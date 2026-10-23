बंगाल की खाड़ी में हलचल, इन राज्यों में बदलेगा मौसम, झमाझम बारिश की चेतावनी
दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश, बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौसम सिस्टम बनने से आने वाले दिनों में देश में मौसम बदलने की उम्मीद है.
Published : October 23, 2026 at 10:36 AM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान है. साथ ही मौसम विभाग ने अंडमान सागर के ऊपर एक मौसम सिस्टम बनने की भी चेतावनी दी है जो एक साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है. इस बीच एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 24 अक्टूबर के आसपास दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश ला सकता है.
दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
दक्षिणी भारत में अगले दो दिनों में तेज बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार, 23 और 24 अक्टूबर को केरल और माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.
अभी चल रहा नॉर्थईस्ट मॉनसून, तमिलनाडु के तट के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ मिलकर मौसम को खराब कर रहा है. मौसम विभाग की चेतावनी में तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है. 23 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की संभावना है.
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24 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. कई इलाकों में बारिश के साथ गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कना और तेज हवा चल सकती है, जिससे लोकल रुकावट का खतरा बढ़ जाएगा.
तटीय इलाकों में गरज के साथ बारिश, तेज हवा
शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंदरूनी कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और रायलसीमा में भी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने की उम्मीद है.
कर्नाटक और केरल के तटों और लक्षद्वीप इलाके में समुद्र की हालत खराब रहने की संभावना है. इन इलाकों में 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने का अनुमान है, जिसमें 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से झोंके भी आ सकते हैं . मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में जाने से पहले मौसम की ऑफिशियल चेतावनियों और सुरक्षा सलाह का पालन करें.
अंडमान सागर के ऊपर लो-प्रेशर सिस्टम और तेज हो सकता है
मौसम विभाग के अनुसार अंडमान सागर के ऊपर बन रहे लो-प्रेशर एरिया पर भी नजर रख रहा है. इस सिस्टम के डिप्रेशन में बदलने की संभावना है और बाद में यह एक साइक्लोनिक तूफान बन सकता है. मौसम मॉडल बताते हैं कि यह सिस्टम 27 और 28 अक्टूबर के आसपास तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर असर डाल सकता है.
#WATCH | Tamil Nadu: Perambalur district has seen intermittent rain since early morning. https://t.co/ZSOXh6UTRu— ANI (@ANI) October 23, 2026
हालांकि, इसका आखिरी रास्ता, तेजी और जमीन पर कब तक पहुँचेगा, यह अभी पक्का नहीं है और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में यह सिस्टम कैसे बढ़ता है. तटीय इलाकों में रहने वालों को अपडेटेड अनुमान और चेतावनियों के लिए आईएमडी के ऑफिशियल बुलेटिन देखते रहना चाहिए.
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है
उत्तर भारत में 24 अक्टूबर के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर असर डालने की उम्मीद है. इस सिस्टम से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है, जिसका असर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तक भी हो सकता है.
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 24 और 25 अक्टूबर को मौसम बदल सकता है, दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है. उत्तराखंड में 3,500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है.
इस बीच लेह समेत ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान कुछ जगहों पर फ्रीजिंग पॉइंट की ओर या उससे नीचे गिर रहा है, जो हिमालयी क्षेत्र में ठंड के आने का संकेत है.
पश्चिमी भारत में गर्मी और नमी
पश्चिमी भारत में मौसम का पैटर्न अलग-अलग रहने की उम्मीद है. गुजरात के ऊपर एक एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस इलाके के कुछ हिस्सों में मौसम पर असर डाल रहा है, जबकि मुंबई और गोवा में गर्मी और नमी बनी रहने की संभावना है.
उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी 24 और 25 अक्टूबर के बीच मौसम में बदलाव हो सकता है. गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने की खबर है, जिससे दिन में मौसम खराब हो सकता है.
नतीजा
दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक मौसम सिस्टम बनने की वजह से, आने वाले दिनों में पूरे देश में मौसम अलग-अलग रहने की उम्मीद है.