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मॉनसून सीजन के आखिरी दौर में, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार धीरे-धीरे वापसी से पहले मॉनसून की आखिरी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मॉनसून में धीरे-धीरे बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ने की उम्मीद है, जबकि उत्तर भारत के कई इलाके ज़्यादातर सूखे रह सकते हैं. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि मॉनसून के पूरी तरह लौटने से पहले इसका एक आखिरी सक्रिय दौर भी देखने को मिल सकता है. छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश बढ़ने की उम्मीद है. साथ ही, कुछ जगहों पर बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना है. मौसम का मिजाज और सक्रिय हो सकता है क्योंकि नमी वाली पूर्वी हवाएं उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पहुंच रही है. इससे पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य भारत के आस-पास के इलाकों में एक और दौर की बारिश हो सकती है. इस बारिश से इन इलाकों में अभी चल रहे सूखे मौसम से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है. हालांकि, पूरे देश में बारिश का पैटर्न एक जैसा नहीं रहेगा. उत्तर भारत में मौसम के ज़्यादातर शुष्क रहने की संभावना जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा के बड़े हिस्सों में मौसम आम तौर पर शुष्क रहने की उम्मीद है और यहाँ बारिश की कोई बड़ी गतिविधि होने की संभावना नहीं है. इससे पता चलता है कि उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के कई हिस्सों में मॉनसून पहले ही कमजोर पड़ने लगा है. दिल्ली-एनसीआर के लिए भी, मौसम का व्यापक पैटर्न यही संकेत देता है कि मध्य और पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ बारिश कम होगी.