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जाते-जाते मानसून दिखा रहा अपना रंग, भारी बारिश का अलर्ट, तूफानी हवाएं चलने की संभावना

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज बुधवार के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है. बता दें, देशभर में मौसम तेजी से बदल रहा है. मानसूनी हवाएं विदा हो रही हैं. विभाग के अलर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत राज्यों, पूर्वोत्तर इलाकों और द्विपीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है. इसके साथ-साथ आकाशीय बिजली चमकने और तूफानी हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मध्य, पूर्वी और पश्चिमी भारत में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में ज्यादा जगहों पर बारिश होने की संभावना है. उत्तरी म्यांमार और उसके आस-पास के इलाकों में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर भी पूर्वोत्तर के मौसम पर पड़ रहा है.

उत्तर-पश्चिम भारत: यूपी और राजस्थान में बारिश की संभावना; हिमालयी क्षेत्र में मौसम सक्रिय रहेगा

उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम के ज्यादातर शुष्क रहने की उम्मीद है, हालांकि आज पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. IMD ने आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और आस-पास के इलाकों में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान लगाया है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पांच दिनों तक बारिश होने की संभावना है. उत्तराखंड में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है और इसके बाद 5 और 6 अक्टूबर को फिर से बारिश हो सकती है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी की रेखा आगे बढ़ रही है, जो मॉनसून के मौसम के धीरे-धीरे लौटने का संकेत है.

मध्य भारत: बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहेगा

मध्य भारत में आज बुधवार को बारिश हो सकती है. IMD ने विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ में भी 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच बारिश होने की संभावना है. बुधवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में और इन दिनों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है.

पूर्वी भारत: बिहार, ओडिशा और झारखंड में बारिश पर नजर

पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. IMD ने आज बुधवार 30 सितंबर 2026 को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान लगाया है, और कुछ इलाकों में अक्टूबर तक बारिश जारी रह सकती है. झारखंड में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि बिहार में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच बारिश होने की उम्मीद है. आने वाले दिनों में बिहार में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. कुछ इलाकों में हवा की रफ़्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और झोंकों के साथ यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

पूर्वोत्तर भारत: कम दबाव का सिस्टम कमजोर पड़ने के बावजूद भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर-पूर्व के सक्रिय मौसम क्षेत्र बने रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने कहा कि म्यांमार, निकटवर्ती बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश पर बना दबाव बुधवार तड़के तक कमजोर होकर उत्तरी म्यांमार और दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश, मिजोरम और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक अच्छी तरह से चिह्नित कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया. यह प्रणाली उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश की ओर बढ़ने की संभावना है और 24 घंटों के दौरान कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो जाएगी.