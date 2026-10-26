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दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार, मगर चुनौतियां बरकरार

दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में सुधार, मगर... ( PTI )

नई दिल्ली: पिछले तीन दिनों में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के आस-पास के शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे यहां के निवासियों को कुछ राहत मिली है. 'समीर' (SAMEER) ऐप के आंकड़ों के अनुसार, 26 अक्टूबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 164 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' (Moderate) श्रेणी में आता है. इससे पहले 23 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 230, 24 अक्टूबर को 191 और 25 अक्टूबर को 153 था. हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस सुधार का मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण की समस्या खत्म हो गई है, क्योंकि कई इलाकों में अभी भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है.

NCR शहरों में भी हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई

राजधानी दिल्ली से सटे एनसीआर और उसके आस-पास के शहरों में भी प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई है. सोमवार 26 अक्टूबर को गाजियाबाद का AQI सुधरकर 135 हो गया, जबकि 23 अक्टूबर को यह 241 और 24 अक्टूबर को 217 था. गुरुग्राम में AQI 143 दर्ज किया गया, जो 23 अक्टूबर को 215 और 24 अक्टूबर को 174 था. नोएडा का AQI 156 रहा, जबकि 23 अक्टूबर को यह 205 और 24 अक्टूबर को 191 था. इस सुधार के बावजूद, पूरे इलाके में प्रदूषण का स्तर एक समान नहीं है और कुछ जगहों पर हवा अभी भी सेहत के लिए नुकसानदायक बनी हुई है.

दिल्ली के कई इलाकों में अब भी खराब AQI

राजधानी शहर के कुल AQI में सुधार के बावजूद, दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर रीडिंग 200 से ऊपर दर्ज की गई, जो खराब वायु गुणवत्ता को दर्शाती है. जहांगीरपुरी में AQI 246, विवेक विहार में 235 और CRRI मथुरा रोड पर 231 दर्ज किया गया. पंजाबी बाग में 225, आर के पुरम में 223, मुंडका और नरेला में 217-217, और उत्तम नगर में 209 AQI दर्ज हुआ. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 206, सिरी फोर्ट में 205, बवाना में 204 और IIT दिल्ली में 201 AQI दर्ज किया गया. प्रदूषण के ये स्थानीय हॉटस्पॉट बताते हैं कि शहर का कुल औसत AQI शायद हर इलाके के निवासियों द्वारा महसूस की जा रही वायु गुणवत्ता को सही ढंग से न दिखाए. अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता के रुझान मिलेजुले

उत्तरी भारत के कई शहरों में भी सुधार देखा गया है. मेरठ में AQI 134, बड़ौत में 158, लुधियाना में 105, मोदीनगर में 111 और खुर्जा में 137 दर्ज किया गया, हालांकि, मथुरा 208 के AQI के साथ 'खराब' (Poor) श्रेणी में बना रहा. उत्तरी भारत के अलावा, फतेहपुर सीकरी में AQI 276, खैरथल में 270, अगरतला में 267, बायर्नीहाट में 227 और सवाई माधोपुर में 223 दर्ज किया गया. विशाखापत्तनम में 210, राजमहेंद्रवरम में 207 और खोरा में 201 AQI दर्ज हुआ. इसकी तुलना में, कोलकाता में 88 का AQI दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' (Satisfactory) श्रेणी में आता है, जबकि मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद और आगरा 'मध्यम' (Moderate) श्रेणी में रहे. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सबसे साफ हवा वाले शहरों में आइजोल (AQI 21), शिवमोग्गा (AQI 34) और शिलांग (AQI 39) शामिल हैं इस वजह से बढ़ता है प्रदूषण का लेवल

'गो ग्रीन मैकेनिज्म' के प्रबंध निदेशक अमित बडलानी ने कहा कि सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्रोत अचानक पैदा नहीं हो जाते. बल्कि, मौसम में बदलाव के कारण प्रदूषक तत्व आसानी से फैल नहीं पाते. हवा की धीमी गति, तापमान में बदलाव (टेंपरेचर इनवर्जन) और वायुमंडल की निचली परत का सीमित होना, इन सब वजहों से प्रदूषक तत्व जमीन के करीब ही फंस जाते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. इसका मतलब यह है कि भले ही उत्सर्जन (एमिशन) का स्तर लगभग स्थिर रहे, फिर भी खराब मौसम लोगों द्वारा ली जाने वाली हवा की गुणवत्ता को और बिगाड़ सकता है. बारिश और तेज हवाओं से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन ये प्रदूषण के स्रोतों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकतीं. दिल्ली में PM2.5 का स्तर अनुशंसित सीमा से ऊपर

बडलानी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के PM 2.5 संबंधी वार्षिक दिशानिर्देश (5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) और भारत के वार्षिक राष्ट्रीय मानक (40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) के बीच के अंतर को रेखांकित किया है. PM2.5 उन सूक्ष्म कणों को कहते हैं जो फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं. स्रोत सामग्री में उल्लिखित 'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' के विश्लेषण के अनुसार, 2024 में दिल्ली में PM2.5 का वार्षिक औसत स्तर लगभग 105 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो भारत के राष्ट्रीय मानक से लगभग 2.6 गुना अधिक है. ये आंकड़े बताते हैं कि केवल दैनिक AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) में सुधार पर निर्भर रहने के बजाय, सूक्ष्म कणों से होने वाले प्रदूषण को दीर्घकालिक रूप से कम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है. वाहनों, निर्माण कार्यों और औद्योगिक उत्सर्जन से समस्या और बढ़ती है

बडलानी के अनुसार, दिल्ली के सामने उत्सर्जन और योजना बनाने, दोनों से जुड़ी चुनौतियां हैं. वाहनों की बढ़ती संख्या, निर्माण कार्य, ऊर्जा की बढ़ती मांग और पड़ोसी क्षेत्रों से आने वाला प्रदूषण, शहर की खराब हवा के मुख्य कारण हैं. सड़कों की धूल, कचरा जलाना, बिजली उत्पादन और घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन भी प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. अलग-अलग जगहों और मौसमों में इन स्रोतों का योगदान अलग-अलग होता है, इसलिए प्रभावी नीतियां बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से यह पता लगाना जरूरी है कि प्रदूषण किस स्रोत से कितना आ रहा है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का इंतजार करने के बजाय, पूरे साल इन स्रोतों पर काम करना चाहिए. GRAP और ऑड-ईवन अकेले प्रदूषण की समस्या हल नहीं कर सकते

सरकारी कदमों का आकलन करते हुए, बडलानी ने कहा कि स्वच्छ वाहन मानक, प्रदूषण की निगरानी, ​​सार्वजनिक परिवहन में निवेश और औद्योगिक उत्सर्जन के खिलाफ कार्रवाई जैसे उपायों ने एक अधिक व्यवस्थित प्रतिक्रिया तैयार करने में मदद की है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन उपायों को लागू करने का तरीका समस्या के पैमाने के अनुरूप होना चाहिए. 'ऑड-ईवन' योजना से वाहनों की आवाजाही कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन इसका कुल असर इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग इसका कितना पालन करते हैं, किसे छूट दी जाती है और सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता कितनी है. इसी तरह, पुराने या प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पाबंदियां लगाते समय केवल इंजन की क्षमता पर निर्भर रहने के बजाय, वास्तविक उत्सर्जन, वाहन की उम्र, तकनीक और उसके रखरखाव जैसे पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए.