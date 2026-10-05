इन 20 राज्यों में गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
तेलंगाना, आंध्र, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश होने की उम्मीद है.
Published : October 5, 2026 at 11:11 AM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने कम से कम 20 राज्यों के लिए नए मौसम अलर्ट जारी किए हैं. इनमें 5 से 10 अक्टूबर के बीच बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने, बिजली गिरने और तेज हवा का पूर्वानुमान है. दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में हल्की ठंड शुरू हो गई है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया मौसम सिस्टम विकसित हो रहा है.
मौसम विभाग के अनुसार सिक्किम और आस-पास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और एक ट्रफ रेखा उत्तर-पूर्व बिहार से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. एक और सर्कुलेशन मन्नार की खाड़ी और दक्षिण तटीय तमिलनाडु के पास है, और वहां से एक ट्रफ रेखा पूर्व-मध्य अरब सागर तक जा रही है.
Withdrawal of southwest Monsoon (Annexure I): ❖ The line of withdrawal of Southwest Monsoon continues to pass through 27.5°N/86.5°E, Supaul, Ranchi, Raipur, Brahmapuri, Parbhani, Baramati, Harnai and 17.5°N/71.8°E. Weather Systems, Forecast and Warnings : ❖ An upper air cyclonic circulation lay over Sikkim & neighbourhood in lower tropospheric level. ❖ A trough runs form northeast Bihar to Northwest Bay of Bengal in lower tropospheric level. ❖ An upper air cyclonic circulation lay over Gulf of Mannar & adjoining south coastal Tamil Nadu in lower tropospheric level. ❖ A trough runs from the above cyclonic circulation over Gulf of Mannar & adjoining south coastal Tamil Nadu to east central Arabian Sea in lower tropospheric level. Under the influence of above systems, the following weather is likely: Northwest India: ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during 6th- 8th October and on 10th October; Himachal Pradesh and Uttarakhand during 5th-10th October. ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Haryana Chandigarh & Delhi, Punjab and West Uttar Pradesh during 6th-10th October; East Uttar Pradesh during 5th-10th October. ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad on 9th October. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Himachal Pradesh during 6th-8th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad on 6th October and on 8th October; Uttarakhand during 5th-7th October. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Haryana Chandigarh & Delhi and Punjab during 7th-9th October. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during 9th-10th October. Central India: ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over West Madhya Pradesh during 9th-10th October; East Madhya Pradesh during 7th-9th October; Vidarbha on 6th October; Chhattisgarh during 6th-10th October. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Vidarbha on 6th October; Chhattisgarh during 6th-8th October. East India: ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands, Gangetic West Bengal, Odisha and Sub- Himalayan West Bengal & Sikkim during 4th-10th October; Jharkhand during 5th-9th October; Bihar during 4th-9th October. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Gangetic West Bengal during 6th-7th October. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 4th-6th October; Jharkhand and Odisha during 7th-8th October; Bihar during 6th-10th October. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 4th October. Northeast India: ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Arunachal Pradesh and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during 4th-10th October; Assam & Meghalaya during 5th-10th October. ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Assam & Meghalaya on 4th October. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Arunachal Pradesh and Assam & Meghalaya on 4th October; Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during 4th-5th October. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Arunachal Pradesh and Assam & Meghalaya on 4th October. West India: ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Konkan & Goa and Madhya Maharashtra during 7th-8th October. South Peninsular India: ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam, North Interior Karnataka, Rayalaseema, South Interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 4th-10th October; Kerala & Mahe during 7th-8th October; Coastal Karnataka and Lakshadweep during 7th-10th October; Telangana during 4th-6th October. ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Kerala & Mahe during 4th-6th October and during 9th- 10th October; Coastal Karnataka and Lakshadweep during 4th-6th October. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 4th-8th October; Kerala & Mahe and Lakshadweep during 4th- 6th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 4th-8th October; Telangana during 4th-6th October. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Coastal Karnataka during 4th-8th October; North Interior Karnataka during 4th-5th October; South Interior Karnataka during 4th-7th October. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Coastal Karnataka, Kerala & Mahe and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 4th-6th October; South Interior Karnataka during 5th-6th October. ❖ Strong Surface Winds likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 4th-8th October. Hot & Humid weather warning: ❖ Hot and humid weather conditions likely to prevail over Konkan & Goa during 4th-5th October.— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 4, 2026
ये सिस्टम मिलकर कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार तक की हवा ला सकते हैं. यह अलर्ट बंगाल की खाड़ी में आए तूफान के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा करने के कुछ हफ़्तों बाद आया है.
उत्तर भारत
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 से 10 अक्टूबर तक हल्की से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर में तापमान पहले ही गिर चुका है. अब और गिर सकता है और पानी भरने और ट्रैफिक जाम होने की संभावना है. हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 7 से 9 अक्टूबर के बीच गरज के साथ बारिश का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश में जहां हाल ही में हुई भारी बारिश में जान-माल का बहुत नुकसान हुआ है, अलर्ट पर है. जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 6 से 8 और 10 अक्टूबर को हल्की से लेकर कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि 9 अक्टूबर को कई जगहों पर बारिश हो सकती है.
हिमाचल प्रदेश में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश होने की उम्मीद है, 6 से 8 अक्टूबर को गरज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार तक की हवा चलने का अनुमान है. उत्तराखंड में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है, 5 से 7 अक्टूबर को तेज हवा चलेगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.
दैनिक मौसम परिचर्चा 04-10-2026 अगले 2-3 दिनों में मराठवाड़ा और विदर्भ के ज़्यादातर हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों, और तेलंगाना और उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के और पीछे हटने के लिए हालात अनुकूल होने की संभावना है। 4 अक्टूबर को सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, और 4 से 6 अक्टूबर, 2026 के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे तथा तमिलनाडु में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की बहुत संभावना है। https://t.co/JdImotG9Te— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 4, 2026
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत
बिहार में 5 अक्टूबर को बारिश हो सकती है, 6 से 10 अक्टूबर तक बिजली गिर सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. झारखंड में 5 से 9 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है, 7 और 8 अक्टूबर को गरज के साथ बिजली गिर सकती है.
पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान है, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है. पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में 6 और 7 अक्टूबर को तेज हवा चल सकती है और ओडिशा में 7 और 8 अक्टूबर को बिजली गिर सकती है.
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में भी 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश होने की उम्मीद है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. पानी भर सकता है और ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है.
देश के मध्य, दक्षिण और पश्चिमी हिस्से
मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में 6 से 10 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है, और 6 से 8 अक्टूबर को गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 7 से 9 अक्टूबर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 9 और 10 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है.
दक्षिण में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश होने की उम्मीद है. तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को और केरल और माहे में इस दौरान कई दिनों तक बारिश हो सकती है. 5 से 8 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.
पश्चिमी भारत में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 7 और 8 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और गोवा 5 अक्टूबर को गर्म और उमस रहेगा.
सलाह
मौसम विभाग ने लोगों से ताजा अनुमानों को मानने, बिजली कड़कने के दौरान खुली जगहों, पेड़ों और बिजली के खंभों से बचने और पानी भरे और पहाड़ी इलाकों में सावधानी से यात्रा करने की अपील की है.