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IMD अलर्ट: उत्तर में बढ़ेगी ठंड-कोहरा, तमिलनाडु व केरल में भारी बारिश का अनुमान

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: उत्तर भारत में सुबह कोहरा और ज्यादातर मौसम सूखा रहने की संभावना है. वहीं दक्षिण और उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग (IMD) ने कुछ इलाकों में भारी बारिश, गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवा का अनुमान लगाया है.

मौसम विभाग ने 23 नवंबर को बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी है. त्रिपुरा में भी 23 से 24 नवंबर के बीच घना कोहरा रहने की संभावना है. इस बीच दिल्ली में सुबह कोहरा रहने और दोपहर में धूप खिलने की उम्मीद है, और तापमान 12°C से 26°C के बीच रहने की उम्मीद है.

पूरे उत्तर भारत में सुबह कोहरा रहेगा

उत्तरी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में खासकर सुबह के समय कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर 11°C से 28°C के बीच रह सकता है, और कुछ इलाकों में घना कोहरा रहेगा. हरियाणा में टेम्परेचर 11°C से 26°C के बीच रहने की संभावना है, साथ ही सुबह हल्का कोहरा और रातें ठंडी रहेगी. पंजाब में टेम्परेचर 10°C से 25°C के बीच रह सकता है, और कुछ इलाकों में विजिबिलिटी कम हो सकती है. पहाड़ी राज्यों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में टेम्परेचर -2°C से 16°C के बीच रहने की उम्मीद है. दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में रात में टेम्परेचर जीरो से नीचे रह सकता है. बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं है. हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर 2°C से 19°C के बीच रह सकता है, और कुछ घाटियों में कोहरा रहेगा, जबकि उत्तराखंड में आसमान साफ ​​और रातें ठंडी रहने की संभावना है. राजस्थान में भी मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, और तापमान 11°C से 29°C के बीच रहेगा. दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना

आने वाले दिनों में दक्षिणी भारत में खासकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में बारिश बढ़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 23 से 27 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है. 24 से 26 नवंबर के बीच बारिश काफी ज़्यादा हो सकती है, जिसके बाद 27 और 28 नवंबर को कुछ जगहों पर या कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. 23 से 28 नवंबर के बीच इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ़्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. केरल और माहे में 23 से 28 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर या कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 24-26 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. 24 से 26 नवंबर के बीच 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने की भी उम्मीद है, जिसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा भी शामिल है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 23 से 26 नवंबर के बीच गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज़ हवा चलने की संभावना है. इसी दौरान इन इलाकों में तेज हवा चलने की भी उम्मीद है. तटीय कर्नाटक में 24 से 28 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में 23 से 28 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. 24 और 25 नवंबर को दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने का अनुमान है. तेलंगाना में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने की संभावना है, हालाँकि 24 से 26 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है. लक्षद्वीप में 23 और 24 नवंबर को बारिश हो सकती है, जिसके बाद 27 से 28 नवंबर के बीच एक और दौर आएगा.