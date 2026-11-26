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आईएमडी की चेतावनी: दक्षिण राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान के आसार, उत्तर भारत में घने कोहरे की मार

उत्तर भारत में घने कोहरे की मार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारत में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है. कई राज्यों में आज गुरुवार को धुंध भी देखने को मिली है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के वडाला से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धुंध की परत दिखाई दी. सुबह और रात का पारा लगातार गिर रहा है. मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

विभाग ने बताया कि देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश और आंधी-तूफान आने की संभावना है, जबकि उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण दृश्यता (visibility) कम हो सकती है. इस बीच, कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है, जिससे देश के कुछ हिस्सों में सुबह के समय ठंड बढ़ गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दक्षिण में भारी बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, साथ ही कई उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में घने कोहरे की भी चेतावनी दी है.