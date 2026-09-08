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सितंबर में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान, नहीं मिलेगी राहत

मौसम एक्सपर्ट के अनुसार सितंबर में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान ( ANI )

हालांकि, मौजूदा लो-प्रेशर एरिया से देश के कुछ हिस्सों में कुछ बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन यह बारिश पूरी स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी नहीं हो सकती है. मौसम एक्सपर्ट ने कहा कि दक्षिण प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में बारिश की कमी चिंता का विषय बनी हुई है.

नई दिल्ली: सितंबर माह में बारिश नॉर्मल से कम रहने की संभावना. हालांकि पूरे इलाके में बारिश एक जैसी नहीं रहेगी और कई इलाकों में लगातार बारिश का दबाव बना रह सकता है. देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से ज़्यादा दबाव में आ सकते हैं क्योंकि बारिश कम होने के आसार हैं.

10 राजस्थान 24%



वहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा है. नेपाल और हिमालयी क्षेत्र से आने वाले पानी के बढ़ते लेवल से हालात और बिगड़ सकते हैं. पानी के गंगा की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए अगले तीन से चार दिन बहुत जरूरी हो जाएंगे.

मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 1 जून से 7 सितंबर तक नॉर्मल 828.7 मिलीमीटर के मुकाबले 536.1 मिलीमीटर बारिश हुई है. बिहार में दरभंगा, सीवान, मधुबनी, सीतामढ़ी और गया में अच्छी बारिश होने की संभावना है. वहीं, उत्तर प्रदेश के प्रयाग, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, अयोध्या, लखनऊ में अच्छी बारिश होने की संभावना है. उत्तर प्रदेश में 1 जून से 7 सितंबर तक नॉर्मल 641.4 मिलीमीटर के मुकाबले 645 मिलीमीटर बारिश हुई.

इलाके के हिसाब से मौसम का अनुमान

उत्तर और पश्चिम भारत में मौसम सूखा रहने की संभावना है, हालांकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि, मंगलवार को भरतपुर और कोटा डिवीजन में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. अगर हम राजधानी के मौसम को देखें तो दिल्ली में तुरंत मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.

इस इलाके में अभी सूखा, स्थिर मौसम है और कोई बड़ा अलर्ट नहीं है. ज्यादा से ज्यादा तापमान 33°C और 35°C के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि कम से कम तापमान 23°C–25°C के आसपास रहने की संभावना है. हवा उत्तर-पश्चिम से लगभग 20–25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से चलने की उम्मीद है.

इसी तरह पूर्वी भारत में बारिश के लिए अच्छी स्थिति है क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम के पूर्व की ओर बढ़ने से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है. मौसम सिस्टम ने पहले ही काफी बारिश शुरू कर दी है. नैनीताल, पंतनगर और पिथौरागढ़ समेत राज्य के पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में हल्की बारिश हो सकती है.

मध्य भारत में जैसे-जैसे सिस्टम पूरब की ओर बढ़ेगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश तेजी बढ़ने की संभावना है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग बदलते मौसम के हालात के प्रति अलर्ट रहें. साउथ इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है. हालांकि, कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है.

गर्म और उमस भरा मौसम

केरल और माहे इलाके में 9 सितंबर तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है.

लोगों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने यह भी सलाह दी है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की हालत देख लें. लगातार बारिश के कारण, निचले इलाकों में पानी भर सकता है, ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है और कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं. प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट रहने और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को तैयार रखने का भी निर्देश दिया.