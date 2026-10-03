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मानसून के लौटते ही पूर्वोत्तर और दक्षिण में झमाझम बारिश, उत्तर में गर्मी बढ़ी...इन राज्यों में मौसम सुहावना रहने की उम्मीद

नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है. वहीं अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) आने की भी उम्मीद नहीं है.

हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रतिघंटे तक जा सकती हैं. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 3 से 6 अक्टूबर तक तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. जबकि तटीय महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर तक गर्मी और नमी बनी रहेगी.

दक्षिण भारत सक्रिय बना हुआ है लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और माहे में कई जगहों पर बारिश हुई. लक्षद्वीप के अमिनी दिवी में सबसे ज्यादा 6 सेंटीमीटर बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक केरल और माहे में 3 से 6 अक्टूबर के बीच कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. इसी दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर में बारिश जारी है पिछले 24 घंटों में नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की ज्यादातर जगहों पर बारिश हुई. साथ ही असम और मेघालय में भी कई जगहों पर बारिश होने की खबर है. अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. 3 से 4 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है. सिक्किम और उसके आस-पास के इलाकों में एक ऊपरी हवा का चक्रवात (Upper Air Cyclonic Circulation) बना हुआ है.

हिमाचल प्रदेश में 5 से 8 अक्टूबर के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. राज्य में 6 से लेकर 7 अक्टूबर को गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. वहीं उत्तराखंड में 7 अक्टूबर को अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है.

पूर्वी भारत में मौसम कैसा रहेगा?

बिहार, झारखंड और ओडिशा में 5 से 8 अक्टूबर के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. जबकि बिहार में 6 से 8 अक्टूबर तक गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं.

नॉर्थ-ईस्ट मानसून

अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिणी प्रायद्वीप में नॉर्थ-ईस्ट मानसून का मौसम होता है. ऐसे मौसम को मानसून का रिटर्न फेज भी कहा जाता है. तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में इस समय के दौरान सालाना बारिश का एक बड़ा हिस्सा होता है, जिससे भारी बारिश और चक्रवात भी आ सकते हैं.

मानसून वापसी

दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से लगातार वापस जा रहा है. इसकी वापसी लाइन अभी गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर, दीसा और नलिया से होकर गुजरती है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)

आईएमडी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों से वापसी को लेकर स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है. गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, पूरे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी मानसून के पीछे हटने की संभावना है. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश बंद हो गई है. ऐसे में इन इलाकों में मौसम ज्यादातर सूखा है.

उत्तर में तापमान बढ़ेगा

सूखी उत्तर-पश्चिमी हवाएं पूरे उत्तर भारत में तापमान बढ़ा रही हैं. आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में ज़्यादा से ज्यादा तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और गंगानगर में पारा 36 से 38 डिग्री सेल्सिय से लेकर धीरे-धीरे 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जबकि दूसरे इलाकों में तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

उत्तर में तापमान बढ़ेगा

सूखी उत्तर-पश्चिमी हवाएं पूरे उत्तर भारत में तापमान बढ़ा रही हैं. आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. वहीं राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और गंगानगर में पारा 36 से 38° सेल्सियस से धीरे-धीरे 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जबकि दूसरे इलाकों में तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के अनुमान है.

पिछले 24 घंटों में देश का सबसे ज्यादा 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान राजस्थान के पिलानी में रिकॉर्ड किया गया. मैदानी इलाकों में सबसे कम 16.0 डिग्री सेल्सियस तापमान असम के हाफलोंग में रिकॉर्ड किया गया. असम, मेघालय, बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर कम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था.

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