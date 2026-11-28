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IMD का अलर्ट: कोहरे ने बदला मौसम का हाल, कहीं बारिश-तूफान से होगा हाल-बेहाल

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों में मौसम को लेकर संभावना जताई है. विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी और उससे सटे एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि दक्षिणी राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. वहीं, उत्तरी क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता (visibility) कम हो सकती है.

कोहरे से सुबह की दृश्यता हो सकती है प्रभावित विभाग ने बताया कि आज शनिवार 28 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी कोहरा छाए रहने के आसार हैं. आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कोहरा बने रहने की संभावना है. वहीं, रविवार 29 नवंबर को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पूर्वोत्तर राज्यों में घना कोहरा छाया रह सकता है.

हिमाचल प्रदेश में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक कोहरा रहने के आसार हैं, जबकि शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है. शनिवार तड़के ही इसके संकेत मिलने लगे थे; पंजाब के कुछ इलाकों में बहुत घना कोहरा, जबकि असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में घना कोहरा दर्ज किया गया. पूर्वोत्तर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम कोहरा देखा गया, वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा. अमृतसर में दृश्यता घटकर शून्य हो गई है. मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में बारापानी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई, जबकि अगरतला में यह लगभग 200 मीटर रही.

दक्षिण भारत में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है

आने वाले दिनों में दक्षिण भारत में बारिश होने की संभावना है. 29 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. इस दौरान केरल और माहे में भी बारिश होने के आसार हैं, जबकि लक्षद्वीप में 29 नवंबर को और फिर 2 व 3 दिसंबर को बारिश हो सकती है. कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है, जिसमें तटीय कर्नाटक में 28 नवंबर को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 28 नवंबर को, और फिर 2 और 3 दिसंबर को बारिश हो सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने के आसार हैं.

आज शनिवार 28 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जिनकी गति 50 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का भी अनुमान है. केरल और लक्षद्वीप के तटों के पास और आसपास के क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है, जहां हवा की गति 35–45 किमी प्रति घंटे रहेगी और तेज झोंकों की गति 55 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधि तेज होगी

आईएमडी ने बताया कि आने वाले दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है. 28 और 29 नवंबर को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, और इसके बाद 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच काफी बड़े इलाके में बारिश होने के आसार हैं. 29 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है; इस दौरान हवा की गति 40–50 किमी प्रति घंटा और झोंकों की गति 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. 3 दिसंबर को हवा की गति 30–40 किमी प्रति घंटा और झोंकों की गति 50 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है. 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच द्वीप समूह के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना है.