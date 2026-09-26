मौसम अपडेट: बदल रहा मौसम का मिजाज, सर्दी की शुरुआत के लिए अनुकूल माहौल
मायानगरी में शुक्रवार को दिनभर उमस रही और अधिकतम तापमान 30 डिग्री. के आसपास रहा. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : September 26, 2026 at 10:24 AM IST
नई दिल्ली: मानसून वापसी की ओर बढ़ चला है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है. उत्तर प्रदेश, बिहार में लगातार दो दिनों से बारिश हो रही है. इससे वहां का मौसम खुशनुमा बन गया है. वहीं, मुंबई में उमस भरी गर्मी रही.
भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक लगातार बारिश से सर्दी का मौसम अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है. रात में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट देखी जा रही है. आज शनिवार 26 सितंबर 2026 को मौसम की बात करें तो राजधानी से सटे दिल्ली-एनसीआर में अगले तीन दिनों तक हल्की बारिश जारी रहेगी. विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे डीप डिप्रेशन के चलते बारिश का माहौल बना है.
वहीं, मायानगरी मुंबई में शुक्रवार को दिनभर विसर्जन जुलूसों के साथ गणेश उत्सव संपन्न हुआ. समापन के दौरान मौसम शांत रहा. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे. दिनभर उमस रही और अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
डीप डिप्रेशन उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा
आईएमडी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के ऊपर बना मौसम का एक सिस्टम अब उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. इसके कारण आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में आंधी-तूफान, तेज हवाओं और बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है.
#WATCH | Gadchiroli, Maharashtra: Around 525 people were evacuated to safer locations after heavy rainfall in neighbouring Chhattisgarh triggered flooding in the Bhamragad area of Gadchiroli district. The evacuation operation continued from Thursday afternoon until late at night,… pic.twitter.com/K1JpZLn3h7— ANI (@ANI) September 26, 2026
उत्तराखंड: भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो आज शनिवार और कल रविवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. बादल फटने, भूस्खलन और मडस्लाइड का खतरा है, जिससे सड़कें बंद हो सकती हैं. लोगों से इस दौरान सावधानी बरतने को कहा गया है. बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अलर्ट है, जबकि देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
उत्तर प्रदेश: भारी बारिश से बढ़ सकता है नदियों का जलस्तर
मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बहराईच, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, हरदोई, कानपुर, लखनऊ और फर्रुखाबाद में शनिवार को भारी बारिश की संभावना है. सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, कांशीराम नगर, महराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या और फैजाबाद में भी तेज बारिश की संभावना है. प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और मिर्जापुर में मध्यम बारिश हो सकती है. रामपुर और मुरादाबाद के पास रामगंगा नदी बढ़ सकती है, जिससे जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति की संभावना बढ़ सकती है. बारिश कल उत्तर की ओर बढ़ेगी, जिससे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर प्रभावित होंगे.
महाराष्ट्र: ज्यादातर सूखा, विदर्भ में बारिश
महाराष्ट्र मे आज राज्य के ज्यादातर हिस्सों मे सूखा रहेगा. हालांकि, पूर्वी विदर्भ के नागपुर, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया और ब्रह्मपुरी में बारिश हो सकती है. कोंकण और गोवा के तटों पर भी हल्की बारिश की संभावना है. विदर्भ में कल बारिश कम हो सकती है, लेकिन 28 सितंबर के आसपास मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मध्य महाराष्ट्र में फिर से बारिश होगी.
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश: भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त
इन दोनों राज्यों में बहुत भारी बारिश हो रही है, जिससे जल-जमाव हो सकता है और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है. छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में पहले ही बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है. छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जिनकी गति कभी-कभी 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है.
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश: जलभराव का खतरा
तेलांगना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो सकता है. आने वाले दिनों में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.
#WATCH | Rimbi, Sikkim: Incessant heavy rainfall triggers a major landslide in Rimbi village under the Yuksom-Tashiding constituency, damaging over 32 houses and government quarters.— ANI (@ANI) September 26, 2026
(Visuals from the spot) pic.twitter.com/u9HkUv9cMg
झारखंड और बिहार: पश्चिमी इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित
झारखंड और बिहार के पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश की वजह से कामकाज में रुकावट आ सकती है. झारखंड और ओडिशा में तेज़ आंधी चली, जिसमें हवा की रफ़्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गए थे. कल से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बारिश की तेजी कम हो सकती है.
#WATCH | Jajpur, Odisha: Due to heavy rainfall in the upper catchment under the influence of Cyclone Arnab, the water level of the Baitarani River has risen above the danger mark. A 60-foot breach has reopened at the previosuly repaired breach point along the Kani River, a… pic.twitter.com/7jZjYNK2qS— ANI (@ANI) September 25, 2026
हिमाचल प्रदेश: उत्तराखंड के पास भारी बारिश की चेतावनी
उत्तराखंड के पास होने के कारण, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भी भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में सिर्फ हल्की बारिश होगी. इन इलाकों में 28 सितंबर के आसपास बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. दिल्ली में भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, वहां सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
मछुआरों को किनारे पर रहने को कहा गया
पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, और ओडिशा व उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने और इनके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. इन इलाकों में समुद्र की स्थिति खराब रहेगी. मछुआरों को अगले 12 घंटों तक इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है.
किसानों के लिए सलाह
भारी बारिश से कपास, दालों, धान और सब्जियों की फसलों को नुकसान हो सकता है. किसानों को अभी कीटनाशक या खाद का छिड़काव करने से बचना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि खेतों में पानी की निकासी का सही इंतजाम हो, ताकि जल-जमाव से फ़सल को नुकसान न पहुंचे.
#WATCH | Odisha: Flood-like situation in Banpur of Khordha district after heavy rainfall. Various main roads, including Banpur-Balugaon disconnected as floodwater enters residential areas. Paddy fields also submerged, affecting farmers. pic.twitter.com/T0pMVZ0Guo— ANI (@ANI) September 26, 2026
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