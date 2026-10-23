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बंगाल की खाड़ी में हलचल, इन राज्यों में बदलेगा मौसम, झमाझम बारिश की चेतावनी

बेंगलुरु में गुरुवार 22 अक्टूबर को भारी बारिश के बीच सड़क पर गाड़ियां चलाकर जाते लोग. ( IANS )

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान है. साथ ही मौसम विभाग ने अंडमान सागर के ऊपर एक मौसम सिस्टम बनने की भी चेतावनी दी है जो एक साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है. इस बीच एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 24 अक्टूबर के आसपास दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश ला सकता है.

दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

दक्षिणी भारत में अगले दो दिनों में तेज बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार, 23 और 24 अक्टूबर को केरल और माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. अभी चल रहा नॉर्थईस्ट मॉनसून, तमिलनाडु के तट के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ मिलकर मौसम को खराब कर रहा है. मौसम विभाग की चेतावनी में तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है. 23 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की संभावना है. 24 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. कई इलाकों में बारिश के साथ गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कना और तेज हवा चल सकती है, जिससे लोकल रुकावट का खतरा बढ़ जाएगा. तटीय इलाकों में गरज के साथ बारिश, तेज हवा शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंदरूनी कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और रायलसीमा में भी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने की उम्मीद है. कर्नाटक और केरल के तटों और लक्षद्वीप इलाके में समुद्र की हालत खराब रहने की संभावना है. इन इलाकों में 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवा चलने का अनुमान है, जिसमें 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से झोंके भी आ सकते हैं . मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में जाने से पहले मौसम की ऑफिशियल चेतावनियों और सुरक्षा सलाह का पालन करें. अंडमान सागर के ऊपर लो-प्रेशर सिस्टम और तेज हो सकता है मौसम विभाग के अनुसार अंडमान सागर के ऊपर बन रहे लो-प्रेशर एरिया पर भी नजर रख रहा है. इस सिस्टम के डिप्रेशन में बदलने की संभावना है और बाद में यह एक साइक्लोनिक तूफान बन सकता है. मौसम मॉडल बताते हैं कि यह सिस्टम 27 और 28 अक्टूबर के आसपास तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर असर डाल सकता है.