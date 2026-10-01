Explainer: एक क्लिक में जानिए देश से कब होती है मानसून की विदाई, सितंबर महीने का क्या है कनेक्शन
सितंबर महीने से मानसून की विदाई होने लगती है, लेकिन इसके बाद भी कई राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिलती है. विस्तार से पढ़ें.
Published : October 1, 2026 at 12:47 PM IST
हैदराबाद: भारतीय मौसम विभाग ने सितंबर महीने के अंत में मौसम को लेकर तमाम संकेत दिए थे. वहीं, अलर्ट जारी करते हुए विभाग ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज तूफानी हवाएं चलेंगी. इसका साफ मतलब यह है कि बारिश जारी रहेगी. आप फिर बारिश से तरबतर होंगे. बता दें, यह मानसून 2026 की विदाई से ठीक पहले की बात है. आइये आज इसी पर बात करते हैं कि देश से मानसनू की विदाई के क्या संकेत होते हैं और विज्ञान भी इस पर क्या कहता है?
अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा मौसम तंत्र
हमारे देश में मानसून का मतलब सिर्फ बारिश होना नहीं है. इस पर भारत देश की अर्थव्यवस्था टिकी है. मानसून देश की खेती, जल भंडारण और इकोनॉमी से जुड़ा बड़ा मौसम तंत्र है. भारत में मानसून आमतौर पर जून से लेकर सितंबर तक ही रहता है. सितंबर के बाद मानसून की गति धीरे-धीरे पड़ने लगती है. इस साल की बात करें तो सितंबर के आखिरी दिनों में भी झमाझम बारिश देखने को मिली है.
अचानक नहीं होती मानसून की विदाई
मौसम विभाग पहले ही अलर्ट जारी कर देता है. विभाग संभावना जताता है कि इस दिन इन-इन राज्यों में बारिश होगी या फिर तेज हवाएं चलेंगी. सितंबर महीने की 12 तारीख से 21 तारीख के बीच देश के कई हिस्सों में तेज बारिश, गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई थी. ऐसा होता नहीं है, लेकिन आईएमडी ने यह संभावना जताई. कुछ आश्चर्य तो हुआ. जहां एक तरफ देश से मानसून विदाई की तरफ बढ़ रहा है. वहीं, दूसरी तरफ बारिश का दौर भी जारी है. विभाग के मुताबिक मानसून की विदाई एक झटके में नहीं होती, बल्कि इसके कई चरण होते हैं.
अब ये जानते हैं सबसे पहले मानसून की विदाई कहां से होती है
इस पर मौसम विभाग बताता है कि मानसून की विदाई भारत के उत्तर-पश्चिम हिस्से से शुरू होती है. उत्तर-पश्चिम हिस्से में देश के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से शामिल हैं. आमतौर पर मानसून की विदाई सितंबर महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाती है. वैसे यह पक्का नहीं है. हर साल यह तारीख बदलती रहती है. विभाग इसकी घोषणा संकेतों के आधार पर करता है. उत्तर-पश्चिम भारत से मानसून पीछे हटता हुआ मध्य भारत पहुंचता है. इसके बाद पश्चिमी, पूर्वी और देश के दक्षिणी राज्यों में मानसून धीमा पड़ने लगता है. वैसे भारत के दक्षिण राज्यों में बारिश अक्टूबर-नवंबर तक जारी रहती है.
कैसे पहचाने मानसून की विदाई हो रही
देश से मानसून की विदाई का मतलब कम बारिश से नहीं समझ सकते. इसके लिए विभाग तमाम संकेत देखता है. सबसे पहले आईएमडी देखता है कि किस हिस्से में बारिश की गति कम हो रही है. इसके साथ-साथ आसमान में बादल भी कम होने लगते हैं. नमी भी कम होने लगती है. दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ने लगता है. इसके साथ-साथ हवाओं की दिशाएं भी बदल जाती हैं. बता दें, मानसून के समय हवाएं समुद्र से धरती की ओर चलती हैं. आमतौर पर विदाई के समय हवाओं की गति कमजोर हो जाती है. देश को ऊंचे स्थलों पर मौसम शुष्क होने लगता है. हवाएं उत्तर-पश्चिम या उत्तर-पूर्व की ओर चलने लगती हैं. यह सब संकेत देखकर विभाग मानसून की विदाई का ऐलान करता है.
सितंबर के मध्य में ही बारिश क्यों
बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में मानसून पूरी तरह से समाप्त नहीं होता. मानसून की विदाई से पहले कई बार बंगाल की खाड़ी और समुद्री क्षेत्रों के आसपास कम दबाव के क्षेत्र बनने लगते हैं. कम दबाव का मतलब यह क्षेत्र हवा को ऊपर उठाता है. इससे बादल बनने लगते हैं. जो हवाएं नमी से भरी रहती हैं, वे जमीन की ओर चलती हैं. इस वजह से मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बारिश देखने को मिलती है. सितंबर के मध्य में जो बारिश होती है वह मानसून की विदाई को थोड़े समय के लिए रोकने का काम करती हैं. यह नहीं समझना चाहिए कि मानसून दोबारा से वापस लौटा है. यह विदाई से पहले के संकेत हैं.
इस बारिश से किसानों को फायदा होता है या नुकसान
सितंबर के मध्य में जो बारिश होती है वह किसानों के लिए महत्वपूर्ण होती है. इस बारिश से खरीफ की फसलों को फायदा मिलता है. खरीफ की फसलों में धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दालें होती हैं. इन्हें पानी और नमी की आवश्यकता होती है. अगर बारिश समय पर होती रहती है, तो ये फसलें अच्छी होंगी. मिट्टी में नमी रहने से सिंचाई की कम जरूरत होती है. तालाबों में पानी के स्तर बढ़ जाता है. इसके उलट ज्यादा बारिश नुकसानदेह साबित हो सकती है. खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं.
मानसून की विदाई का मतलब बारिश का समाप्त होना नहीं
जानकारी के लिए बता दें कि देश से मानसून की विदाई का मतलब यह कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि अब बारिश नहीं होगी. कुछ राज्यों में हालात के हिसाब से बारिश हो सकती है. बता दें, दक्षिण भारतीय राज्यों में अक्टूबर और नवंबर तक मानसून एक्टिव रह सकता है. देश के तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश होती है. इसलिए देश से मानसून की विदाई एक लंबा प्रॉसेस है.
इन दिनों क्या बरतें सावधानी
मौसम विभाग जब गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी करे तो खुले स्थान में रहने से बचना चाहिए. बिजली के खंभों और मैटल से दूर हें. जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें. लैंडस्लाइड और पहाड़ी इलाकों में मत जाएं. बिजली उपकरणों को ठीक करवाएं. मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज मत करें.
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