आईएमडी की चेतावनी: दक्षिण राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान के आसार, उत्तर भारत में घने कोहरे की मार
पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक नीचे दर्ज किया गया.
Published : November 26, 2026 at 10:55 AM IST
नई दिल्ली: भारत में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है. कई राज्यों में आज गुरुवार को धुंध भी देखने को मिली है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के वडाला से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धुंध की परत दिखाई दी. सुबह और रात का पारा लगातार गिर रहा है. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.
विभाग ने बताया कि देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है, जबकि उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण दृश्यता (visibility) कम हो सकती है. इस बीच, कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है, जिससे देश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय ठंड बढ़ गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दक्षिण में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, साथ ही कई उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में घने कोहरे की भी चेतावनी दी है.
दक्षिण भारत: बारिश और आंधी-तूफान की संभावना
आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश जारी रहने की संभावना है. 26 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बारिश हो सकती है. केरल, माहे और लक्षद्वीप में काफी बड़े इलाके में बारिश होने के आसार हैं, जबकि कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है. केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 60 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है. केरल और माहे में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी ऐसे ही हालात रहने के आसार हैं. पूरे क्षेत्र में पहले ही बारिश दर्ज की जा चुकी है।. नेल्लोर में 5 सेमी बारिश हुई, जबकि पुडुचेरी और कन्याकुमारी में 4-4 सेमी बारिश दर्ज की गई. कोझिकोड में भी 4 सेमी बारिश हुई, और तिरुचिरापल्ली में 3 सेमी बारिश दर्ज की गई.
#WATCH | A layer of smog covered the Wadala area in Mumbai, Maharashtra. (Visuals shot at 7:00 AM) https://t.co/JZm2eT9JvO— ANI (@ANI) November 26, 2026
उत्तर भारत: दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए घने कोहरे की चेतावनी
मौसम विभाग ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में सुबह सफर करने वालों को कम दृश्यता (visibility) का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना है. आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही हालात रह सकते हैं. उत्तर भारत के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत इस क्षेत्र की कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. पूर्वी राजस्थान की कुछ जगहों पर तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. भारत के मैदानी इलाकों में सीकर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
पूर्वोत्तर भारत: कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है
असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है. इस क्षेत्र में पहले ही ऐसे हालात देखे जा चुके हैं, जहां नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाया रहा. असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में मध्यम कोहरा भी देखा गया. ओडिशा के भी कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है.
पूर्वी भारत: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश का पूर्वानुमान
आने वाले दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना है. शुरुआत में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, और फिर 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच काफी बड़े इलाके में बारिश होने के आसार हैं. 1 दिसंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है.
पश्चिम और मध्य भारत: मौसम में किसी बड़ी हलचल की उम्मीद नहीं
पश्चिम और मध्य भारत में मौसम के मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है, और इस सप्ताह किसी खास मौसमी गतिविधि की उम्मीद नहीं है. हालांकि, कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है. पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक नीचे दर्ज किया गया. गुजरात, कोंकण और गोवा, तथा सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा. इसके विपरीत, कोच्चि में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
स्थितियों को प्रभावित करने वाले मौसमतंत्र
देश भर में मौसम की स्थितियों पर कई वायुमंडलीय प्रणालियों का असर पड़ रहा है. मध्य क्षोभमंडल (ट्रोपोस्फीयर) की पश्चिमी हवाओं में एक 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) एक 'ट्रफ' के रूप में मौजूद है, जबकि लक्षद्वीप और उसके आस-पास के इलाकों में ऊपरी वायुमंडल में एक 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' (चक्रवाती परिसंचरण) बना हुआ है. एक और 'ट्रफ' मन्नार की खाड़ी से लेकर तमिलनाडु तट के पास, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से तक फैली हुई है. इसके अलावा, दक्षिण बांग्लादेश, गुजरात, उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान, और उत्तरी ओडिशा तथा गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल के आस-पास के इलाकों में भी 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' देखे गए हैं.
दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश होने और उत्तर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरा छाने की संभावना है, इसलिए लोगों को स्थानीय मौसम के हालात को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए. जिन इलाकों में आंधी-तूफान और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, वहां के लोगों को मौसम में होने वाले बदलावों को लेकर सतर्क रहना चाहिए.
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