मॉनसून सीजन के आखिरी दौर में, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार
मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि मॉनसून के पूरी तरह लौटने से पहले इसका एक आखिरी सक्रिय दौर भी देखने को मिल सकता है.
Published : September 9, 2026 at 12:05 PM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार धीरे-धीरे वापसी से पहले मॉनसून की आखिरी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मॉनसून में धीरे-धीरे बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ने की उम्मीद है, जबकि उत्तर भारत के कई इलाके ज़्यादातर सूखे रह सकते हैं. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि मॉनसून के पूरी तरह लौटने से पहले इसका एक आखिरी सक्रिय दौर भी देखने को मिल सकता है.
छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश बढ़ने की उम्मीद है. साथ ही, कुछ जगहों पर बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना है. मौसम का मिजाज और सक्रिय हो सकता है क्योंकि नमी वाली पूर्वी हवाएं उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में पहुंच रही है.
🌧️ Very heavy rainfall was recorded over Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura.— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 9, 2026
Heavy rainfall observed over subdivision:
Andaman & Nicobar Islands
Assam & Meghalaya
Bihar
Gangetic West Bengal
Sub-Himalaya West Bengal & Sikkim
Jharkhand
during 0830 hrs IST of yesterday to 0830… pic.twitter.com/ne6KsR3DZE
इससे पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मध्य भारत के आस-पास के इलाकों में एक और दौर की बारिश हो सकती है. इस बारिश से इन इलाकों में अभी चल रहे सूखे मौसम से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है. हालांकि, पूरे देश में बारिश का पैटर्न एक जैसा नहीं रहेगा.
उत्तर भारत में मौसम के ज़्यादातर शुष्क रहने की संभावना
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा के बड़े हिस्सों में मौसम आम तौर पर शुष्क रहने की उम्मीद है और यहाँ बारिश की कोई बड़ी गतिविधि होने की संभावना नहीं है. इससे पता चलता है कि उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के कई हिस्सों में मॉनसून पहले ही कमजोर पड़ने लगा है. दिल्ली-एनसीआर के लिए भी, मौसम का व्यापक पैटर्न यही संकेत देता है कि मध्य और पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में यहाँ बारिश कम होगी.
Weather Systems, Forecast and Warnings:— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 8, 2026
❖ The western end of monsoon trough is north and its eastern end is near its normal position at mean sea level.
❖ A cyclonic circulation lies over East Uttar Pradesh & adjoining Bihar in lower tropospheric levels.
❖ A trough runs from… pic.twitter.com/wbu0ItdW9o
पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाकों में बारिश जारी रहेगी
इन इलाकों में मौसम के काफी सक्रिय रहने की उम्मीद है. कई जगहों पर रुक-रुक कर बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है, और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है. इसलिए, भले ही बाकी जगहों पर बारिश कम होने लगे, यह इलाका मॉनसून की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना रह सकता है.
आईएमडी ने बिहार के लिए बुधवार को 25 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने खगड़िया,भागलपुर,मुंगेरबैंक और जमुई में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज,सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया,कटिहार,बेगूसराय,पटना,नालंदा,नवादा,गया,जहानाबाद,शेखपुरा,लखीसराय,पूर्वी चंपारण,पश्चिमी चंपारण,गोपालगंज,सीवान और सारण के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
दक्षिणी प्रायद्वीप में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है
तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कहीं-कहीं बारिश के साथ-साथ आंधी और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. यह स्थिति कुछ हफ़्तों तक बनी रहेगी. मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे उन इलाकों में सावधानी बरतें जहां तेज़ हवाएं चलने और समुद्र में हलचल होने की आशंका है.
मौसम के पूर्वानुमान
स्काईमेट वेदर के एक्सपर्ट महेश पलावत का कहना है कि बारिश का मौजूदा दौर देश के कई हिस्सों में मॉनसून सीजन के आखिरी अहम दौर में से एक हो सकता है. जैसे ही यह गतिविधि कमजोर पड़ेगी, उम्मीद है कि मॉनसून धीरे-धीरे देश से वापस लौटना शुरू हो जाएगा. एक्सपर्ट्स अल नीनो जैसे बड़े पैमाने के क्लाइमेट फैक्टर्स की भूमिका पर भी बारीकी से नजर रख रहे हैं. इस साल इसका असर काफी ज्यादा लग रहा है और यह मॉनसून के कुल मिलाकर कमजोर रहने की एक वजह हो सकता है.