई. भारत में अक्टूबर की शुरुआत बारिश में भारी कमी और बहुत ज़्यादा तापमान के साथ हुई है, जबकि यह महीना आम तौर पर एक बदलाव का समय होता है जब मौसम ठंडा होने लगता है. मानसून के पूरी तरह चले जाने के बाद, देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 3-5°C ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे मौसम में (दूसरी गर्मी) जैसा एहसास हो रहा है.

बारिश की कमी 'बहुत कम'

मौसम विभाग के 1-8 अक्टूबर के डेटा के मुताबिक देश में सिर्फ 8.9 मिली मीटर बारिश हुई, जबकि नॉर्मल बारिश 28.3 मिली मीटर होती है. यानी 69 फीसदी की कमी. मौसम विभाग ने इसे 'बहुत कम' बताया है. अकेले 8 अक्टूबर को देश में 1.8 मिली मीटर बारिश हुई, जबकि नॉर्मल बारिश 3.1 मिली मीटर होती है, यानी 42 परसेंट की कमी. करीब 18 राज्य 'बहुत कम' वाली कैटेगरी में आते हैं, जिसमें मध्य भारत सबसे अधिक प्रभावित है.

पारा 40°C पर पहुंचा

तापमान तेजी से बढ़ा है और कुछ जगहों पर 40°C तक पहुंच गया. गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने के साथ सूखा और गर्म रहने की उम्मीद है. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्से भी सूखे हैं. ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ से गर्मी की खबरें मिली है. गर्मी के बाद सूखी हवा, साफ आसमान

मानसून के जाने के बाद वातावरण और मिट्टी में नमी की कमी है. साफ आसमान की वजह से तेज सीधी धूप आ रही है, जबकि सूखी हवा मानसून के बाद होने वाली आम ठंडक को रोक रही है. किसानों पर मिला-जुला असर

गर्मी किसानों के लिए एक चुनौती है, हालांकि इससे कटाई शुरू करने की तैयारी कर रहे लोगों को फ़ायदा हो रहा है. राजस्थान का मौसम

कोई चेतावनी जारी नहीं हुई. मानसून के जाने के बावजूद दिन में गर्मी जारी है. 8 अक्टूबर को पिलानी में राज्य का सबसे ज़्यादा तापमान 39.7°C रिकॉर्ड किया गया, और कई शहरों में 37-39°C रिकॉर्ड हो रहा है. 9 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने किसी भी जिले के लिए बारिश, धूल भरी आंधी या गरज के साथ बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है. उत्तर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों, जिसमें डोडा, भद्रवाह और जम्मू शामिल हैं, के साथ-साथ पंजाब के पठानकोट और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. आईएमडी ने कहा है कि उत्तराखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.