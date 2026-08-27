ETV Bharat / bharat

मौसम का हाल: भारी बारिश, आंधी-तूफान और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान, जानें अपने शहर का हाल

विभाग ने अचानक बाढ़ जैसी स्थिति और नदियों के उफान से जन-जीवन प्रभावित होने की चेतावनी दी है.

WEATHER FORECAST UPDATE TODAY
भारी बारिश, आंधी-तूफान और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 11:35 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पूरे देश में मानसून अपने चरम पर है. देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है. वहीं, कुछ राज्य अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, आज गुरुवार को कई राज्यों में जोरदार से लेकर भारी बारिश होने की उम्मीद है और यह स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी.

जिन जगहों पर ज्यादा बारिश की संभावना है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल शामिल हैं. मध्य प्रदेश में, खासकर ग्वालियर डिवीजन में ज्यादा बारिश हो सकती है, और उत्तर प्रदेश के बांदा, कानपुर और झांसी जैसे इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

राष्ट्रीय राजधानी का हाल
आज राजधानी नई दिल्ली और उससे सटे एनसीआर (NCR) इलाकों में आम तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है और दोपहर तक हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, तापमान 33–35°C के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 25–27°C के आसपास रहने की संभावना है. इसके साथ ही नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी ऐसे ही बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है. इसकी वजह दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आस-पास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनना है, जो पूरे हफ़्ते इस इलाके में बना रहेगा. साथ ही, इस सिस्टम का असर मध्य, पूर्वी और उत्तरी इलाकों के कई हिस्सों में बारिश पर भी पड़ने की संभावना है.

आंधी-तूफान और तेज हवाओं की उम्मीद
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान के दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आंधी-तूफान के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

कई राज्यों में बिजली गिरने की संभावना
मौसम विभाग ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में 45-55 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलने और इनके झोंके 65 किमी/घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है.

कम दबाव वाला क्षेत्र बारिश में करता है मदद
IMD के अनुसार, मॉनसून ट्रफ कम दबाव वाला एक लंबा क्षेत्र होता है जो मॉनसून के दौरान बादल बनने और बारिश में मदद करता है. अभी यह जम्मू, देहरादून, बदायूं, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश, डाल्टनगंज और दीघा से होते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है. कम दबाव वाले क्षेत्र के साथ इसकी स्थिति देश के कई हिस्सों में बारिश में मदद कर रही है.

कुछ इलाकों में बारिश तो कुछ इलाके सूखे
अगस्त के महीने में मौसम के बदलते और अनिश्चित मिजाज से उलझन होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय लोगों को छाते और रेनकोट साथ रखने पड़ते हैं. इस साल अगस्त में मौसम का हाल कुछ ऐसा रहा है कि कभी गर्मी और उमस होती है, तो कभी तेज हवाएं चलती हैं और आसमान में बादल छाए रहते हैं. विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बारिश कम होने की उम्मीद है. इसका कारण मॉनसून ट्रफ का खिसकना है, जिससे मौसम शुष्क हो रहा है. दक्षिणी इलाके में केरल और कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप के बाकी हिस्सों में मौसम ज्यादातर सूखा रहेगा.

इन इलाकों में कम बारिश क्यों हो रही है?
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कम बारिश हो रही है क्योंकि मॉनसून ट्रफ हिमालय की तलहटी की ओर खिसक गया है. आम तौर पर, यह ट्रफ़ उत्तर-पश्चिमी भारत में नमी और बारिश लाने में मदद करता है. अब जब यह ज्यादा उत्तर की ओर स्थित है, तो बारिश लाने वाले मुख्य बादल और नमी पहाड़ों के ज्यादा करीब ही बने हुए हैं.

मानसून आधिकारिक तौर पर कब लौटना शुरू होगा?
मौसम विभाग के वैज्ञानिक महेश पलावत ने कहा कि मॉनसून आमतौर पर 17 सितंबर के आसपास लौटना शुरू होता है. हालांकि, मौसम के मौजूदा हालात और पश्चिमी हवाओं के आने को देखते हुए उम्मीद है कि इस साल मॉनसून सामान्य समय से पहले ही लौटना शुरू हो जाएगा.

विभाग की सलाह
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तरह जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश हो रही है. आईएमडी (IMD) ने अचानक बाढ़ जैसी स्थिति और नदियों के उफान से जन-जीवन प्रभावित होने की चेतावनी दी है, इसलिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन अलर्ट पर है. संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को यात्रा करने से पहले सतर्क रहना चाहिए. किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग भी तैयार है.

पढ़ें: मौसम विभाग का अनुमान, इन राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा, जानें आज का मौसम

TAGGED:

आज का मौसम
WEATHER TODAY
IMD
WEATHER UPDATE TODAY 27 AUG 2026
WEATHER FORECAST UPDATE TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.