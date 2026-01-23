दिल्ली-NCR में तेज हवाएं, जम्मू-कश्मीर से लेकर मनाली तक बर्फबारी का दौर, कई फ्लाइट्स कैंसिल
पूरे देश में आज बसंत पंचमी मनाई जा रही है. ऐसे में मौसम ने भी करवट ली है. जानें क्या है हाल.
Published : January 23, 2026 at 10:31 AM IST
डोडा (जम्मू-कश्मीर): लगभग तीन महीने के लंबे सूखे के बाद, आखिरकार शुक्रवार आधी रात से जम्मू-कश्मीर में डोडा के भलेसा और उसके आसपास के मैदानी और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. ताजा जानकारी के मुताबिक पूरे इलाके में इतनी बर्फबारी हुई कि सभी जगह बर्फ की चादर बिछ गई, जिस पर लोगों ने काफी खुशी जताई है. इस बीच, बारामूला, बडगाम और रामबन के हिल रिसॉर्ट शहर बटोटे में भी काफी बर्फबारी होने का सूचना मिली है.
वहीं, भारत मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में मौसम में बदलाव की बात कही है. विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है. इसके साथ-साथ तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज शुक्रवार सुबह तेज हवाएं चलीं. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दिल्ली और उससे सटे इलाकों, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी हल्की बारिश के साथ-साथ बिजली गिरने की आशंका है.
#WATCH | J&K: Traffic movement was stopped in both directions from Jammu towards Srinagar and vice versa on Jammu-Srinagar National Highway (NH-44) due to fresh snowfall in the region. The traffic movement was later resumed. pic.twitter.com/pdOmMK2nwQ— ANI (@ANI) January 23, 2026
श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ाने रद्द
ताजा जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी होने से श्रीनगर हवाई अड्डे से संचालन पर प्रभाव पड़ रहा है. अभी तक कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं. खराब मौसम, रनवे पर भारी बर्फ जमा होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दृश्यता भी काफी कम बताई जा रही है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि रनवे से बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन फ्लाइट्स शुरू होने में समय लगेगा. उन्होंने कहा कि एडवाइजरी जारी कर दी गई है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे फ्लाइट का स्टेट्स देखकर ही घर से निकलें.
#WATCH | Reasi region of Jammu & Kashmir receives fresh snowfall.— ANI (@ANI) January 23, 2026
The holy shrine of Vaishno Devi Shrine witnessed the season’s first snowfall on Thursday, covering the Trikuta Hills in a pristine white blanket and transforming the pilgrimage route into a picturesque winter… pic.twitter.com/eQbll2HaQd
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने मारी पलटी
पहाड़ी इलाकों में भी कमोबेश यही हालात है. हिमाचल प्रदेश मे बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल गए. लोग सुबह जब अपने घरों से निकले तो पूरी मनाली बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई. यहां का मौसम काफी मनमोहक हो गया है. जानकारी मिल रही है कि मनाली में करीब 2 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है. वहीं, बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है. राहत की बात यह है कि यातायात सुचारु रूप से जारी है.
#WATCH | Himachal Pradesh: Fresh snowfall has begun in Shimla and the higher reaches of Chamba, Kullu, Lahaul-Spiti, Kangra, and the upper areas of Shimla and Kinnaur districts, while rainfall is being reported from other parts of the state. The weather has remained inclement… pic.twitter.com/tyHrCUk828— ANI (@ANI) January 23, 2026
