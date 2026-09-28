इन राज्यों में तेज हवा और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम
मौसम विभाग ने 28 और 29 सितंबर को उत्तराखंड, उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है.
Published : September 28, 2026 at 10:44 AM IST
नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार मॉनसून के जाने से उत्तर भारत में बारिश कम होगी, लेकिन दक्षिण और उत्तर-पूर्व में भारी बारिश जारी रहेगी. उत्तर-पश्चिम भारत में मॉनसून धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हर जगह मौसम शांत नहीं है. मौसम विभाग (IMD) ने 28 और 29 सितंबर को उत्तराखंड, उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है.
उत्तराखंड में सोमवार को फिर भारी बारिश की चेतावनी
उत्तराखंड में हाल के दिनों में भारी बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 28 सितंबर को राज्य में कुछ जगहों पर भारी बारिश की बहुत संभावना है. हालांकि, कई दिनों की बारिश के बाद भी पहाड़ियां नाजुक बनी हुई हैं. ढलानें कमजोर हो गई हैं, इसलिए कम बारिश होने पर भी लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है. पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम दो दिन इंतज़ार करें और निकलने से पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और मौसम विभाग के अलर्ट को फॉलो करें.
पूर्वोत्तर में अलर्ट पर: दो दिनों तक भारी बारिश और आंधी-तूफान की संभावना
पूर्वोत्तर सबसे ज़्यादा एक्टिव इलाका बना हुआ है. मौसम विभाग ने 28 सितंबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने का अनुमान लगाया है. 29 सितंबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी से इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. पहाड़ी और बाढ़ वाले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट रहना चाहिए.
दक्षिण भारत में बारिश जारी: कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए अलर्ट
जबकि मॉनसून उत्तर से चला जाएगा, दक्षिण भारत में नई गतिविधियां देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग ने 28 और 29 सितंबर को दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी 29 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है.
केरल और माहे में 29 सितंबर को गरज के साथ बारिश हो सकती है, बिजली चमक सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चल सकती है. उत्तर में मौसम का सिस्टम कमज़ोर होने पर मॉनसून दक्षिण में फिर से एक्टिव हो सकता है, जिससे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेज हवा की चेतावनी
मछुआरों और समुद्री यात्रियों को सावधान रहना चाहिए. मौसम विभाग ने 28 सितंबर को उत्तरी अंडमान सागर और दक्षिणी म्यांमार तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी है. इसकी रफ़्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है.
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तूफ़ान आने की संभावना है. अरब सागर में सोमालिया तट के साथ और उसके आस-पास 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चल सकती है. इसकी रफ़्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. 29 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में उत्तरी म्यांमार और बांग्लादेश के तटों पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चल सकती है.
28-29 सितंबर से उत्तर-पश्चिमी हवा वापस आएगी
मॉनसून तब वापस जाता है जब उत्तर-पश्चिम भारत में नमी वाली हवा कमजोर पड़ जाती है और उत्तर-पश्चिम से आने वाली सूखी हवा उनकी जगह ले लेती है. यह बदलाव 28 और 29 सितंबर के आसपास पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में होने की उम्मीद है. एक बार जब सूखी हवा चलने लगती है तो नमी कम हो जाती है, आसमान साफ हो जाता है और बारिश कम हो जाती है.
राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है, गुजरात सूखा रहेगा
पश्चिम में स्थिति मिली-जुली है. मौसम विभाग का कहना है कि 28 सितंबर को राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है. बिजली चमक सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चल सकती है. स्काईमेट की ब्रीफिंग के मुताबिक राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात के ज़्यादातर सूखे रहने की उम्मीद है.
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश धीमी हो सकती है
मध्य और पूर्वी मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेजी से कम होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 28 सितंबर को बिहार और ओडिशा में कुछ जगहों पर सिर्फ गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है.