अक्टूबर की शुरुआत गर्माहट से हुई, देश में 69 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज
मौसम विभाग के 1-8 अक्टूबर के डेटा के मुताबिक देश में सिर्फ 8.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि नॉर्मल बारिश 28.3 मिलीमीटर होती है.
Published : October 9, 2026 at 11:00 AM IST
नई दिल्ली: अक्टूबर की शुरुआत सूखी और गर्म रही. वहीं देश में बारिश में 69 फीसदी की कमी दर्ज की गई. भारत में अक्टूबर की शुरुआत बारिश में भारी कमी और बहुत ज़्यादा तापमान के साथ हुई है, जबकि यह महीना आम तौर पर एक बदलाव का समय होता है जब मौसम ठंडा होने लगता है. मानसून के पूरी तरह चले जाने के बाद, देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 3-5°C ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे मौसम में (दूसरी गर्मी) जैसा एहसास हो रहा है.
बारिश की कमी 'बहुत कम'
मौसम विभाग के 1-8 अक्टूबर के डेटा के मुताबिक देश में सिर्फ 8.9 मिली मीटर बारिश हुई, जबकि नॉर्मल बारिश 28.3 मिली मीटर होती है. यानी 69 फीसदी की कमी. मौसम विभाग ने इसे 'बहुत कम' बताया है. अकेले 8 अक्टूबर को देश में 1.8 मिली मीटर बारिश हुई, जबकि नॉर्मल बारिश 3.1 मिली मीटर होती है, यानी 42 परसेंट की कमी. करीब 18 राज्य 'बहुत कम' वाली कैटेगरी में आते हैं, जिसमें मध्य भारत सबसे अधिक प्रभावित है.
पारा 40°C पर पहुंचा
तापमान तेजी से बढ़ा है और कुछ जगहों पर 40°C तक पहुंच गया. गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने के साथ सूखा और गर्म रहने की उम्मीद है. पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्से भी सूखे हैं. ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ से गर्मी की खबरें मिली है.
गर्मी के बाद सूखी हवा, साफ आसमान
मानसून के जाने के बाद वातावरण और मिट्टी में नमी की कमी है. साफ आसमान की वजह से तेज सीधी धूप आ रही है, जबकि सूखी हवा मानसून के बाद होने वाली आम ठंडक को रोक रही है.
किसानों पर मिला-जुला असर
गर्मी किसानों के लिए एक चुनौती है, हालांकि इससे कटाई शुरू करने की तैयारी कर रहे लोगों को फ़ायदा हो रहा है.
Daily Weather Briefing (08-10-2026) (i) Conditions are becoming favourable for further withdrawal of Southwest Monsoon from some more parts of eastern India and Northern Peninsula, and many parts of northeast India during next 3-4 days. (ii) Isolated heavy rainfall likely over Bihar, Gangetic West Bengal and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 8th; South Interior Karnataka on 9th, over Kerala and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 8th-10th October. https://t.co/5Y7fW9fsYq— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 8, 2026
राजस्थान का मौसम
कोई चेतावनी जारी नहीं हुई. मानसून के जाने के बावजूद दिन में गर्मी जारी है. 8 अक्टूबर को पिलानी में राज्य का सबसे ज़्यादा तापमान 39.7°C रिकॉर्ड किया गया, और कई शहरों में 37-39°C रिकॉर्ड हो रहा है. 9 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम सूखा रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने किसी भी जिले के लिए बारिश, धूल भरी आंधी या गरज के साथ बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है.
उत्तर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों, जिसमें डोडा, भद्रवाह और जम्मू शामिल हैं, के साथ-साथ पंजाब के पठानकोट और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. आईएमडी ने कहा है कि उत्तराखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.
दक्षिण में बारिश तट पर गर्मी का अलर्ट
दक्षिण से आ रही नम हवाओं की वजह से तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है. केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जहाँ बिजली गिरने की भी संभावना है. आईएमडी ने कोंकण, गोवा और तटीय इलाकों के लिए गर्मी और नमी का येलो अलर्ट जारी किया है. उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक और रायलसीमा में भी बेचैन करने वाली गर्मी और नमी का सामना करना पड़ रहा है.
बंगाल की खाड़ी से नमी
पूरब में बंगाल की खाड़ी से नमी बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर से नमी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बादल और बारिश ला रही है. बिहार में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है.
झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी मध्य प्रदेश में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने की संभावना है. मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है.
उत्तर प्रदेश: जम्मू-कश्मीर के पास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शनिवार को राज्य के पश्चिमी हिस्सों में गरज के साथ बारिश ला सकता है. इसके बाद तापमान 2-4°C बढ़ सकता है. गुरुवार को तराई क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई. लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा 92.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, इसके बाद अयोध्या (71 mm), श्रावस्ती (65.8 mm), रामपुर (58.4 mm) और शाहजहांपुर (25 mm) में बारिश हुई.
मौसम का हाल
आने वाले दिनों में देश के मध्य और पश्चिमी हिस्से के सूखे और गर्म रहने की संभावना है, जबकि बारिश ज़्यादातर हिमालयी इलाके, दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व में ही होगी.
भारत में अक्टूबर की शुरुआत बारिश में भारी कमी और बहुत ज़्यादा तापमान के साथ हुई है, जबकि यह महीना आम तौर पर एक बदलाव का समय होता है जब मौसम ठंडा होने लगता है. मानसून के पूरी तरह चले जाने के बाद देश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 3-5°C ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे मौसम में (दूसरी गर्मी) जैसा एहसास हो रहा है.