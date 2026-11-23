IMD अलर्ट: उत्तर में बढ़ेगी ठंड-कोहरा, तमिलनाडु व केरल में भारी बारिश का अनुमान
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दक्षिणी भारत में खासकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में बारिश बढ़ने की उम्मीद जतायी.
Published : November 23, 2026 at 10:52 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में सुबह कोहरा और ज्यादातर मौसम सूखा रहने की संभावना है. वहीं दक्षिण और उत्तर-पूर्वी भारत के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग (IMD) ने कुछ इलाकों में भारी बारिश, गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवा का अनुमान लगाया है.
मौसम विभाग ने 23 नवंबर को बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी है. त्रिपुरा में भी 23 से 24 नवंबर के बीच घना कोहरा रहने की संभावना है. इस बीच दिल्ली में सुबह कोहरा रहने और दोपहर में धूप खिलने की उम्मीद है, और तापमान 12°C से 26°C के बीच रहने की उम्मीद है.
पूरे उत्तर भारत में सुबह कोहरा रहेगा
उत्तरी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में खासकर सुबह के समय कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर 11°C से 28°C के बीच रह सकता है, और कुछ इलाकों में घना कोहरा रहेगा. हरियाणा में टेम्परेचर 11°C से 26°C के बीच रहने की संभावना है, साथ ही सुबह हल्का कोहरा और रातें ठंडी रहेगी. पंजाब में टेम्परेचर 10°C से 25°C के बीच रह सकता है, और कुछ इलाकों में विजिबिलिटी कम हो सकती है.
पहाड़ी राज्यों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में टेम्परेचर -2°C से 16°C के बीच रहने की उम्मीद है. दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में रात में टेम्परेचर जीरो से नीचे रह सकता है. बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं है.
हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर 2°C से 19°C के बीच रह सकता है, और कुछ घाटियों में कोहरा रहेगा, जबकि उत्तराखंड में आसमान साफ और रातें ठंडी रहने की संभावना है. राजस्थान में भी मौसम सूखा रहने की उम्मीद है, और तापमान 11°C से 29°C के बीच रहेगा.
दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की संभावना
आने वाले दिनों में दक्षिणी भारत में खासकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में बारिश बढ़ने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 23 से 27 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है. 24 से 26 नवंबर के बीच बारिश काफी ज़्यादा हो सकती है, जिसके बाद 27 और 28 नवंबर को कुछ जगहों पर या कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.
23 से 28 नवंबर के बीच इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ़्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. केरल और माहे में 23 से 28 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर या कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 24-26 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.
24 से 26 नवंबर के बीच 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने की भी उम्मीद है, जिसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा भी शामिल है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 23 से 26 नवंबर के बीच गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज़ हवा चलने की संभावना है. इसी दौरान इन इलाकों में तेज हवा चलने की भी उम्मीद है.
तटीय कर्नाटक में 24 से 28 नवंबर के बीच बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में 23 से 28 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. 24 और 25 नवंबर को दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने का अनुमान है.
तेलंगाना में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने की संभावना है, हालाँकि 24 से 26 नवंबर के बीच कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है. लक्षद्वीप में 23 और 24 नवंबर को बारिश हो सकती है, जिसके बाद 27 से 28 नवंबर के बीच एक और दौर आएगा.
पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में बारिश का अनुमान
23 और 24 नवंबर को पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर या कहीं-कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है. पूर्वी भारत में 23 नवंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर या कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद है.
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में 23 नवंबर को बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है. साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की की रफ़्तार से तेज हवा चलने की संभावना है, जिनकी रफ़्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तक हो सकती है.
22 और 23 नवंबर को सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है. नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश के आसार हैं. देश के बाकी हिस्से ज़्यादातर सूखे रहे. ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें नागालैंड के दीमापुर में 3 cm, जबकि असम के धुबरी और ओडिशा के पारादीप पोर्ट में 2-2 cm बारिश रिकॉर्ड की गई.
कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है
तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर और गांगेय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, और साउथ अंदरूनी कर्नाटक में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3°C कम था.
कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से काफी कम, 3.1°C से 5°C तक था. वेस्ट मध्य प्रदेश और साउथ अंदरूनी कर्नाटक में कुछ जगहों पर यह नॉर्मल से 5°C से ज़्यादा कम था. मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान 8°C था, जो महाराष्ट्र के जलगांव में रिकॉर्ड किया गया.
बिहार में कई जगहों पर अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1.6°C से 3°C कम था. तमिलनाडु के मदुरै में सबसे अधिक तापमान टेम्परेचर 36.1°C रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग ने बताया कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा तापमान में काफ़ी गिरावट आई है. ओडिशा में कुछ जगहों पर काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई.
मौसम के सिस्टम इसके मिजाज को प्रभावित कर रहे हैं
मौसम के मौजूदा पैटर्न के बारे में मौमस वैज्ञानिक के अनुसार 23 नवंबर को उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और आस-पास के इलाकों में बना लो-प्रेशर एरिया कम हो गया था. हालांकि, इससे जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 1.5 km और 3.1 km के बीच बना रहा.
उत्तर-पश्चिमी बांग्लादेश और उससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर समुद्र तल से लगभग 0.9 km ऊपर एक ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद था. एक और सर्कुलेशन उत्तर-पूर्वी असम और आस-पास के इलाकों में लगभग 1.5 km पर बना रहा.
डिपार्टमेंट ने मिडिल-ट्रोपोस्फेरिक वेस्टरलीज में एक ट्रफ के तौर पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी रिपोर्ट दी, साथ ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम के पूर्वी हिस्सों से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक एक ट्रफ भी बनी हुई है. दक्षिण गुजरात और उससे सटे उत्तरी महाराष्ट्र के ऊपर एक अलग ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद था. इस बीच, इस हफ्ते पश्चिमी और मध्य भारत में कोई खास मौसमी गतिविधि की उम्मीद नहीं है, और ज़्यादातर इलाकों में सूखे हालात बने रहने की संभावना है.