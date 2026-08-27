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मौसम का हाल: भारी बारिश, आंधी-तूफान और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान, जानें अपने शहर का हाल

नई दिल्ली: पूरे देश में मानसून अपने चरम पर है. देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है. वहीं, कुछ राज्य अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, आज गुरुवार को कई राज्यों में जोरदार से लेकर भारी बारिश होने की उम्मीद है और यह स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी.

जिन जगहों पर ज्यादा बारिश की संभावना है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल शामिल हैं. मध्य प्रदेश में, खासकर ग्वालियर डिवीजन में ज्यादा बारिश हो सकती है, और उत्तर प्रदेश के बांदा, कानपुर और झांसी जैसे इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

राष्ट्रीय राजधानी का हाल

आज राजधानी नई दिल्ली और उससे सटे एनसीआर (NCR) इलाकों में आम तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है और दोपहर तक हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, तापमान 33–35°C के आसपास रहेगा और न्यूनतम तापमान 25–27°C के आसपास रहने की संभावना है. इसके साथ ही नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी ऐसे ही बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है. इसकी वजह दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आस-पास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनना है, जो पूरे हफ़्ते इस इलाके में बना रहेगा. साथ ही, इस सिस्टम का असर मध्य, पूर्वी और उत्तरी इलाकों के कई हिस्सों में बारिश पर भी पड़ने की संभावना है.

आंधी-तूफान और तेज हवाओं की उम्मीद

आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान के दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आंधी-तूफान के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

कई राज्यों में बिजली गिरने की संभावना

मौसम विभाग ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में 45-55 किमी/घंटा की तेज हवाएं चलने और इनके झोंके 65 किमी/घंटा तक पहुंचने की उम्मीद है.

कम दबाव वाला क्षेत्र बारिश में करता है मदद

IMD के अनुसार, मॉनसून ट्रफ कम दबाव वाला एक लंबा क्षेत्र होता है जो मॉनसून के दौरान बादल बनने और बारिश में मदद करता है. अभी यह जम्मू, देहरादून, बदायूं, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश, डाल्टनगंज और दीघा से होते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है. कम दबाव वाले क्षेत्र के साथ इसकी स्थिति देश के कई हिस्सों में बारिश में मदद कर रही है.