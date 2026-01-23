ETV Bharat / bharat

दिल्ली-NCR में तेज हवाएं, जम्मू-कश्मीर से लेकर मनाली तक बर्फबारी का दौर, कई फ्लाइट्स कैंसिल

जम्मू-कश्मीर से लेकर मनाली तक बर्फबारी का दौर ( ANI )

डोडा (जम्मू-कश्मीर): लगभग तीन महीने के लंबे सूखे के बाद, आखिरकार शुक्रवार आधी रात से जम्मू-कश्मीर में डोडा के भलेसा और उसके आसपास के मैदानी और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है. ताजा जानकारी के मुताबिक पूरे इलाके में इतनी बर्फबारी हुई कि सभी जगह बर्फ की चादर बिछ गई, जिस पर लोगों ने काफी खुशी जताई है. इस बीच, बारामूला, बडगाम और रामबन के हिल रिसॉर्ट शहर बटोटे में भी काफी बर्फबारी होने का सूचना मिली है. वहीं, भारत मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में मौसम में बदलाव की बात कही है. विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है. इसके साथ-साथ तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज शुक्रवार सुबह तेज हवाएं चलीं. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि दिल्ली और उससे सटे इलाकों, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी हल्की बारिश के साथ-साथ बिजली गिरने की आशंका है.