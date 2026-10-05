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इन 20 राज्यों में गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

तेलंगाना, आंध्र, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश होने की उम्मीद है.

IMD weather update rain alert
हाल में बेंगलुरु में हुई बारिश के दौरान की तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2026 at 11:11 AM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने कम से कम 20 राज्यों के लिए नए मौसम अलर्ट जारी किए हैं. इनमें 5 से 10 अक्टूबर के बीच बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने, बिजली गिरने और तेज हवा का पूर्वानुमान है. दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में हल्की ठंड शुरू हो गई है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया मौसम सिस्टम विकसित हो रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार सिक्किम और आस-पास के इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है और एक ट्रफ रेखा उत्तर-पूर्व बिहार से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है. एक और सर्कुलेशन मन्नार की खाड़ी और दक्षिण तटीय तमिलनाडु के पास है, और वहां से एक ट्रफ रेखा पूर्व-मध्य अरब सागर तक जा रही है.

ये सिस्टम मिलकर कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार तक की हवा ला सकते हैं. यह अलर्ट बंगाल की खाड़ी में आए तूफान के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा करने के कुछ हफ़्तों बाद आया है.

उत्तर भारत

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 से 10 अक्टूबर तक हल्की से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर में तापमान पहले ही गिर चुका है. अब और गिर सकता है और पानी भरने और ट्रैफिक जाम होने की संभावना है. हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 7 से 9 अक्टूबर के बीच गरज के साथ बारिश का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश में जहां हाल ही में हुई भारी बारिश में जान-माल का बहुत नुकसान हुआ है, अलर्ट पर है. जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 6 से 8 और 10 अक्टूबर को हल्की से लेकर कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि 9 अक्टूबर को कई जगहों पर बारिश हो सकती है.

हिमाचल प्रदेश में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश होने की उम्मीद है, 6 से 8 अक्टूबर को गरज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार तक की हवा चलने का अनुमान है. उत्तराखंड में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है, 5 से 7 अक्टूबर को तेज हवा चलेगी और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत

बिहार में 5 अक्टूबर को बारिश हो सकती है, 6 से 10 अक्टूबर तक बिजली गिर सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. झारखंड में 5 से 9 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है, 7 और 8 अक्टूबर को गरज के साथ बिजली गिर सकती है.

पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान है, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है. पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में 6 और 7 अक्टूबर को तेज हवा चल सकती है और ओडिशा में 7 और 8 अक्टूबर को बिजली गिर सकती है.

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में भी 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश होने की उम्मीद है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. पानी भर सकता है और ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है.

देश के मध्य, दक्षिण और पश्चिमी हिस्से

मध्य भारत में छत्तीसगढ़ में 6 से 10 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है, और 6 से 8 अक्टूबर को गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 7 से 9 अक्टूबर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 9 और 10 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है.

दक्षिण में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश होने की उम्मीद है. तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को और केरल और माहे में इस दौरान कई दिनों तक बारिश हो सकती है. 5 से 8 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.

पश्चिमी भारत में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 7 और 8 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और गोवा 5 अक्टूबर को गर्म और उमस रहेगा.

सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से ताजा अनुमानों को मानने, बिजली कड़कने के दौरान खुली जगहों, पेड़ों और बिजली के खंभों से बचने और पानी भरे और पहाड़ी इलाकों में सावधानी से यात्रा करने की अपील की है.

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